Mit dem Wochenende beginnen in Nordrhein-Westfalen die Herbstferien. Wer die freie Zeit für Unternehmungen nutzen möchte, hat in Köln und der Region zahlreiche Möglichkeiten. Das Angebot reicht von Veranstaltungen für Familien über Konzerte und Märkte bis hin zu besonderen Kulturangeboten. Auch für einen Ausflug ins Umland gibt es einige Anlässe.

Tipps für das Wochenende in Köln

Wir haben Tipps für das erste Ferienwochenende zusammengestellt – von kulturellen Veranstaltungen und Märkten bis hin zu Konzerten und musikalischen Erlebnissen.

1. Kasalla in der Lanxess-Arena

Freitag und Samstag, 16. und 17. Oktober 2026

Die Lanxess-Arena in Köln. Copyright: Laura Klemens

Die kölsche Band Kasalla steht am Freitag und Samstag auf der Bühne der Lanxess-Arena. Fans können sich auf zwei Konzertabende mit der Band freuen, die mit Liedern wie „Stadt met K“ und „Pirate“ weit über die Grenzen Kölns hinaus bekannt geworden ist.

Wann: Freitag, 16. Oktober, 20.30 Uhr, und Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr | Wo: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln | Eintritt: ab 46,25 Euro | www.lanxess-arena.de

2. Klangwelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Oktober 2026

Die Klangwelle verbindet Musik mit Wasser, Licht, Laser und Feuer. Die diesjährige Show steht unter dem Motto „100 Jahre Flimmerkiste“ und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Fernsehgeschichte. Zu hören sind unter anderem Serienhits und Musik aus 70 Jahren Eurovision Song Contest. Die Show dauert rund zwei Stunden.

Wann: Freitag, 16. Oktober, und Samstag, 17. Oktober, jeweils 20 bis 22 Uhr; Sonntag, 18. Oktober, 19.30 bis 21.30 Uhr | Wo: Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kurgartenstraße, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Eintritt: Stehplätze ab 19,45 Euro, Sitzplätze ab 29,95 Euro; Kinder bis fünf Jahre frei | die-klangwelle.de

3. Waterland – Circus auf dem Wasser

Freitag bis Sonntag und weitere Termine bis zum 8. November 2026

Der Waterland Circus kommt erstmals nach Köln. Copyright: Waterland / Nadiia Homon

Der Zirkus Waterland gastiert erstmals in Köln. Die Show verbindet Artistik und Zirkuskunst mit einer Wasserbühne: Akrobatik, Illusionen, Clownerie und Tanz finden auf, im und rund um das Wasser statt. Zum Einsatz kommt dabei ein 120 Tonnen schwerer Pool mit Fontänen und weiteren Wassereffekten.

Wann: Fr., 16. Oktober, 15.30 und 19 Uhr, Sa., 17. Oktober, 12, 15.30 und 19 Uhr, So., 12 und 16 Uhr, weitere Vorstellungen an anderen Terminen | Wo: Zirkuszelt an der Liebigstraße/Ecke Pettenkoferstraße, 50823 Köln | Eintritt: ab 21,50 Euro | waterlandcircus.de

4. Royal Wiesn mit Pink Sunday

Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Oktober 2026

Für die Royal Wiesn steht ein Riesenrad im Tanzbrunnen. Copyright: Laura Klemens

Am Tanzbrunnen wird am Wochenende noch einmal die Royal Wiesn gefeiert. Bei der Premiere am vergangenen Wochenende ging es im Festzelt so wild zu, dass sogar einige der Bänke durchbrachen. Bayerische Spezialitäten, Bier und Live-Musik stehen auch diesmal auf dem Programm. Am Freitag beginnt das Oktoberfest um 17 Uhr, am Samstag gibt es eine Mittags- und eine Abendveranstaltung. Am Sonntag klingt die Wiesn ab 11 Uhr mit einem Weißbier-Brunch aus.

Wann: Freitag, 16. Oktober, 17 bis 22 Uhr; Samstag, 17. Oktober, ab 12 Uhr und ab 17.30 Uhr; Sonntag, 18. Oktober, ab 12 Uhr | Wo: Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: Gelände frei, Tickets für das Zelt ab 19 Euro | royal-wiesn.koeln

5. Weinmarkt auf dem Neumarkt

Bis Sonntag, 18. Oktober 2026

Wein und Essen beim Weinmarkt auf dem Neumarkt. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Auf dem Neumarkt präsentieren zehn deutsche Weingüter ihre Weine. Bis zum 18. Oktober können Besucher Weiß-, Rot- und Roséweine sowie Schaumweine und Sekte probieren. Dazu gibt es Flammkuchen und weitere Speisen.

Wann: Mo-Fr. 13-22 Uhr / Sa+So. 12-22 Uhr / 18.10. bis 18 Uhr | Wo: Neumarkt, 50667 Köln | Eintritt: frei | weinmarkt-koeln.de

6. Iron Art – Superheroes Robots Family Con

Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Oktober und noch bis 25. Oktober 2026

Bei der Iron Art dreht sich alles um Superhelden, Technik und riesige Stahlroboter. Auf mehr als 6000 Quadratmetern gibt es eine Erlebniswelt mit Live-Shows, interaktiven Aktionen und Begegnungen mit Superhelden. Ein eigener Funpark richtet sich an Kinder.

Wann: Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Oktober, jeweils ab 11 Uhr | Wo: Messezelt, Venloer Straße 716, 50827 Köln | Eintritt: ab 20 Euro | iron-art.de

7. Cologne Burlesque Festival

Freitag und Samstag, 16. und 17. Oktober 2026

Das Gloria in der Innenstadt von Köln. Copyright: Laura Klemens

Das Cologne Burlesque Festival verwandelt das Gloria an zwei Abenden in eine Bühne für internationale Burlesque-Künstlerinnen und -Künstler. Auf dem Programm stehen neben Neo-Burlesque auch Drag, Boylesque, Cabaret und Artistik. An beiden Abenden gibt es unterschiedliche Besetzungen.

Wann: Freitag und Samstag, 16. und 17. Oktober; Beginn am Freitag um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr | Wo: Gloria, Apostelnstraße 11, 50667 Köln | Eintritt: ab etwa 43,90 Euro | gloria.koeln

8. Herbstzauber in der Brauwelt

Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Oktober 2026

Sünner Kölsch in der Brauwelt Köln in Kalk. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Auf dem historischen Gelände der Sünner Brauerei beginnt der Herbstzauber. Regionale Aussteller präsentieren ihre Produkte, dazu gibt es saisonale Speisen und Getränke. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Geplant sind unter anderem Kürbisschnitzen und eine Kreativwerkstatt für Kinder.

Wann: Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Oktober; die Veranstaltung läuft bis zum 8. November jeweils freitags bis sonntags | Wo: Brauwelt Köln, Kalker Hauptstraße 260/262, 51103 Köln | Eintritt: frei | brauwelt-koeln.de

9. Beer Bitches im E-Werk

Samstag, 17. Oktober 2026

Carolin Kebekus mit ihrer Band Beer Bitches. (Archivbild) Copyright: Grönert

Die Beer Bitches bringen ihre Musik ins E-Werk. Die Kölner Formation interpretiert bekannte Lieder auf eigene Weise und ergänzt sie durch eigene Songs. Das Konzert richtet sich an alle, die kölsche Musik mit Humor und musikalischer Vielfalt mögen.

Wann: Samstag, 17. Oktober, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr | Wo: E-Werk, Schanzenstraße 37, 51063 Köln | Eintritt: ab 49,25 Euro zuzüglich Gebühren | Mehr Infos hier

10. Herbst- und Mittelaltermarkt in Freudenberg

Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober 2026

Zierkürbisse liegen auf dem Boden. Ein Zeichen für den Herbst. (Symbolbild) Copyright: Peter Gercke/dpa

Mittelalterliches Treiben und herbstliches Marktgeschehen gibt es am Wochenende in Freudenberg. Im Kurpark findet am Samstag und Sonntag ein Mittelaltermarkt mit Händlern und Marktständen statt. Im historischen Stadtkern „Alter Flecken“ lädt am Sonntag zusätzlich der Herbstmarkt zum Bummeln ein. Die Geschäfte öffnen dort ab 13 Uhr.

Wann: Samstag, 17. Oktober, 11 bis 21 Uhr, und Sonntag, 18. Oktober, 11 bis 18 Uhr | Wo: Kurpark und historischer Stadtkern „Alter Flecken“, 57258 Freudenberg | Eintritt: Der Mittelaltermarkt kostet drei Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder | freudenberg-stadt.de

11. Historischer Handwerkermarkt in Kommern

Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober

Die historische Altstadt von Kommern. (Archivbild) Copyright: Tom Steinicke

Im historischen Ortskern von Mechernich-Kommern können Besucher traditionelles Handwerk erleben. Schmiede, Drechsler, Spinnerinnen und Seiler zeigen ihre Techniken, außerdem gibt es Kunsthandwerk und verschiedene Spezialitäten. Der Markt ist ein Ausflugstipp für alle, die sich für alte Handwerksberufe interessieren.

Wann: Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, jeweils 11 bis 18 Uhr | Wo: Historischer Ortskern, 53894 Mechernich-Kommern | Eintritt: frei | erlebnis-region.de

12. Kinderkonzert mit Mo-Torres

Sonntag, 18. Oktober 2026

Mo-Torres bei einem Konzert. (Symbolbild) Copyright: Daniela Decker

Der Kölner Musiker Mo-Torres lädt Kinder und Familien zu einem Konzert mit Band ein. Die Veranstaltung bietet ein Live-Erlebnis für kleine und große Fans. Wer mit Kindern kommt, sollte auf einen geeigneten Gehörschutz achten.

Wann: Sonntag, 18. Oktober, Einlass 11 Uhr, Beginn 12.30 Uhr | Wo: Carlswerk Victoria, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln | Eintritt: ab 21,18 Euro | carlswerk-victoria.com

13. Hufschlag der Geschichte: Das Pferd in der Kunst Ostasiens und Westeuropas

Der neue Garten im Museum für Ostasiatische Kunst. Copyright: Martina Goyert

Wie wird das Pferd in unterschiedlichen Kunsttraditionen dargestellt? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Führung im Museum für Ostasiatische Kunst. Dr. Almut Schlesinger stellt Kunstwerke aus Ostasien und Westeuropa gegenüber und zeigt, welche Rolle das Tier in verschiedenen Epochen und Kulturen spielte.

Wann: Sonntag, 18. Oktober, 11.30 Uhr | Wo: Museum für Ostasiatische Kunst, Universitätsstraße 100, 50674 Köln | Teilnahme: kostenfrei für Mitglieder der Freunde; Gäste zahlen zwei Euro zuzüglich Museumseintritt | kunstfreunde.koeln

14. Cards & Games in der Stadthalle

Sonntag, 18. Oktober 2026

Bei der Cards & Games dreht sich alles um Sammelkarten, Retro-Games und Konsolen. Mehr als 80 Händler und Sammler präsentieren auf über 1500 Quadratmetern ihre Angebote. Besucher können nach seltenen Karten und Sammlerstücken suchen, Spiele entdecken oder sich mit anderen Fans austauschen.

Wann: Sonntag, 18. Oktober, 11 bis 16 Uhr | Wo: Stadthalle Köln-Mülheim, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Eintritt: ab sieben Euro; Kinder bis zwölf Jahre frei | stadthalle.koeln

15. Malerei und Literatur im Dialog: Die Großstadt

Museum Ludwig in Köln. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Die Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des Museum Ludwig laden zu einer Führung im Museum Ludwig ein. Unter dem Titel „Malerei und Literatur im Dialog: Die Großstadt“ geht es um die Verbindung zwischen bildender Kunst und Literatur. Die Führung wird von Marie-Christine Novaro und Gabriele Gerlt geleitet.

Wann: Sonntag, 18. Oktober, 11.30 Uhr | Wo: Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln | Teilnahme: kostenfrei für Mitglieder und Gäste; der Museumseintritt kommt hinzu | museen.koeln

16. Fotoausstellung „Alles still!“ im Haus des Waldes

Das Gut Leidenhausen. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Fotograf Uwe Weiser, der auch für den Express und Kölner Stadt-Anzeiger arbeitet, dokumentiert in seiner Ausstellung „Alles still!“ das Verschwinden der Fichten im Bergischen Land. Seit Herbst 2020 hält er fest, wie Trockenheit und Borkenkäferbefall die Landschaft verändern und abgestorbene Bäume zurücklassen. Die Fotografien zeigen die Folgen des Waldsterbens, aber auch die ästhetischen Seiten dieser Veränderungen. Die Ausstellung wird am Sonntag eröffnet und ist bis zum 13. Dezember zu sehen.

Wann: Eröffnung am Sonntag, 18. Oktober, um 11 Uhr; anschließend sonntags von 11 bis 16 Uhr, bis zum 13. Dezember 2026. Am 29. November bleibt die Ausstellung geschlossen | Wo: Haus des Waldes, Gut Leidenhausen, 51147 Köln-Porz | Eintritt: frei | porz-online.de

17. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 16. Oktober 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8 bis 14 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmärkte am Samstag, 17. Oktober 2026

Flohmarkt an der Galopprennbahn | ab 8 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmarkt bei Tante Astrid Ehrenfeld | 13 bis 17 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Fair Trödeln Markt Rosenhöfe Ehrenfeld | 10.30 bis 17 Uhr | Venloer Str. 193, 50823 Köln

Moonlight Market Pattenhalle Ehrenfeld | 17 bis 23 Uhr | Christianstraße 82, 50825 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 18. Oktober 2026

Flohmarkt Alte Feuerwache | 10 bis 17 Uhr | Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Flohmarkt Galopprennbahn | 11 bis 16 Uhr | Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Flohmarkt Wilhelmplatz Nippes | 11 bis 18 Uhr | Wilhelmplatz, 50733 Köln

Flohmarkt im Engelshof | 11 bis 17 Uhr | Oberstr. 96, 51149 Köln

Flohmarkt bei Selgros am Butzweilerhof | 11 bis 18 Uhr | Von-Hünefeld-Straße 100, 50829 Köln

Trödelmarkt bei Globus Marsdorf | 11 bis 18 Uhr | Max-Planck-Straße 9, 50858 Köln

DIY-Flohmarkt bei Tante Astrid | ab 11 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln