Der Beginn der neuen Karnevalssaison steht vor der Tür und wie auch die Jahre zuvor ist auf das Wetter nicht unbedingt Verlass. Am 11.11. wird es in Köln und im Rheinland regnerisch, aber mit bis zu 17 Grad mild.

Wer nicht drinnen feiert, wie etwa beim Kamelle-Festival in der Halle Tor 2, sollte sich wappnen. Ein passendes Kostüm muss her, das vor nassen Füßen schützt und im besten Fall auch dafür sorgt, dass die Jecken nicht frieren.

Kostümideen für regenreiche Tage

Wir haben uns ein wenig umgesehen und überlegt welche Verkleidungen die besten Voraussetzungen haben, damit wir an Karneval trocken bleiben. Hier kommen zehn Ideen.

1. Dusche

Wir feiern in Köln natürlich Karneval, und nicht Fasching - das Dusch-Kostüm ist jedoch auch für alle Kölner Jecken eine gute Idee. Dank Duschhaube bleiben die Haare trocken und der Duschvorhang schützt vor Wind und Regen.

2. Oscar aus der Tonne

Der beliebte Sesamstraße-Charakter ist ein tolles Kostüm für erwachsene Jecken und die Pänz. Ein flauschiger Einteiler hält den ganzen Tag über warm und der Mülldeckel-Hut schützt vor Regen. Wer sich das Kostüm selbst basteln möchte, braucht sich nur grün anzuziehen und aus grauem Karton oder Plastikdeckel eine Tonne und einen Hut formen.

3. Taucher bleiben trocken

Unter dem Taucheranzug wird es garantiert nicht so nass. Und die Taucherbrille schützt vor Schwertern oder Zauberstäben, die auch mal ins Auge gehen können. Eine Sauerstoffflasche ist leicht gebastelt aus zwei PET-Flaschen auf dem Rücken. Auf die Flossen sollte man vielleicht eher verzichten, wenn man es sich mit dem Rest der Karnevalisten nicht verderben möchte. Alternative: schwarze Gummistiefel anziehen!

4. Mary Poppins

Die bekannteste Nanny der Welt hat viele schöne Gesichter - und vor allem immer einen Regenschirm dabei. Die wunderbare Mary Poppins (Julie Andrews) ist das perfekte Kostüm für Regentage. Klarer Vorteil zum Taucher: Mary Poppins hat auch in der Kneipe noch Spaß. Und wenn der Schirm am Ende des Tages auf der Strecke bleibt, ist ja auch nicht so schlimm. Als Mann bietet sich Bert der Schornsteinfeger an, Mary Poppins Gegenpart.

5. Qualle

Ein weiteres, absolut regensicheres Kostüm ist die Qualle. Das Kostüm ist perfekt für Jecken, die nach einer kreativen Verkleidung suchen, aber dabei den Geldbeutel schonen möchten. Alles was man braucht ist ein großer transparenter Regenschirm, an dem sich Stoffbahnen befestigen lassen. Dazu zieht man sich weiß an - fertig ist die Qualle!

Karnevalisten im Froschkönig-Kostüm schützen sich mit transparenten Capes vor dem Regen. (Archivbild) Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

6. Mit Leuchtkraft voraus

Karneval ist bunt! Das kann uns auch das Wetter nicht vermiesen. Diese knalligen Marker hinterlassen als Gruppenkostüm natürlich besondere Leuchtspuren, aber auch einzeln oder als Paar kann man so nur punkten. Die schwarze Kappe auf dem Kopf dient praktischerweise als Regenschutz und die Neonfarben leuchten auch notfalls unter einem durchsichtigen Regencape nicht minder. Mehrere Schichten Leggins oder Strumpfhosen unter dem bunten Beinkleid sorgen für warme Beine.

7. Boxer/in

Nicht nur für einen trockenen Kopf, sondern auch für warme Hände sorgt ein Boxer-Kostüm. Unter dem großen Mantel mit Kapuze sollte natürlich etwas Wärmeres angezogen werden. Dank der riesigen Boxhandschuhe bleiben die Hände die meiste Zeit schön warm - vorausgesetzt, man kann damit ein Kölsch halten.

8. Mit großem Hut etwa als Hexe oder Pirat

Mit dem großen Fliegenpilz auf dem Kopf bleibt man zumindest eine Zeit lang trocken. Zudem lassen sich sämtliche Hüte auch gut mit Klarsichtfolie einwickeln. Kapitäne, Piraten, Hexen oder Wikiniger etwa tragen große Hüte oder Helme auf dem Kopf. Unterm Kostüm können warme Pullover dabei helfen, warm zu bleiben.

9. Gießkanne und Blumen

Ein regensicheres Kostüm, das sich auch perfekt für Gruppen eignet: eine Gießkanne und mehrere Blumen! Die Blumen sind dank regenabweisendem Poncho vor Nässe sicher, darunter lässt sich bequem warme Kleidung tragen. Das Gießkannen-Kostüm lässt sich leicht selbst machen - einfach eine alte Gießkanne unten abschneiden, an den Kopf anpassen und wahlweise ausgefallen dekorieren.

10. Schaf

Mit den beliebten Tier-Einteilern à la Frosch, Dino, Tiger und Co. ist man bei kälteren Temperaturen mit Sicherheit gut eingepackt. Solche Einteiler gibt es in jedem Karnevalsbedarf, ein Schaf lässt sich allerdings auch einfach mit viel Watte und etwas Filz selbermachen. Bei Regen schützt ein durchsichtiger Poncho davor, dass sich das Kostüm mit Feuchtigkeit vollsaugt. Ein Hut oder eine Mütze mit Tierohren sorgen für einen warmen Kopf.

11. Wetter

Wer das schlechte Wetter nicht nur ertragen, sondern gleich zum Kostüm machen möchte, kann als „Schlechtwetter“ gehen. Dafür braucht es einen Friesennerz, Gummistiefel und vor allem einen Regenschirm, der zum Mittelpunkt der Verkleidung wird. Dazu den Schirm mit gebastelten Wolken bekleben und kleine Girlanden mit Regentropfen daran befestigen. Wer noch einen draufsetzen möchte, bastelt ein oder zwei Blitze aus Pappe und lässt sie aus den Wolken zucken. So wird der Regenschutz selbst zum Kostümaccessoire und man hat immer einen trockenen Kopf.