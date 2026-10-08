Das Münchner Oktoberfest hat in diesem Jahr mit rund 7,4 Millionen Gästen einen neuen Rekord aufgestellt. Das traditionelle Volksfest erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Nun kommt eine Variante des bayerischen Volksfestes nach Köln. Am Freitag (9. Oktober 2026) feiert die Royal Wiesn ihre Premiere im Festzelt am Tanzbrunnen. Bei einem Richtfest stellten die Veranstalter am Mittwoch das Konzept für die Zeit bis zum 18. Oktober vor.

Royal Wiesn: Bereits fast 15.000 Plätze reserviert

Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren, die blau-weiße Dekoration ist bereits angebracht. „Wir haben uns einen kleinen Kindheitstraum erfüllt“, sagt Mitveranstalter Lukas Wachten. „Seit anderthalb Jahren läuft die Planung. Wir wollten etwas wirklich Wertiges schaffen.“

Für die insgesamt acht Veranstaltungen sind bereits fast 15.000 Plätze reserviert. Insbesondere die Freitag- und Samstagabende sind stark nachgefragt, der erste Samstagabend ist nahezu ausverkauft. Beim Frühschoppen am Sonntag können Besucher ohne Reservierung einen Eindruck gewinnen.

Die Veranstalter orientieren sich nach eigenen Angaben eng am bayerischen Original und wollen eine Alternative für diejenigen bieten, die nicht nach München reisen. „Oktoberfeste gibt es wie Sand am Meer. Auftritte von Karnevals- oder Ballermann-Stars wird es bei uns aber nicht geben. Kölsch wird ebenfalls nicht ausgeschenkt“, so Wachten.

Musikalisch wird neben einer traditionellen Blaskapelle bei allen Veranstaltungen die siebenköpfige Band „Gerry & Gary“ auftreten. Diese ist vom Münchner Oktoberfest bekannt, wo sie in der Käfer-Wiesn-Schänke spielt. Die Veranstalter bitten um das Erscheinen in Tracht.

Royal Wiesn im Aufbau. Copyright: Daniela Decker

Im Festzelt, das bis zu 3500 Gästen Platz bietet, werden ausschließlich bayerische Spezialitäten serviert. Dazu gehören König Ludwig hell aus dem Maßkrug (14,50 Euro), Schweinsbraten, Obazda, Hendl, Haxen und vegane Gerichte. Als Dessert wird Kaiserschmarrn angeboten.

Das Außengelände des Tanzbrunnens ist ohne Eintritt zugänglich. Für die beiden Veranstaltungswochenenden wurde ein 33 Meter hohes Riesenrad mit Domblick aufgebaut. Außerdem gibt es einen überdachten Biergarten sowie verschiedene Imbiss- und Jahrmarktstände.

Die Macher der Royal Wiesn. Copyright: Daniela Decker

„Wir möchten, dass auch Familien hier eine gute Zeit haben können und der Tanzbrunnen zu einem Zeitpunkt belebt wird, an dem er sich eigentlich im Winterschlaf befindet“, so Mitveranstalter Stefan Wolter.

Auch Koelncongress-Geschäftsführer Ralf Nüsser blickt der Premiere erwartungsvoll entgegen. „Es wird eine sehr hochwertige Veranstaltung, die es in dieser Form in Köln noch nicht gegeben hat, und diesen Qualitätsanspruch unterstützen wir sehr. Ich bin mir sicher, dass hier etwas Tolles entsteht, das in Köln in den kommenden Jahren seinen festen Platz im Kalender findet und viele Menschen aus der Stadt, aber auch dem Umland begeistern wird.“

Zur Speisekarte der Royal Wiesn gehören auch Vesperbretter, von denen es auch vegane Varianten gibt. Copyright: Daniela Decker

Den Fassanstich am Freitag wird Schirmherr Luitpold, Prinz von Bayern, gemeinsam mit Box-Olympiasieger Torsten May vornehmen. Nach dem Programmende im Zelt um 22 Uhr kann an beiden Samstagen bei der „Dom & Dirndl – die Kölner Wiesn-Party“ im Theater am Tanzbrunnen weitergefeiert werden.

Royal Wiesn – Termine und Angebote in der Übersicht

Wiesn-Gelände kostenlos

Man zahlt, wenn man in ein beheiztes Festzelt gehen will– dort braucht man ein Ticket (ab €19 für reine Platzreservierung).

FREITAG, 9. & 16. Oktober | 17:00–22:00 Uhr

Platzreservierung: ab €19 Wiesn-Standard: ab €59 (inkl. 1 Maß + bayerische Spezialität: Hendl, Schweinsbraten oder Veggie) Ticket Box: ab €99 (inkl. Brotzeitbrett, 2 Maß + bayerische Spezialität) Ticket Empore: ab €149 (inkl. Brotzeitbrett, 2 Maß, Spezialität + Original Royal Wiesn Steinkrug zum Mitnehmen)

SAMSTAG, 10. & 17. Oktober | 12:00–16:30 Uhr & 17:30–22:00 Uhr

Platzreservierung: ab €19 Wiesn-Standard: ab €59 (inkl. 1 Maß + bayerische Spezialität) Ticket Box: ab €99 (inkl. Brotzeitbrett, 2 Maß + bayerische Spezialität) Ticket Empore: ab €149 (inkl. Brotzeitbrett, 2 Maß, Spezialität + Steinkrug zum Mitnehmen)

SONNTAG, 11. Oktober – Königlicher Frühschoppen | ab 11:00 Uhr

Freier Eintritt: Einfach vorbeischauen (Helles & Weißwürste) Ticket Helles: €24,90 (reservierter Sitzplatz + 1 Maß König Ludwig Hell) VIP-Brunch (Box): €109 (gedeckte Tische, Brotzeitbrett, 1 Weißbier, Kaffee, Wasser + Brunch Buffet) VIP-Brunch (Empore): €149 (exklusiv mit 1 Glas Champagner + erweitertes Buffet)

SONNTAG, 18. Oktober – Royal Wiesn goes Cologne Pride | ab 12:00 Uhr

Platzreservierung: ab €19 Wiesn-Standard: ab €59 (inkl. 1 Maß alternativ 0,5l Secco + bayerische Spezialität)

WIESN-GELÄNDE (Kostenlos)

Öffnungszeiten: Freitag: 16–23 Uhr | Samstag: 11–23 Uhr | Sonntag: 11–22 Uhr

Angebote: Riesenrad (33m mit Domblick), Biergarten (200 Plätze), Kaffeebar, Spirituosen-Bar, nostalgische Fahrgeschäfte, bayerische Schmankerl-Stände

https://royal-wiesn.koeln