Zum 150. Geburtstag des Kölner Stadt-Anzeiger stellen wir jeden Tag eine bedeutende Kölner Persönlichkeit vor. Im 105. Teil der Serie geht es um den Verleger Benedikt Taschen.

Bedeutung

Der Verleger Benedikt Taschen hat den Markt für Kunstbücher breiten Bevölkerungsschichten geöffnet. Bereits als Achtjähriger bot er am Eingang zur Vorläuferin der Art Cologne selbstgemalte Vampirzeichnungen an. Vier Jahre später begann er mit dem Handel von Comics über den Postweg. 1980 eröffnete er als 18-Jähriger auf 23 Quadratmetern einen Comicladen an der Lungengasse. Immer offen für neue Ideen, baute er einen Transporter zum fahr- und begehbaren Shop aus. In den USA erwarb er 40.000 Bücher mit Werken von René Magritte für einen Dollar das Stück und verkaufte sie in Deutschland für 9,95 Mark. Das war der Durchbruch für die Produktion preiswerter Kunstbücher.

Benedikt Taschen

Geboren: 10. Februar 1961 in Köln

Für die Texte engagierte Taschen versierte Kunsthistoriker und sorgte für hohe Druckqualität. 1989 legte er ein Buch mit allen Gemälden Vincent van Goghs vor, 1996 das komplette Werkverzeichnis Claude Monets auf 1500 Seiten für unter 200 Mark. Zudem erweiterte er ständig die Themen. Es folgten Architektur, Design, Fashion, Fotografie und Sex mit einer Gesamtauflage in Millionenhöhe, neuerdings auch Koch- und Kinderbücher. Taschen veröffentlicht nach eigenem Bekunden nur, was ihm selbst Spaß macht. Dies gilt auch für die hochpreisigen Werke in geringer Auflage, die selbst zu Kunstobjekten wurden.

1999 publizierte er die erste Ausgabe des „SUMO“-Fotobuchs mit Aufnahmen von Helmut Newton und einem von Philippe Starck entworfenen Gestell. Die nummerierte Auflage, Gewicht 30 Kilo und Ladenpreis 3000 Mark, wurde zum Lifestyle-Objekt. Das erste Exemplar mit 100 Autogrammen von Porträtierten erzielte einen Auktionspreis von 630.000 Mark. Heute unterhält der Verlag internationale Niederlassungen sowie eigene Buchhandlungen.

Wirken in Köln

Der Taschen-Verlag residiert am Hohenzollernring in einem denkmalgeschützten Gebäude aus den 1880er Jahren.

Bemerkenswert

Taschen besuchte 1981 erstmals Los Angeles. Heute lebt er dort und in Berlin. Er kaufte das Chemosphere House, zentraler Ort im Film „Der Tod kommt zweimal“ von Brian De Palma. Er besitzt eine große Kunstsammlung.

Spuren in der Stadt

Aufgewachsen in Mülheim, absolvierte Taschen sein Abitur am Hölderlin-Gymnasium. Am Neumarkt unterhält der Verlag einen Flagship-Store.

Der Autor der 150 Kölner Persönlichkeiten ist Dr. Ulrich S. Soénius. Der Historiker und Direktor der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) hat als Mitherausgeber des Kölner Personenlexikons (2008) über 630 Biographien für das Standardwerk zur Kölner Geschichte verfasst.