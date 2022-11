Lesereisen an fremde Orte Kennen Sie diese Fantasy-Bücher? Unsere Lese-Tipps!

Nicht nur Harry Potter entführt in eine wunderbar fremde Welt - auch andere Bücher tun das

Wir empfehlen acht Fantasy-Geschichten, in denen Sie und Ihre Kinder Zuflucht suchen können

Ab dem 17. April veröffentlicht Cornelia Funke die ersten Kapitel aus dem vierten Buch der Tintenwelt als digitales Hörbuch - so hören Sie rein

Köln –

Waren Sie schon mal auf Anima? In Phantásien? Oder in den Rocky Mountains? Dorthin nehmen wir Sie jetzt mit. Keine Sorge, dafür brauchen Sie weder Zug noch Flugzeug besteigen, Sie müssen nicht mal das Haus verlassen. Denn wir reisen ganz Corona- und klimafreundlich in die Fantasie! Und zwar mit diesen Buchtipps. Wir stellen Ihnen acht Fantasy-Bücher vor, die sich für Kinder und Jugendliche eignen (und sicherlich auch den ein oder anderen Erwachsenen in Ihren Bann ziehen werden). Denn gerade jetzt brauchen wir doch ab und zu mal eine Auszeit vom Alltag – und da bietet sich so eine völlig fremde, pandemie-freie Welt super als Zuflucht an. Also Beine hochlegen, Buchseiten aufschlagen und ganz tief abtauchen. Gute Reise!

Bösewichte aus Büchern

Wenn Mo liest, kann er Figuren und Gegenstände aus den Büchern in die Realität holen. Doch nicht ohne Preis – etwas oder jemand wird dafür ins Buch hineingezogen. So verschwand Mos Frau im Buch „Tintenherz“, als Mo versehentlich drei Bösewichte herausgelesen hat. Nun haben die Bösewichte es auf Mo, seine Tochter Meggie und das Buch abgesehen. Die „Tintenherz“-Trilogie ist Cornelia Funkes erfolgreichste Fantasywelt. Gerade arbeitet Funke übrigens am vierten Band - und weil sie ihren Lesern in der Corona-Zeit etwas Gutes tun will, veröffentlicht sie die ersten 15 Kapitel von "Die Farbe der Rache" schonmal als digitales Hörbuch. Ab Freitag, 17. April, können die Fans sich auf verschiedenen Streaming-Portalen alle zwei Wochen ein neues Kapitel anhören. Das ganze Buch gibt's dann aber erst im Herbst 2021. Auf der Homepage von Cornelia Funke gibt es aktuelle Infos zum neuen Buch.

Copyright: Verlag

Cornelia Funke: „Tintenherz“, Dressler, 576 Seiten, 20 Euro. E-Book: 8,99 Euro. Ab 11 Jahren

Ab nach Phantásien

Vor gut 40 Jahren erschien „Die unendliche Geschichte“ erstmals – und gehört trotz einiger Startschwierigkeiten längst in den Klassiker-Kanon der Kinder- und Jugendbuchliteratur. Wahrhaft fantastisch ist die Geschichte um den schüchternen, dicken Jungen Bastian, der sich mehr und mehr in der Parallelwelt Phantásien verliert, dort gemeinsam mit seinen Freunden Atréju und Fuchur gegen das Nichts kämpft – und so letztlich zu sich selbst findet.

Copyright: Verlag

Michael Ende: „Die unendliche Geschichte“, Thienemann Verlag, 480 Seiten, 20 Euro. E-Book: 14,99 Euro. Ab 12 Jahren

Spiegelreisende am Pol

Die Welt, wie wir sie kennen, ist zerbrochen. Nun schweben die einzelnen Scherben im leeren Raum, sind nur teilweise bewohnt und werden Archen genannt. Ophelia, die Heldin dieser bisher dreiteiligen Serie, wohnt auf der idyllischen Arche Anima. Für ihre Hochzeit mit Thorn soll sie an den Pol ziehen. Doch dort ist nicht nur das Klima frostig, sondern auch ihr Verlobter. Spannende, neue Fantasywelt der Französin Christelle Dabos mit Suchtfaktor. Wir können es kaum erwarten, dass Teil vier im Juni 2020 erscheint.

Copyright: Verlag

Christelle Dabos: „Die Spiegelreisende – Die Verlobten des Winters“, dt. von Amelie Thoma, Insel Verlag, 535 Seiten, 18 Euro. E-Book: 15,99 Euro. Ab 12 Jahren

Gestaltwandler aus den Rocky Mountains

Carag, der Held dieser sechsteiligen Reihe, ist halb Mensch, halb Berglöwe. Aufgewachsen ist er als Tier in den Wäldern, seit kurzem lebt er in der Menschenwelt – und fühlt sich ziemlich verloren. Doch dann erfährt er von der Clearwater High, einer Highschool für Woodwalker wie ihn, idyllisch gelegen in den Rocky Mountains. Gestaltwandler, Internat, wilde Natur – die deutsche Autorin Katja Brandis hat eine spannende Fantasywelt erschaffen, die viele Kinder anspricht.

Copyright: Verlag

Katja Brandis: „Woodwalkers – Carags Verwandlung“, Arena, 280 Seiten, 12,99 Euro. E-Book: 6,99 Euro. Ab 10 Jahren

Halbgott aus New York

Schon bei den alten Griechen gab es Halbgötter, besonders viele Nachkommen hatte Zeus. In dieser fünfteiligen Serie hat Meeresgott Poseidon ein Kind mit einer Sterblichen gezeugt – Percy Jackson. Der Jugendliche ist längst verstrickt in allerlei Probleme, als er das herausfindet. Die Reihe war so erfolgreich, dass die Serie „Helden des Olymp“ folgte. Übrigens: Riordan schrieb das Buch für seinen Sohn Haley, einen Legastheniker – weswegen auch Percy an der Lese-Rechtschreib-Schwäche leidet.

Copyright: Verlag

Rick Riordan: „Percy Jackson – Diebe im Olymp“, dt. von Gabriele Haefs, Carlsen, 448 Seiten, 16,90 Euro. E-Book: 9,99 Euro. Ab 12 Jahren

Schwertkämpfer aus Japan

Die Autorin Gillian Rubinstein (Pseudonym Lian Hearn) interessiert sich sehr für die japanische Mythologie. Eine ihrer zahlreichen Japan-Reisen inspirierte sie zu der fünfteiligen Fantasy-Reihe „Der Clan der Otori“: Der Junge Takeo überlebt als einziger einen Angriff auf sein Dorf und kann fliehen. Er wird von dem Adeligen Otori Shigeru gerettet und in dessen Clan aufgenommen. Dort lernt er schreiben und kämpfen, aber auch mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten umzugehen.

Copyright: Verlag

Lian Hearn: „Der Clan der Otori – Das Schwert in der Stille“, dt. von Irmela Brender, Carlsen, 384 Seiten, 9,99 Euro (Taschenbuch + E-Book). Ab 14 Jahren

Hochbegabte in der Zauberschule

Manche Kinder sind so begabt, dass gar nichts mehr geht. So geht es auch hochbegabten Zauberschülern wie Heldin Nory. Die kann sich in Stinkefanten, Tintenhunde und Drachenkatzen verwandeln – nur nicht in eine stinknormale Katze. Deswegen kommt sie in die Spezialklasse für „Murks-Magie“ an der Dunwiddle-Zauberschule. Und findet zum Glück viele Freunde, die genauso schlecht, äh gut, zaubern können wie sie. Leider war nach Band drei Schluss mit der vermurksten Magie.

Copyright: Verlag

Sarah Mlynowski: „Murks-Magie – Das verflixte Klassen-Schlamassel“, dt. von Katrin Segerer, Fischer, 192 Seiten, 12,95 Euro. E-Book: 9,99 Euro. Ab 8 Jahren

Neuer Herrscher im Mittelalter

Eine globale Katastrophe hat die Menschheit auf den Stand des Mittelalters gebracht. Nur eine verschworene Gruppe weiß noch um die technologischen Errungenschaften von Elektrizität, Computern, Flugzeugen – und modernen Waffen. Mit letzteren soll der junge Luke die Macht im Land übernehmen – zu einem hohen Preis, versteht sich. John Christophers Romane könnten gerade erst geschrieben worden sein, stammen aber schon aus den 70er Jahren. 2008 wurde die Trilogie neu aufgelegt.

Copyright: Verlag

John Christopher: „Der Fürst von morgen“, dt. von Adolph Ilse, Fischer, 504 Seiten, 18,90 Euro. Ab 12 Jahren