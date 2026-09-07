Zuletzt liefen in Nordrhein-Westfalen mehrere Polizeieinsätze, die im Zusammenhang mit Anschlägen auf die Energie-Infrastruktur stehen. Nun wurden am Montagnachmittag (7. September) Sprengvorrichtungen neben der Autobahn 4 im Kreis Düren gefunden. Die A4 war daher in Höhe Langerwehe zwischen Eschweiler-Ost und Langerwehe in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizei wurden die Sprengvorrichtungen unter den Stromtrassen an der Autobahn angebracht. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Köln ab Eschweiler-Ost abgeleitet. Es staute sich gegen 17 Uhr auf 7 Kilometern Länge in Richtung Köln und 4 Kilometern Länge in Richtung Aachen. Gegen 18 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, der Einsatz lief aber zunächst weiter.

Wie die Polizei Köln mitteilt, hätten die Einsatzkräfte am Montagnachmittag Hinweise zu einer verdächtigen Person im Umfeld des Kraftwerks Weisweiler erhalten. Inzwischen steht fest, dass nahe der Hochspannungsleitung mehrere Abschussvorrichtungen aufgestellt wurden, heißt es. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab.

Sprengvorrichtungen an A4: Polizei sucht Zeugen

Nun werden Zeugen gesucht. Die Polizei fragt: Wer hat am Montag Beobachtungen, die mit dem Aufstellen von Abschussrampen in Verbindung stehen könnten, gemacht? Wer hat Personen beobachtet und kann diese näher beschreiben? Wer verfügt über Kameraaufnahmen aus dem Bereich, zum Beispiel Wildkameras? Wer hat möglicherweise Fahrzeuge bemerkt und kann Angaben zu Farbe, Modell, Kennzeichen oder Insassen machen? Wer hat Fahrradfahrer im Umfeld gesehen und kann diese beschreiben?

Zeugen werden dringend gebeten, sich telefonisch über die „110“ bei der Polizei oder über das Hinweisportal zu melden.

Sprengvorrichtungen in Eschweiler wurden wohl neu installiert

Der WDR berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass der jetzt betroffene Bereich rund um das Braunkohlekraftwerk Weisweiler bereits in der vergangenen Woche abgesucht worden war. Es sei daher davon auszugehen, dass die Abschussvorrichtungen neu aufgestellt wurden. Ob der gesuchte Daniel V. dahinterstecke, sei aber unklar.

Die NRW-Polizei sucht seit Tagen mit Hochdruck nach dem 48-Jährigen aus Gevelsberg. Nach mehreren Anschlägen auf Strom-Infrastruktur in NRW, Brandenburg und Sachsen waren Bekennerschreiben aufgetaucht. Darin ging es auch um technische Details der Sprenvorrichtungen. Eine Razzia am Freitag am Wohnhaus des Verdächtigen war ergebnislos geblieben. Später wurde erfolglos ein zum Wohnwagen umgebauter Lkw in der Nähe des Hambacher Forsts untersucht.

Am Montag gab es dann einen größeren Einsatz zwischen Remscheid und Wuppertal. Dort sei eine verdächtige Person mit einem Rucksack gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch diese Maßnahme blieb aber ohne Erfolg. Einen größeren Polizeieinsatz gab es ebenfalls an einem Umspannwerk im Kreis Wesel am Niederrhein. NRW-Innenminister Reul und Bundesinnenminister Dobrindt hatten vergangene Woche von „Klimaextremismus“ und einer „hohen Bedrohungslage“ gesprochen.

Ob und wie es Daniel V. möglicherweise trotz des Fahndungsdrucks schaffte, erneut in Eschweiler Sprengvorrichtungen anzubringen, ist völlig unklar. (cme, mit dpa)