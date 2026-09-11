Die Stadt Köln wird auf zwei Autobahnen neue Anlagen zur Geschwindigkeitskontrolle in Betrieb nehmen. Wie die Stadt mitteilt, soll bis Ende des Jahres sowohl die A4 an der Anschlussstelle Klettenberg als auch, wie bereits im Mai dieses Jahres berichtet, die A57 im Bereich des Herkulestunnels mit Blitzern ausgestattet werden. Beide Streckenabschnitte ordnen die Autobahn GmbH beziehungsweise die Unfallkommission als Gefahrenstellen ein.

Im Zuge der Installation einer Schrankenanlage vor der Anschlussstelle Köln-Klettenberg auf der A4 wird es dort zu Engführungen kommen, die mit potenziellen Gefahrensituationen einhergehen. Um alle drei Spuren abzudecken, lässt die Stadt dort bis voraussichtlich Ende September zwei Messsäulen installieren.

Köln: Zwei neue Blitzeranlagen auf A4 und A57

Die Anlage wird genauso wie die bereits seit Ende 2025 vorhandenen Blitzanlagen auf der A4 zunächst bis 28. Februar 2027 gemietet. Die Kosten für alle Komponenten belaufen sich für sechs Monate auf 49.600 Euro.

Auf der A57 im Bereich des Herkulestunnels sollen die Radarfallen im vierten Quartal in Betrieb genommen werden. Dort ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu schweren Unfällen gekommen, die zu einem Großteil durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht wurden. Die Blitzer werden auf Höhe der Ausfahrt Ehrenfeld sowie in Richtung Innenstadt am Tunneleingang installiert.

An den betreffenden Stellen steht bislang kein Feststrom zur Verfügung. Daher mietet die Stadt zusätzlich zu den Anlagen auch Brennstoffzellen an. Die Gesamtkosten hierfür betragen 149.000 Euro. (red)