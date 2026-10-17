Nach einem mancherorts regnerischen Wochenende können sich die Menschen in NRW zum Start in die neue Woche auf heitereres Wetter freuen. Laut der Vorhersage des DWD bleibt es heute wechselnd teils stark bewölkt, strichweise ziehen auch Schauer auf. Einzelne Gewitter sind der Prognose nach ebenfalls nicht auszuschließen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad.

Kölner Wetter: Zum Start der Woche wird es freundlicher

Auch der Sonntag wird überwiegend stark bewölkt mit gebietsweise Regen ab dem Nachmittag, vor allem westlich des Rheins. Im Osten soll es meist nicht regnen. Es wird kühler bei Temperaturen von 8 bis 12 Grad. Zudem weht in Gipfellagen ein teils böig auffrischender Wind.

Zum Start der Herbst-Woche wird es freundlicher, wie eine Meteorologin des DWD mitteilt. Die Menschen in NRW könnten mit mehr Sonnenanteilen rechnen. Der Montag wird teils heiter mit wechselnden Wolken, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat.

Es bleibt zudem trocken bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Ein ähnliches Bild zeichnet sich für Dienstag ab. Nach anfänglichem Nebel ist es oft heiter oder sonnig und trocken. Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. (dpa/red)