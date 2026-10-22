Der Herbst ist da! Weite Teile Deutschlands müssen sich auf die ersten Stürme einstellen. So soll es am Freitag (23. Oktober) im Westen und Südwesten Sturmböen geben, im höheren Bergland sind auch schwere Sturm- und vereinzelte Orkanböen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vorhersagte.

Im Westen und Norden bis hinein in den Nordosten soll es anschließend bis zum Montag stürmisch bleiben. In Köln wird es neben stürmischen Böen (bis zu 60 km/h) zeitweilig auch Schauer geben.

Wo es am Sonntag Dauerregen geben kann

Die Temperaturen in der Domstadt erreichen Höchstwerte von etwa 13 Grad. Und es bleibt auch in den kommenden Tagen im Westen stark bewölkt und regnerisch. Die Aussichten für Köln:

Freitag (23. Oktober): Dichte Wolken, zeitweise Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad morgens und bis zu 14 Grad tagsüber, böigee Südostwind.

Samstag (24. Oktober): Wechselhafter Mix aus Wolken und Sonne, Regenschauer, Höchstwerte um 12 Grad.

Oberhalb von 1.200 Metern ist sogar schon Schneeregen oder Schnee möglich. Für den Sonntag sagen die Meteorologen Regen im Westen und Südwesten voraus, der nach Osten zieht. Dauerregen ist in den Staulagen von Eifel, Rothaargebirge und Schwarzwald möglich. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 16 Grad. (dpa/red)