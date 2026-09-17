Der 11.11. fällt 2026 auf einen Mittwoch – und Köln startet mit voller Kraft in die neue Karnevalssession. Neben der traditionellen Eröffnung auf dem Heumarkt gibt es längst viele andere Möglichkeiten, den Sessionsauftakt zu feiern.

Vom neuen Kamelle-Festival über Open Air im Rheinpark und elektronische Karnevalsnächte bis zu alternativen Veranstaltungen im Bürgerhaus Stollwerck ist die Auswahl groß. Wir haben einige Termine zusammengestellt, die sich besonders für Erwachsene und jüngere Jecke eignen.

11.11. in Köln: 11 Orte zum Feiern

Bei der folgenden Liste handelt es sich um eine Auswahl. Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Kamelle-Festival in der Halle Tor 2

Druckluft werden das Karnevals-Festival am 11.11. eröffnen. (Archivbild) Copyright: Daniela Decker

Ein neues Format feiert am 11.11. Premiere: Das Kamelle-Festival will Festivalgefühl und Karneval miteinander verbinden. In der Halle Tor 2 wird von 10 bis etwa 22 Uhr auf drei Bühnen gefeiert, mit Live-Bands, DJs und einer Tanzgruppe. Gastgeberin ist die Kölner Sängerin Linda Teodosiu. Das Gelände ist komplett überdacht, der Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets kosten je nach Verkaufsphase 29, 35 oder 39 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren.

Wann: 11. November, Einlass 9.30 Uhr, Beginn 10 Uhr | Wo: Die Halle Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln | Eintritt: ab 29 Euro | Ab 18 Jahren, mehr Infos hier

Jeck im Park Café

Im Park Café im Rheinpark finden häufig Veranstaltungen statt. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Karneval unter freiem Himmel gibt es beim Jeck im Park Café im Rheinpark. Los geht es um 11.11 Uhr, Einlass ist bereits ab 10.30 Uhr. Gefeiert wird im Biergarten, zusätzlich gibt es überdachte Bereiche und eine beheizte Indoor-Fläche. Musikalisch stehen kölsche Hits sowie 80er-, 90er- und 2000er-Songs auf dem Programm, für den Sound sorgen DJ ILL-C und SASSY.

Wann: 11. November, Einlass 10.30 Uhr, Beginn 11.11 Uhr | Wo: PARK Café, Auenweg im Rheinpark, Köln-Deutz | Eintritt: Tickets im Vorverkauf

Sessionseröffnung am Wilhelmplatz

Jecke feiern Karneval am Wilhelmplatz. (Achivbild Februar 2026) Copyright: Dirk Borm

In Nippes wird die Session traditionell auf dem Wilhelmplatz eröffnet. Die Nippeser Bürgerwehr lädt dort am 11.11. ab 16 Uhr zur Sessionseröffnung ein. Der Eintritt ist frei – damit ist die Veranstaltung auch eine Möglichkeit für alle, die ohne großes Ticketbudget in den Sessionsauftakt starten möchten. Um 20 Uhr zieht das orange-weiße Corps mit klingendem Spiel auf und beginnt den traditionellen Fackelzug durch Nippes zum den Altenberger Hof.

Wann: 11. November, ab 16 Uhr | Wo: Wilhelmplatz, Köln-Nippes | Eintritt: frei | nippeser-buergerwehr.de/sessionseroffnung

Großer Kölscher Countdown am Tanzbrunnen

Die Pilz-Schirme im Tanzbrunnen. (Archivbild) Copyright: Daniela Decker

Wer den Sessionsauftakt klassisch mit großen kölschen Bands feiern möchte, kann zum Großen Kölschen Countdown an den Tanzbrunnen gehen. Die Veranstaltung der Grossen von 1823 beginnt bereits um 8.45 Uhr und gehört zu den großen Auftaktveranstaltungen des Tages. Es gibt auch für die ganz kleinen Gäste sowie Jugendliche extra ausgewiesene Tickets, es sind also alle Altersklassen willkommen.

Wann: 11. November, 8.45 Uhr | Wo: Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: Tickets ab rund 49 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Jugendliche, Kinder bis 1,11 Meter frei | koelschercountdown.de

„En unserem Veedel“ in der Stadthalle Mülheim

Die Müllemer Junge machen die Stadthalle Mülheim am 11.11. wieder zur großen Veedelskneipe. Bei „En unserem Veedel – danze, singe, schunkele“ geht es um 12 Uhr los, Einlass ist ab 11 Uhr. Gefeiert wird mit kölscher Musik und Bühnenprogramm.

Wann: 11. November, Einlass 11 Uhr, Beginn 12 Uhr | Wo: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln-Mülheim | Eintritt: Tickets im Vorverkauf, 29 Euro | stadthalle.koeln

Sessionseröffnung im Bürgerhaus Stollwerck

Das Kulturzentrum Bürgerhaus Stollwerck. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Im Bürgerhaus Stollwerck hat sich am 11.11. in den vergangenen Jahren die alternative Karnevalsszene getroffen, um den Auftakt in die fünfte Jahreszeit zu feiern. Dieses Jahr, so die Organisatoren, kann die alternative Sessionseröffnung nicht wie gewohnt stattfinden. Doch gefeiert wird trotzdem. DEINE SITZUNG springt in die Bresche und lädt am 11.11. zu einer Brauchtums-Party ein. Mit exklusivem Karnevals-DJ, leckerem Gaffel und Wasser-Flatrate.

Wann: 11. November, ab 19 Uhr | Wo: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstraße 23, 50678 Köln | Eintritt: Tickets im Vorverkauf ab 15 Euro | Mehr Infos hier

„Alle Küssen Alle“ im Bootshaus

Gäste drängen sich auf einer der Tanzflächen im Kölner Club Bootshaus. (Archivbild) Copyright: picture alliance/dpa

Elektronischer wird es bei „Alle Küssen Alle“ im Bootshaus. Das Event wird von Team Rhythmusgymnastik und Querbeat präsentiert und startet am 11.11. bereits um 12.15 Uhr. Gefeiert wird auf mehreren Dancefloors des Clubs, das Event richtet sich an Erwachsene. Der Eintritt ist ab 18 Jahren erlaubt. Tickets kosten aktuell 36,50 Euro.

Wann: 11. November, ab 12.15 Uhr | Wo: Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln |Eintritt: 36,50 Euro | Mehr Infos hier

Karneval!? Der Tanz auf der Membran im Stadtgarten

Jaki im Stadtgarten. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Deutlich clubbiger wird es im Stadtgarten. Bei „KARNEVAL!? – Der Tanz auf der Membran“ beginnt die 11.11.-Edition um 16.11 Uhr. Im Stadtgarten laufen Trap, Rap und Club-Hits, in der Lounge gibt es kölsche Mitsing-Momente; im JAKI stehen elektronische Sounds, Bounce und Speedhouse auf dem Programm. Damit verbindet die Veranstaltung Karneval mit einer Clubnacht. Tickets starten im Vorverkauf bei 15 Euro.

Wann: 11. November, ab 16.11 Uhr | Wo: Stadtgarten & JAKI, Venloer Straße 40, 50672 Köln | Eintritt: ab 15 Euro |

Elfter Elfter bei Bumann & SOHN

Bumann und Sohn ist auch ein Veranstaltungsort. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

In Ehrenfeld wird bei Bumann & SOHN schon am Vormittag losgelegt. Der „Elfte Elfte“ beginnt um 9.30 Uhr, richtig los geht die Party laut Veranstalter um 11.11 Uhr. Gefeiert wird drinnen und im größtenteils überdachten Außenbereich, dazu gibt es Karnevalsmusik, Getränke und Essensstände. Wer abends erst dazukommen möchte, kann auch ein Abend- oder „Late to the Party“-Ticket buchen. Die Party läuft bis in die Nacht.

Wann: 11. November, 9.30 Uhr bis 5 Uhr | Wo: Bumann & SOHN, Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln | Eintritt: Tickets im Vorverkauf und an der Kasse, ab 11 Euro | bumannundsohn.de

Kölsch un Schabau in der Brauwelt

Eine Frau mit roter Pappnase feiert Karneval. (Symbolbild) Copyright: picture alliance / dpa

In der Brauwelt Köln in Kalk heißt es „Kölsch un Schabau“. Ab 11 Uhr wird im Gewölbekeller gefeiert, dazu legen DJs auf. Der Eintritt kostet 11 Euro und liegt damit deutlich unter dem vieler großer 11.11.-Partys.

Wann: 11. November, ab 11 Uhr | Wo: Brauwelt Köln, Kalker Hauptstraße 260/262, 51103 Köln | Eintritt: 11 Euro

Kölsch im Club im Carlswerk Victoria

Jecke feiern am 11.11.2021 auf dem Carlswerk-Gelände Carlswerk Victoria. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Wer lieber in einer großen Halle als im Brauhaus feiert, kann zum Kölsch im Club ins Carlswerk Victoria gehen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, das Bühnenprogramm startet um 18.30 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Kasalla, Cat Ballou, Miljö, King Loui, Kempes Feinest, Fiasko und die Rhythmussportgruppe. Einlass ist ab 18 Jahren.

Wann: 11. November, Einlass 17 Uhr, Programm ab 18.30 Uhr | Wo: Carlswerk Victoria, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln-Mülheim | Eintritt: ab 43 Euro | carlswerk-victoria.com

14 Stunden elektronischer Karneval im Reineke Fuchs

Noch weniger mit klassischem Karneval hat die Party im Reineke Fuchs zu tun. Dort stehen am 11.11. ganze 14 Stunden elektronische Musik auf dem Programm – von 15 Uhr bis 5 Uhr morgens. Auf dem Main Floor laufen House, Techno und Melodic Sounds, im Fuchsbau Floor Trance und Bounce. Kostüme sind ausdrücklich willkommen. Die ersten Blind Tickets gibt es für fünf Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Wann: 11. November, 15 Uhr bis 5 Uhr | Wo: Reineke Fuchs, Aachener Straße 50–52, 50674 Köln | Eintritt: Blind Tickets ab 5 Euro zuzüglich Gebühren | reineke-fuchs.com