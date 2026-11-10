Fünf Fahrzeuge kollidieren: Gefahrgutunfall auf A4 in Köln – Autobahn gesperrt

Ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat am Montagabend (9. November) einen umfangreichen Gefahrguteinsatz auf der A4 bei Köln ausgelöst. Zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Klettenberg in Richtung Olpe kollidierten vier Lastwagen und ein Pkw.

Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Weil aus einem beschädigten Gefahrgut-Lkw eine Chemikalie austrat, ist die Autobahn weiterhin vollständig gesperrt. Bei den Stoffen handelt es sich nach Angaben der Kölner Feuerwehr um eine flüssige Harzlösung sowie um eine körnige Chemikalie.

Chemikalie sorgt für aufwendigen Feuerwehreinsatz

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (9. November) gegen 18.40 Uhr am Ende eines Staus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Sattelzug auf das Stauende auf und schob dabei drei weitere Lkw sowie einen Pkw ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Behälter auf der Ladefläche eines Lastwagens beschädigt. Die Harzlösung trat aus und lief auf die Fahrbahn.

Einer der beiden Verletzten war nach Angaben der Feuerwehr großflächig mit der ausgetretenen Flüssigkeit in Kontakt gekommen. Beide Betroffenen wurden zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Wie lange die Autobahn noch gesperrt ist, ist derzeit unklar. Voraussichtlich werden die Arbeiten bis in die Mittagsstunden andauern.

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