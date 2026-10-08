Wenn die Tage kürzer werden, die Blätter sich verfärben und es am frühen Abend schon dämmert, beginnt die Zeit der Lichter. Rund um Köln bringen Lichtkunst, leuchtende Installationen und festlich illuminierte Parks Farbe in die dunkle Jahreszeit.

Von stimmungsvollen Herbstabenden bis zu winterlichen Lichterwelten gibt es auch 2026 zahlreiche Gelegenheiten, die Dunkelheit bei einem Spaziergang einmal ganz anders zu erleben.

Lichtspektakel erhellt die Dunkelheit

Wir zeigen die schönsten Termine von Oktober bis in den Januar.

Essen Light Festival

2. bis 11. Oktober 2026

Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Essener Innenstadt zur Bühne für internationale Lichtkunst. Beim Essen Light Festival führen in diesem Jahr 13 Stationen vom Willy-Brandt-Platz bis zur Kreativkathedrale TRUDI durch die City. Zu sehen sind Lichtinstallationen, Videomappings und Lightshows. Ein besonderer Schauplatz ist erneut der Kennedyplatz: Dort zeigt der Berliner Künstler Daniel Margraf seine Projektion „Diving in the Sea of Colors“. Der Eintritt ist frei.

Wo: Innenstadt Essen | Wann: 2. bis 11. Oktober 2026 | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

Enchanted Gardens in Arcen

9. bis 31. Oktober 2026

In den Schlossgärten Arcen in den Niederlanden verschmelzen Natur, Licht und Kunst zu einem abendlichen Spaziergang durch den Park. Bei „Enchanted Gardens“ werden Wege und Gartenbereiche mit Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Zu den Effekten gehören Tausende Lichtpunkte und leuchtende Wasserfälle. Die Veranstaltung ist vom 9. bis 31. Oktober täglich von 19 bis 23 Uhr geöffnet. Wegen der früheren Dunkelheit beginnt der Rundgang vom 25. bis 31. Oktober bereits um 18 Uhr.

Wo: Kasteeltuinen Arcen, Lingsforterweg 26, Arcen | Wann: 9. bis 31. Oktober 2026 | Öffnungszeiten: täglich 19 bis 23 Uhr, ab 25. Oktober ab 18 Uhr

Herbstlichter im Brückenkopf-Park Jülich

17. Oktober bis 8. November 2026

Der Brückenkopf-Park in Jülich verwandelt sich im Herbst in eine leuchtende Landschaft. Farbige Lichtinstallationen und Projektionen setzen Bäume, Wege und andere Bereiche des Parks in Szene. Neu beziehungsweise inzwischen fest etabliert ist der frühe Beginn: Die Herbstlichter starten bereits um 16 Uhr. So lässt sich der Besuch im Park mit dem abendlichen Lichterlebnis verbinden. Sonntags bis donnerstags geht die Veranstaltung bis 22 Uhr, freitags, samstags und an Halloween bis 23 Uhr.

Wo: Brückenkopf-Park Jülich | Wann: 17. Oktober bis 8. November 2026 | Eintritt: 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 6 Euro; Kinder unter einem Meter frei

Bonn leuchtet

6. bis 8. November 2026

Die Bonner Innenstadt wird bei „Bonn leuchtet“ wieder zur großen Lichtkulisse. Neben Ausstellungen, Infoständen, internationalem Streetfood und Mitmachangeboten stehen vor allem die Illuminationen und Lichtinstallationen an Bonner Sehenswürdigkeiten im Mittelpunkt. Das Festival findet von Freitag bis Sonntag statt. Am Sonntag, 8. November, öffnen außerdem die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr.

Wo: Bonner Innenstadt | Wann: 6. bis 8. November 2026 | Verkaufsoffener Sonntag: 8. November, 13 bis 18 Uhr |

Christmas Garden Koblenz

19. November 2026 bis 10. Januar 2027

Lichtfest in der Festung Ehrenbreitstein beim Christmas Garden Koblenz. Copyright: Christmas Garden Koblenz

Der Christmas Garden ist kein Weihnachtsmarkt, sondern ein abendlicher Lichterrundgang durch die Festung Ehrenbreitstein. Auf einem eigens angelegten Rundweg sorgen zahlreiche Lichtinstallationen, Projektionen und musikalische Untermalung für eine winterliche Atmosphäre. Wer zwischendurch etwas trinken oder essen möchte, findet entlang des Weges auch gastronomische Angebote. Der Rundgang wird für die Saison 2026/27 neu gestaltet. Wer mit der Seilbahn zur Festung fährt, kann Eintritt und Hin- und Rückfahrt in einem Kombiticket verbinden.

Wo: Festung Ehrenbreitstein, Koblenz | Wann: 19. November 2026 bis 10. Januar 2027 | Tipp für Familien: Familientage gibt es am 25. November, 2., 9. und 16. Dezember sowie am 6. Januar.

Wunderlight in Kalkar

21. November 2026 bis 31. Januar 2027

In einem Seitenspiegel im Wunderland Kalkar sieht man eine Pinguinfigur, die Teil des Winter Wunderland Drive-Ins während der Corona-Zeit war. (Archivbild) Copyright: Caroline Seidel/dpa

Im Wunderland Kalkar wird der Freizeitpark zur leuchtenden Winterwelt. Eine Light Route führt durch vier unterschiedlich gestaltete Bereiche. Dabei treffen Besucherinnen und Besucher auf beleuchtete Wintertiere, Dinosaurier und weitere Lichtdekorationen. Zum Winterprogramm gehören außerdem Schlittschuhlaufen, Gastronomie und weitere Attraktionen. Neu 2026 sind drei Feuerwerk-Abende: Am 12., 19. und 20. Dezember endet Wunderlight jeweils um 20.15 Uhr mit einem Feuerwerk.

Wo: Wunderland Kalkar | Wann: 21. November 2026 bis 31. Januar 2027 | Feuerwerk: 12., 19. und 20. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr |

Uferlichter in Bad Neuenahr

4. Dezember 2026 bis 10. Januar 2027

Uferlichter in Bad Neuenahr. (Archivbild) Copyright: Dominik Ketz

Im Kurpark von Bad Neuenahr und entlang der Ahr leuchten bei den Uferlichtern wieder florale Lichtskulpturen. Die teils aus Naturmaterialien gefertigten Installationen gehen auf Ideen des international bekannten Floraldesigners Gregor Lersch zurück. Dazu kommen Kunst, Kultur, gastronomische Angebote und eine Eisbahn. Die Uferlichter sind allerdings nicht täglich geöffnet: Sie leuchten an den drei Adventswochenenden vom 4. bis 6., 11. bis 13. und 18. bis 20. Dezember, außerdem vom 27. bis 30. Dezember sowie am 2. und 3. und vom 8. bis 10. Januar. Der Eintritt ist frei.

Wo: Kurpark Bad Neuenahr | Wann: 4. bis 6., 11. bis 13. und 18. bis 20. Dezember 2026; 27. bis 30. Dezember; 2. und 3. sowie 8. bis 10. Januar 2027 | Eintritt: frei |

China Lights im Kölner Zoo

ab 11. Dezember 2026

Bei der Veranstaltung China Lights im Kölner Zoo erstrahlt der ganze Zoo mit illuminierten Tieren und Gestalten in hellem Lichterglanz, wie hier mit einer beleuchteten Löwenfamilie. (Archivbild 2024) Copyright: Michael Bause

Auch im Kölner Zoo wird es in der dunklen Jahreszeit wieder hell: Die China Lights kehren ab dem 11. Dezember zurück. Der Zoo kündigt die Veranstaltung bereits in seiner offiziellen Jahresübersicht für 2026 an. Was genau die neue Ausgabe an Lichtfiguren und Installationen zeigt und wie lange sie läuft, ist derzeit noch nicht vollständig veröffentlicht. Deshalb lohnt es sich, vor dem Besuch die aktuellen Angaben des Zoos zu prüfen.

Adresse: Riehler Str. 173, 50735 Köln | Wann: ab 11.12.2026 | koelnerzoo.de

Wenn Sie noch Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an ksta-community@kstamedien.de. Dieser Artikel kann fortlaufend erweitert werden.

Diese Lichtspektakel sind schon vorüber

Die folgenden Veranstaltungen sind bereits vorbei.

Lichtfestival Schloss Dyck

4. bis 19. September 2026

Beim Lichtfestival Schloss Dyck wurde der Park des historischen Wasserschlosses an mehreren Abenden zum leuchtenden Parcours. Internationale Künstlerinnen und Künstler setzten Bäume, Wege und die Schlossanlage mit Lichtinstallationen in Szene. Ein Höhepunkt war das Videomapping auf der Fassade des Hochschlosses. Das Lichtfestival 2026 ist inzwischen vorbei – wer es verpasst hat, kann den Termin für das kommende Jahr im Blick behalten.