Hunderttausende Menschen kommen jedes Jahr zur Gamescom, der größten Videospielmesse der Welt. In Köln ist dann erfahrungsgemäß viel los in der Stadt.

Davon profitieren jedoch auch alle aus Köln und der Region, denn es gibt noch mehr Angebote als nur auf der Kölner Messe selbst. Neben der Gamescom wird es nämlich auch weitere Veranstaltungen in Köln geben.

Köln: Gamescom City-Festival auf zwei Bühnen in der Stadt

Während die Gamescom auf dem Köln-Deutzer Messegelände stattfindet, wird das Gamescom City-Festival mitten in Köln aufgebaut. Zum inzwischen 16. Mal gibt es so kostenlose Musik verteilt auf zwei Bühnen, jeweils am Samstag (29. August) und Sonntag (30. August).

Auf der ersten Bühne am Hohenzollernring gibt es am Samstag ab 16.45 Uhr zuerst ein Mitsing-Konzert von Arte, gefolgt um 18.45 Uhr von „Team Rhythmusgymnastik & friends“ und schließlich ab 21.15 Uhr Thees Uhlmann und Band.

Am Sonntag spielt dort dann ab 17 Uhr „Grenzkontrolle,“ ab 18.30 Uhr „Fewjar“ und ab 20 Uhr schließlich „The Notwist“.

Das Gamescom City Festival findet auf zwei Bühnen in Köln statt. Copyright: Martina Goyert

Die zweite Bühne befindet sich am Rudolfplatz. Dort geht das Programm am Samstag mit „DJ Damned Dan“ um 17 Uhr los, gefolgt von „The Deadnotes“ um 18 Uhr und „Klee“ um 19.30 Uhr. Den Abschluss für den Tag macht dann um 21.15 Uhr „Elias“.

Am Sonntag wiederum startet der Abend um 16.30 Uhr mit „Sinfoglesia“, gefolgt von „Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe“ um 18 Uhr und schließlich „Yungmon“ und „Lyran Dasz“ ab 20.30 Uhr.

Ninja-Parkour in der Kölner Schildergasse

Neben dem Gamescom City-Festival wird in der Innenstadt aber noch mehr zu erleben sein. Am 29. August befindet sich ein Ninja-Parkour von 10 bis 20 Uhr in der Schildergasse.

Vor dem Welthaus soll nämlich die Ninja Parcours Tour einen Halt machen. Dahinter steckt das Stadtmarketing Köln. Auch Brett-, Rätsel- und Großfiguren-Spiele sind dort laut „VerliebtInKöln“ geplant, die junge und internationale Gäste ansprechen sollen.

Toggo-Tour kommt nach Köln: Attraktionen und Live-Programm

Nicht weit entfernt vom Kölner Messegelände findet auch die Toggo-Tour von Samstag bis Sonntag statt. Diese wird auf dem Picassoplatz zwischen Tanzbrunnen und RTL-Gebäude aufgebaut, und ist ebenfalls kostenfrei.

Das Programm enthält laut eigener Website ein rund siebenstündiges Bühnenprogramm, sowie Live-Musik und Mitmach-Aktionen, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten.

Hinzu kommen aufgebaute Attraktionen wie ein „NFL Bungee-Run“, „Woozles Buzzer-Lauf“, ein „Toggo GG Jump & Run“ und weitere. Bei der Bühnenshow sind unter anderem BMX-Athlet Chris Böhm, Sängerin Melissa Minh und Musiker Kiyanes dabei.