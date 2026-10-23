Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Wetterwarnung für Köln ausgesprochen. Für Freitag (23. Oktober) werden demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 85 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Warnung vor starken Sturmböen gilt zunächst bis 22 Uhr. Windig bleibt es jedoch auch danach: Bis Samstag (24. Oktober) gilt eine weitere Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometern pro Stunde.

Köln: Sturmböen für Freitag und Samstag erwartet

Da bei Sturmböen Bäume umstürzen und Äste herabfallen könnten, empfiehlt die Stadt Köln, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden. Darüber hinaus behält sich die Stadt vor, städtische Anlagen und einzelne Friedhöfe kurzfristig zu schließen.

Nach Angaben des DWD ist auch mit örtlichen Regenfällen und kühlen Temperaturen zu rechnen. Am Samstag werden in der Region Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad erwartet, im Bergland zwischen 7 und 10 Grad.

Dauerregen, Wind und Gewitter am Wochenende

Auch in der Nacht zum Sonntag und tagsüber bleibt es bedeckt und regnerisch. Teilweise ist mit Dauerregen, starkem Wind und Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. Ein kleiner Lichtblick zeichnet sich am Montag ab. In der Nacht soll der Regen nachlassen und die Wolkendecke vorübergehend auflockern. (red/dpa)