Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) stellen am Samstag, 8. August, zusätzliche Stadtbahnen zwischen dem Neumarkt und dem Rhein-Energie-Stadion zur Verfügung. Grund dafür ist ein Freundschaftsspiel: Der 1. FC Köln empfängt den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián. Die Tickets für das Spiel gelten auch im öffentlichen Nahverkehr.

Anreise mit dem Bus möglich

Anpfiff ist um 15.30 Uhr, ab 12.30 Uhr fahren die zusätzlichen Bahnen, damit die Fans pünktlich anreisen können. Dasselbe gilt für die Rückreise ab 17.15 Uhr. Die Bahnen der Linie 1 zwischen Heumarkt und Weiden-West fahren wie üblich und können ebenfalls benutzt werden, wie die KVB mitteilt. Wer mit dem Bus kommen will, kann dazu die Linien 141 und 143 nehmen. Den gesamten Samstag werden dort Gelenkbusse im Einsatz sein.

Von der rechten Rheinseite aus können die Besucher mit der S-Bahn-Linie 12 bis Müngersdorf-Technologiepark oder bis Weiden-West fahren. Die Linie 1 ist auf dieser Seite wegen Bauarbeiten weiterhin nicht fahrbar. (mom)