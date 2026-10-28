Nach dem stürmischen Wochenende kann sich das Rheinland wieder über goldenes Herbstwetter freuen. Am Dienstag war es besonders in Köln geradezu warm, und auch am Mittwoch zeigte sich nach dem Durchzug einer Tieffront in der Nacht vielfach wieder die Sonne bei milden Temperaturen. Die Werte erreichten 15 Grad, in Köln lagen sie sogar darüber.

Die gute Nachricht: Ein Kälteeinbruch droht in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen und am Wochenende nicht, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochnachmittag erklärt. Weiterhin herrscht besonders im Rheinland „ruhiges Herbstwetter“ vor. Dies gilt mindestens bis zum Sonntag, danach werden Prognosen naturgemäß unsicherer.

Dennoch bleibt es nicht so mild wie zu Wochenbeginn: Jeden Tag wird es in Richtung Halloween und Allerheiligen ein bisschen kälter. Für Köln sind am Donnerstag noch einmal 15 Grad vorhergesagt, Freitag dann nur noch 14 und am Samstag und Sonntag sind 13 bzw. 12 Grad die Maximalwerte. Morgens kann etwas Nebel die Sicht trüben, tagsüber sorgt ein Hochdruckeinfluss aber immer wieder für sonnige Abschnitte.

Auch in Köln werden die Nächte kälter

Nachts dagegen kann es deutlich kühler werden. Schon in der Nacht zu Donnerstag werden nur noch 5 bis 6 Grad in Köln erreicht. Die folgenden Nächte wird es noch kälter. Zwar ist für das Rheinland nach DWD-Angaben nachts kein Frost in Sicht, da die Bewölkung dies verhindert. Werte von 2 bis 4 Grad sind allerdings deutlich frischer als bisher. In Bodennähe kann es auch mal auf knapp über 0 Grad heruntergehen.

Etwas anders sieht es da in der Eifel aus. In Tallagen sammelt sich die kalte Luft – hier ist es in den frühen Morgenstunden oft kälter als auf den Bergen. Nach Auskunft der DWD-Meteorologin kann es hier durchaus etwas Frost geben. Für die Nacht zu Donnerstag ist dies ebenso möglich wie in den Nächten auf Samstag und auf Montag.

In Kaltherberg ist die Eifel besonders kalt

Ein Ort, in dem häufig Tiefstwerte gemessen werden, ist Kalterherberg bei Monschau. Hier betreibt der DWD keine Wetterstation, sondern ein privater Anbieter. Die DWD-Station ist in Nürburg zu finden. Hier liegen die Durchschnittswerte immer etwas über denen von Kalterherberg.

Im Sauerland werden wohl nicht ganz so niedrige Temperaturen wie in der Eifel erreicht, wenn auch die Tageshöchstwerte Richtung Wochenende nur noch einstellig sein sollen. Der DWD betreibt hier die Wetterstation auf dem Kahlen Asten, sie liegt auf 840 Metern Höhe. Hier sollen die Temperaturen in der Nacht auf Montag aber auch auf 1 Grad heruntergehen.

Nachtfrost soll es vor allem im Südwesten Deutschlands geben. Der meteorologische Dienst Kachelmannwetter prognostiziert diesen im Bereich des Schwarzwaldes in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. In der Nacht auf Sonntag breitet sich die Kälte dann weiter nach Südosten aus, so dass es wohl auch in München frieren wird.