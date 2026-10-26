„Nicht kalt für die Jahreszeit“In Köln kann es wieder bis zu 20 Grad warm werden

Nach stürmischen und nassen Tagen am Wochenende hat sich das Wetter zum Wochenstart in Nordrhein-Westfalen beruhigt. Am Montag wehte es deutlich schwächer, Regen fiel kaum noch. Die gute Nachricht des Deutschen Wetterdienstes (DWD): Mit dem Dienstag steht dem Rheinland und vor allem Köln ein Tag mit milden Temperaturen bevor.

Der DWD-Meteorologe spricht von weiter nachlassendem Wind. In Köln wird es durch den Durchzug eines Tiefdruckgebiets recht warm und „relativ freundlich“. In der Innenstadt kann es mit etwas Sonnenunterstützung durchaus 20 Grad warm werden – Temperaturen, die Ende Oktober ungewöhnlich sind. Der Dienstag ist damit aber eher ein Ausreißer in dieser Woche.

Am Dienstagabend bringt das Tief dann stärkere Bewölkung und auch Schauer. Da es durch die Zeitumstellung jetzt früher dunkel wird, dürfte der Genuss des milden und trockenen Tages aber kaum beeinträchtigt werden.

Nächte auch in Köln werden kalt

In der Nacht zu Mittwoch kühlt es sich ab. Der Einfluss eines Hochdruckgebietes setzt sich allmählich durch. Das heißt, dass es weitgehend klar ist. Auch für die kommenden Nächte bedeutet dies Temperaturen auch in Köln von nur noch höchstens 5 bis 6 Grad – auch morgens muss dann die dicke Jacke ausgepackt werden.

Der positive Effekt: Tagsüber ist es bis einschließlich Samstag regenfrei, wie der DWD-Experte erklärt. Es wärmt sich an den Tagen von Mittwoch bis Freitag immerhin noch bis auf 15 Grad auf. Wenn sich die Sonne zeigt, kann man in Köln weiterhin im Pulli draußen sitzen. Auch der Wind ist ab Mitte der Woche kein Thema mehr. Für die Jahreszeit – am Sonntag beginnt der November – ist es alles andere als kalt. Allerdings bedeutet „Hochdruckgebiet“ im Herbst nicht mehr zwingend, dass erneut Temperaturen von 20 Grad erreicht werden.

Die wärmsten Orte in Deutschland

Am wärmsten wird es in dieser Woche im Breisgau und im Oberrheingraben. Hier können sich die Menschen über Temperaturen von über 20 Grad freuen, wie auch der meteorologische Dienst „Kachelmannwetter“ vorhersagt.

Es ist die Rede von einer „Warmfront“ am Dienstag, der milde Luftmassen folgen. Für Freiburg im Breisgau werden am Dienstag 20 Grad vorhergesagt, dann wird es auch im Südwesten Deutschlands kühler. Laut 14-Tage-Vorhersage bei „Kachelmannwetter“ nehmen die Temperaturen hier schrittweise von Tag zu Tag ab. Am Wochenende sind es 12 Grad, am Montag nur noch 9 Grad.