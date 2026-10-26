Auf das regnerische Wochenende folgen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Nordrhein-Westfalen überwiegend trockene Tage.

Am Montag zieht vereinzelt Bewölkung auf. Am Nachmittag könnte sie dichter werden; dann ist leichter bis mäßiger Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. Auf Kammlagen können zeitweise starke bis stürmische Böen auftreten.

Wetter in NRW: Starke Böen nach stürmischem Wochenende möglich

Der Dienstag beginnt heiter bis wolkig und bleibt trocken. Laut Prognose nimmt die Bewölkung am Abend zu, und Regen setzt ein. Vereinzelt sind starke Böen möglich. Die Werte liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Am Mittwoch hält sich die Bewölkung, doch es bleibt trocken. Bei 13 bis 16 Grad weht aus Südwesten ein frischer Wind mit Böen.

Der Wind flaut am Donnerstag wieder ab. Im Norden und Osten herrscht häufig starke Bewölkung, während sie sich im Süden im Tagesverlauf auflockert. Bei 12 bis 16 Grad bleibt es weitgehend regenfrei. (dpa/red)