Französisch köstlich, im Höhenrausch aufregend oder klassisch im Park: Wer mal wieder schön picknicken möchte, findet in NRW sehr besondere Orte und Möglichkeiten für einen unvergesslichen Ausflug. Vom Picknick auf einem Förderturm einer Zeche bis zum romantischen Essen im Schlosspark ist vieles dabei - für Familien oder frisch Verliebte. Wir haben sechs Picknickangebote für Feinschmecker und Genießer in NRW rausgesucht.

1. Brotzeit auf dem Turm der Zeche Zollverein

Picknick auf dem Förderturm Copyright: pick-a-view

Ein Picknick-Erlebnis der ganz besonderen Art gibt es in Essen: In 35 Metern Höhe kann ein ausgiebiges Picknick mit Weitsicht genossen werden. Für zwei Stunden schlemmt man mit Blick über das Ruhrgebiet auf dem Schacht 3/7/10 der Zeche Zollverein, entspannt auf rustikalen Holzstühlen und stilecht mit rot-weißer Tischdecke. Das Angebot kann für zwei bis fünf Personen und in verschiedenen Varianten gebucht werden: Rustikal, mediterran, vegetarisch, vegan oder auch glutenfrei. Für alle, die lieber auf dem Boden bleiben möchten, gibt es das Picknickangebot auch unter dem Förderturm.



Preis: z.B.: 179 Euro für 2 Personen

Info: Für 2021 kurzfristig ausgebucht, Gutscheine können für 2022 erstanden werden.

SCHACHT 3/7/10 , Am Handwerkerpark 8-10, 45309 Essen

www.pickaview.de



2. Königlich speisen auf Burg Hülshoff

Picknick auf Burg Hülshoff Copyright: Münsterland e.V. R. Dombrowski

Vor der malerischen Kulisse der Wasserburg Hülshoff in Havixbeck mitten im Münsterland fühlen sich Picknick-Gäste in eine andere Zeit zurückversetzt und speisen wie Könige und Königinnen. Ausgestattet mit Sekt, Wasser und Wein, saftigen Reibekuchen, Sandwiches und Kartoffelsalat, einem Schnitzel und einer Frikadelle, aber auch Knabbereien wie Rohkost, Obst und Käse genießen Schleckermäuler ein feines Menü direkt am Wasser des Sees oder auf den sattgrünen Wiesen rund um die historische Burg. Eine Picknickdecke, Gläser, Besteck und Teller sind ebenfalls im Angebot enthalten. Der Picknickkorb kann für zwei bis vier Personen gebucht und telefonisch reserviert werden.



Preis: 26 Euro pro Person (50 Euro Pfand)

Burg Hülshoff, Schonebeck 6, 48329 Havixbeck

www.burg-huelshoff.de



3. Entspannt schlemmen im Bergischen Land

Genüssliche Rast Windecker Ländchen: Hier kann man Picknickboxen bestellen und hinterlegen lassen. Copyright: Jiri Hampl

Nach einer ausgedehnten Wanderung oder einem entspannten Spaziergang schmeckt die Brotzeit bekanntlich ganz besonders gut – wer allerdings keine Lust auf langes Brote schmieren hat, kann im Windecker Ländchen ein ganz besonderes Angebot bestellen: Der Tourismusverein bietet gemeinsam mit ortsansässigen Gastronomen Picknickboxen an. Insgesamt sechs dieser Kisten wurden über den Ort verteilt aufgestellt, befüllt werden sie mit frisch zubereiteten Leckereien, auch eine Picknickdecke ist im Angebot enthalten. Nach der Buchung erhält man einen Zahlencode, mit dem die Picknickbox geöffnet werden kann, danach darf nach Herzenslust geschlemmt werden. Die Befüllung der Box ist individuell über den jeweiligen Betrieb buchbar.



Preis: Variiert je nach Anbieter, 51570 Windeck

www.windecker-laendchen.com



4. Der Geschmack Frankreichs in Köln

Französische Köstlichkeiten für unterwegs... Copyright: Bouchet / à la french

Knuspriges Baguette, dazu gegrilltes Gemüse oder saftiges Rührei und ein vollmundiger Rotwein – nicht nur Frankreich-Liebhaber kommen mit dem Picknickkorb des „á la french“ in Köln auf ihre Kosten. Wer seine Geschmacksknospen auf eine kulinarische Reise ins Nachbarland schicken möchte, kann hier einen ganz individuellen Picknickkorb zusammenstellen und am Wunschdatum im Agnesviertel abholen. Es kann aus drei verschiedenen, umfangreichen Angeboten gewählt und für bis zu vier Personen bestellt werden. Die Speisen sind vegetarisch, auf Wunsch kann der Korb auch komplett vegan befüllt werden, die Leckereien gibt es in Weckgläsern und nachhaltigen Verpackungen.



Preis: verschiedene Angebote, z.B.: 35 Euro Picknick „á la Carte“

Abholort: Sudermanstraße 12 im Agnesviertel in Köln

www.alafrench.co/unsere-picnics



5. Genießen mit Überraschung in Monheim

Leckereien im Picknickkorb gibt es vom Hofcafé in Monheim Copyright: Zoltan Sasvari_Fa. Designrhein.

Belegte Brötchen, frischer Orangensaft und duftender Kaffee, dazu der Blick auf den glitzernden Rhein – was will man mehr? Ganz klassisch kommt der Picknickkorb des Familien-Hofcafés in Monheim daher, im schönen Bastkorb mit vielen Leckereien. Zwischen gleich fünf verschiedenen Angeboten können Genießer wählen, vom großen Familienkorb mit allem Drum und Dran bis zum „Korb für Verliebte“ mit spritzigem Sekt und einer kleinen Überraschung ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für fünf Euro kann zusätzlich eine Picknickdecke geliehen werden und wer mag, dreht vor oder nach dem Speisen noch eine Runde mit dem Go-Cart oder trainiert das gute Menü bei einer Fahrradtour ab.



Preis: verschiedene Angebote, Klassiker-Korb 25,90 Euro

Familien-Hofcafé Monheim, Parkstr. 6, 40789, Monheim am Rhein

www.familienhofcafe.de



6. Romantisch dinieren in der Kölner Flora

Picknickkorb im Dank Augusta in Köln Copyright: Kirberg Catering

Einen romantischeren Ort für gemeinsame Genussmomente gibt es kaum: Die Kölner Flora birgt eine wundervolle Blütenpracht mit Rosen, Astern, Dahlien und vielen Blumen mehr. Im Herzstück der Anlage serviert das Gartencafé Dank Augusta ein leckeres Picknickerlebnis: In stilvollen Weckgläsern befinden sich ein cremiges Süßkartoffel-Erdnuss-Curry, Kartoffelsalat oder fluffiger Schokoladenkuchen. Der Picknickkorb lässt sich individuell zusammenstellen und kann dann auf der Terrasse vor dem Glaspalast verspeist werden. Alternativ gibt es das Angebot auch für Zuhause oder unterwegs, nach der Online-Vorbestellung kann dann eine frischgepackte Picknicktasche vor Ort abgeholt und später zurückgebracht werden.



Preis: je nach Befüllung

Dank Augusta, Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln

www.dankaugusta.de