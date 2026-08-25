Bundesliga, Heimspiel im Rhein-Energie-Stadion, ausverkauftes Haus. Das steht beim 1. FC Köln endlich wieder am Samstag (29. August) an. Ab 15.30 Uhr empfängt der FC die TSG Hoffenheim am 1. Spieltag der Saison 2026/27.

Und Sie können dabei sein! Denn im FC-Podcast „Wir waren klar besser“ von EXPRESS und Kölner Stadt-Anzeiger werden 5x2 Logen-Tickets für die Partie am Samstag verlost.

5x2 Logen-Tickets zu gewinnen: So machen Sie mit

Was Sie dafür tun müssen? Einfach dem WhatsApp-Account des Podcasts schreiben. Unter folgender Nummer: 0221 980 446 76.

Zusammen mit einem FC-Reporter von EXPRESS oder Kölner Stadt-Anzeiger können Sie dann das Spiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim in der DuMont-Loge mit bester Sicht auf Höhe der Mittellinie verfolgen.

KStA-Sportchef Christian Löer gab in der neuesten Podcast-Folge eine kleine Anleitung: „Schreibt uns einfach: ‚Hey Leute, ihr liebes Podcast-Team. Wir würden gerne mit euch am Samstag in der Loge Fußball gucken.‘ Und dann melden wir uns bei euch.“