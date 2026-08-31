Die Sommerruhe in der Kölner Lokalpolitik wird am Mittwoch, 2. September, mit einem Schlag enden – dann legt die Verwaltung in der zehnten Stadtratssitzung der laufenden Ratsperiode ihren Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2027/2028 vor. Die Sitzung beginnt um 15.30 Uhr im Rathaus, Spanischer Bau, Theo-Burauen-Platz, und wird im Livestream der Stadt übertragen. Was aus Institutionen und Vereinen bislang nur als ernste Sorge leise geäußert wird, dürfte sich dann zu einem Sturm der Entrüstung ausweiten. Zuletzt machten Stadtkämmerin Dörte Diemert und Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester bei einem gemeinsamen Termin im Juni auf die desaströse finanzielle Lage der Stadt aufmerksam. Es ist also mit schmerzhaften Einschnitten und ab Mittwoch lautstark vorgetragenem Unmut zu rechnen.

Das Sommer-Freizeitprogramm „Miteinander Neumarkt“ geht in seine letzte Woche. Das Projekt der Stadt Köln in Zusammenarbeit mit dem Kulturhof Kalk e. V. bietet auf seiner Open-Air-Bühne, einem umgebauten Schiffscontainer in der Nähe des Brunnens, Einblicke in die Welt der elektronischen Klänge (Dienstag, 1. September, 17 bis 20 Uhr), ein interkulturelles Treffen zum Chillen, Tanzen, Leute kennenlernen (Donnerstag, 3. September, 17 bis 20 Uhr) und zum Abschluss noch Italo-Karaoke mit der Makkaroni Akademie – Trägerin des Kölner Kulturpreises 2025 (Samstag, 5. September, 17 bis 20 Uhr).

Sebastian Kurtenbach und Rolf G. Heinze stellen ihr neues Buch „Die Wohnkrise: Wie sie Demokratie und Zusammenhalt bedroht“ in Köln am Dienstag, 1. September (19 Uhr), im Interim der Zentralbibliothek Köln vor. Moderiert wird der Abend von Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Tickets gibt es bei koelnticket.de. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Am Mittwoch, 2. September, klingeln viele Wecker in der Stadt nach gut sechs Wochen Pause wieder zur frühen Morgenstunde, denn die Schule geht wieder los. In der Regel einen Tag später starten die diesjährigen I-Dötzchen mit ihrer Einschulung in den Schulalltag.

Blick auf das Gelände rund um den Deutzer Hafen, wo ein neuer Stadtteil entstehen soll. Copyright: Uwe Weiser

Am Samstag (5. September) ist Hafentag im Deutzer Hafen (11 bis 17 Uhr). Die Stadt informiert an der Essigfabrik über Entwicklungen rund um das geplante neue Veedel und kündigt an: „Erfahren Sie, welche Flächen zuerst entwickelt werden, welche Wohnprojekte entstehen und wie Straßen, Plätze und Parks den Deutzer Hafen prägen werden.“ Es werden Touren über das Gelände angeboten, zudem stehen Projektbeteiligte für Gespräche zur Verfügung.

Am Sonntag (6. September) wird es sportlich in Köln: In der Innenstadt wird geschwommen, geradelt und gelaufen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Köln Triathlon starten im Deutzer Hafen und kommen am Tanzbrunnen ins Ziel. Im Südstadion wird Fußball gespielt, dort steigt das Drittliga-Heimspiel von Fortuna Köln gegen Fortuna Düsseldorf (19.30 Uhr) – die Tickets sind bereits ausverkauft.