Für die Jecken im Rheinland werden Regenschirm und Regenjacke am 11. November (Mittwoch) unverzichtbar sein. Die traditionelle Sessionseröffnung des Kölner Karnevals fällt in eine nasse Wetterphase.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringt eine Warmfront höhere Temperaturen nach Nordrhein-Westfalen – und damit auch nach Köln. Gleichzeitig werden aber auch intensive Regenschauer erwartet.

Wetter in Köln: Feuchter Start in die Karnevalssession

Am Dienstag lässt der Regen zunächst etwas nach. Die Temperaturen bleiben jedoch kühl und schwanken je nach Bewölkung. Bei Nebel sind nur rund fünf Grad möglich, bei etwas Sonne im Westen hingegen bis zu zwölf Grad. Für die letzten Vorbereitungen und Aufbauten im Freien ist das Wetter noch relativ gut handhabbar.

In der Nacht zum Mittwoch verändert sich die Wetterlage dann dramatisch. Am 11. November selbst zieht erneut heftiger Regen von Westen und Südwesten heran. Er erfasst dabei auch die Kölner Region und das Rheinland.

Heftiger Regen droht bei Karnevalseröffnung in Köln

Am Mittwoch sorgt eine mildere Luftmasse im Südwesten und Westen für Temperaturen von bis zu 17 Grad. Das ist für Anfang November angenehm, doch der Regen dürfte die Feierlichkeiten im Freien deutlich beeinträchtigen.

Viele der traditionellen Treffen, die Eröffnung um 11.11 Uhr und die anschließenden Feiern auf Straßen und Plätzen drohen nass zu werden. Das Kölner Kamelle-Festival in der Halle Tor 2 findet aber auf jeden Fall statt.

Vor allem trifft es den Süden Deutschlands. Im Südschwarzwald sowie vom Bodensee bis ins Allgäu können innerhalb von 24 Stunden mehr als 30 Liter pro Quadratmeter fallen.

11.11. in Köln: Warmfront macht die Sessionseröffnung nass

Auch am Donnerstag bleibt es in einem Streifen über der Mitte Deutschlands gebietsweise regnerisch. Der Niederschlag schwächt sich jedoch tendenziell ab. An der Küste muss zudem mit Sturm gerechnet werden.

% Umfrage 1898 Stimmen 1 Kommentare Wie stehen Sie zum Karneval? 13.10.2026 Ich bin ein begeisterter Jeck Ich bin gelegentlich jeck Ich verabscheue Karneval

Die Veranstalter und Jecken im Rheinland sollten sich auf nasse Straßen und mögliche Einschränkungen im Freien einstellen sowie entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Der DWD rät, die aktuellen Warnungen im Blick zu behalten.

Trotz des Regens dürfte die Stimmung unter den Kölnern traditionell gut sein – ob es regnet oder nicht, die Session im Kölner Karneval beginnt. (mbr)