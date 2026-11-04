2025 konnten sich die Kölner Jecken zur Sessionseröffnung über sonniges Herbstwetter freuen. Entsprechend voll war es an den Feier-Hotspots im Zülpicher Viertel und in der Südstadt: Die Party fand für viele unter freiem Himmel statt, bei den Kostümen musste nicht auf Regenschutz geachtet werden. In diesem Jahr könnte alles anders werden – alle Karnevalsbegeisterten sollten sich schon jetzt auf einige Regentropfen einstellen.

Wie der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch (4. November) erklärt, sei es eine Woche vorher generell noch schwierig, präzise Vorhersagen zu treffen. Sicher sei aber: So schön wie derzeit wird es ziemlich sicher nicht. Denn bis zum Wochenende darf sich das Rheinland über die Auswirkungen eines Hochdruckgebiets freuen, das von Russland bis Portugal über Europa liegt und schönes Herbstwetter bringt.

Die Temperaturen liegen bei 8 bis 11 Grad, dazu zeigt sich häufig die Sonne. Nur gelegentlich tritt Hochnebel auf. Da es klar ist, kann es nachts allerdings empfindlich kalt werden. Im Kölner Umland kann es Bodenfrost geben, in besonderen Lagen ist auch Luftfrost nicht ausgeschlossen.

Am Samstag zieht es sich allmählich zu, von Westen naht ein Tiefdruckgebiet. „Die Karten werden neu gemischt“, heißt es auch bei Kachelmannwetter.

Das Wetter in Richtung Sonntag wird immer unbeständiger und Regen kündigt sich an. Wie stark die Regenfälle werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Auch wo genau die Niederschlagsgebiete entlangziehen, ist unklar. Hier können schon 100 Kilometer einen Unterschied machen. Auf Starkregen deutet im Rheinland aber wenig hin, bisher sieht es nach maximal fünf Litern pro Quadratmeter aus.

Zum 11.11. wird es wieder milder in Köln

Auch zur Wochenmitte bleibt es unbeständig und nass, sodass sich die Jecken am 11.11. am besten mit Schirmen und regensicheren Kostümen präparieren sollten. „Schön ist anders“, erklärt der Meteorologe.

Allerdings gibt es eine gute Nachricht in diesem „Herbstblues“, wie es beim DWD heißt: Frieren müssen die Karnevalisten wohl nicht. Mit der Tiefdruckfront steigen die Temperaturen. Zum Sessionsstart sind Werte bis zu 13 Grad in Köln möglich. Das Ganzkörper-Bärenkostüm ist also kein Muss bei der Straßenparty.