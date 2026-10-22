Insgesamt sind in drei Nächten im Kreuz Köln-Gremberg Verbindungen zwischen der A4 und der A559 gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Der Grund: Die Autobahn GmbH baut in den kommenden Jahren das gesamte Kreuzungsbauwerk neu.

Freitagnacht gleich zwei Verbindungen dicht

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23./24. Oktober) ist zwischen 21 und 5 Uhr die Verbindung von der A4 aus Olpe auf die A559 Richtung Bonn gesperrt. Zur gleichen Zeit ist die Verbindung von der A4 aus Aachen auf die A559 Richtung Köln-Deutz dicht.

Weiter geht es in der kommenden Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27./28. Oktober) und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28./29. Oktober) ist jeweils zwischen 20 und 5 Uhr die Verbindung von der A4 aus Aachen auf die A559 Richtung Köln-Deutz erneut gesperrt.

Außerdem ist in diesen beiden Nächten die Verbindung in die Gegenrichtung gesperrt: von der A559 aus Köln-Deutz auf die A4 Richtung Olpe. Für beide Sperrungen am Dienstag und Mittwoch ist eine Umleitung mit rotem Punkt ausgeschildert.

Ersatzneubau im Autobahnkreuz Köln-Gremberg

Die Arbeiten gehören zu einem Großprojekt. Die Autobahn GmbH baut das Kreuzungsbauwerk im Autobahnkreuz Köln-Gremberg neu. Das alte Bauwerk hat nach Angaben der Autobahn GmbH inzwischen erhebliche Schäden. Weder sein Zustand noch seine Abmessungen entsprechen den heutigen technischen Anforderungen. Ein zeitnaher Neubau sei deshalb unumgänglich.

Die neue Brücke wird als moderne Stahlverbundkonstruktion gebaut, also als Kombination aus Stahl und Beton. Die Spannweiten werden größer, und unter der Brücke gibt es künftig mehr Platz nach oben. Im Sommer 2026 startete das gesamte Projekt. Autofahrer brauchen in Gremberg noch viel Geduld: Die gesamte Bauzeit beträgt voraussichtlich rund vier Jahre. (red)