Für den 1. FC Köln wird es wieder ernst! Wie schlägt sich die Mannschaft in der neuen Bundesliga-Saison 2026/27?

Tippen Sie die Ergebnisse aller FC-Spiele, sammeln Sie Punkte – und sichern Sie sich mit dem richtigen Tippgeschick an jedem Spieltag sensationelle Preise.

So funktioniert das FC-Tippspiel:

Auf KStA.de oder in der KStA-App registrieren und schon kann es losgehen! Getippt wird das FC-Spiel des jeweiligen Spieltags. Wer mit seinem Tipp richtig liegt, hat die Chance auf den Spieltagsgewinn, der immer in der Woche vor dem Spiel bekanntgegeben wird. Sollten mehrere Fans richtig getippt haben, entscheidet eine Verlosung. Zudem gibt es natürlich eine Saisonrangliste: Mit jedem Tipp sammelt man zusätzlich Punkte für die Gesamtwertung. Das richtige Ergebnis bringt drei Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Unentschieden, Niederlage) einen Punkt und ein falscher Tipp null Punkte. Und es lohnt sich, dranzubleiben: Am Ende der Saison gewinnt der Gesamtsieger zwei FC-Logentickets für ein Spiel in der darauffolgenden Spielzeit. Die Tippabgabe für den jeweiligen Spieltag ist bis zum Anpfiff des FC-Spiels möglich, danach wird der Tipp gesperrt.

FC startet gegen Hoffenheim – das gibt es zu gewinnen

Am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2026/27 geht es für das Team von Trainer René Wagner gegen die TSG Hoffenheim. Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion ist am Samstag (29. August) um 15.30 Uhr.

Linus’ Talentprobe steigt am 11. September 2026 im Tanzbrunnen. Copyright: Noah Jacobs

Was meinen Sie: Gelingt dem FC der perfekte Start in die Saison? Im Spieltags-Tippspiel gibt es 1x2 Karten für Linus’ Talentprobe zu gewinnen! Die Mutter aller Castingshows kehrt am 11. September 2026 in den Tanzbrunnen zurück.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die KStA Digitale Medien GmbH & Co. KG. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit den AGB für Gewinnspiele einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.