Der neue Blitzer auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Olpe im Bereich Eifeltor wird im Laufe des Mittwochs in Betrieb genommen. Das hat die Stadt Köln mitgeteilt. Bis dahin kann es zu falschen Blitzauslösungen kommen, während der Blitzer justiert wird. Diese werden nicht als Verstöße verfolgt, wie die Stadt betont.

Aufgrund der Schrankenanlage vor der Abfahrt Köln-Klettenberg stuft die Autobahn GmbH diesen Abschnitt als Gefahrenstelle ein und hat die Stadt Köln deshalb beauftragt, hier in Fahrtrichtung Olpe die Geschwindigkeit zu messen. Zukünftig wird eine Messsäule die rechte und mittlere Fahrspur überwachen, eine zweite die linke.

Blitzer im Herkulestunnel soll Ende Oktober in Betrieb gehen

Im Bereich des Brückenbauwerks „Eifeltor“ blitzt die Stadt bereits seit Dezember 2025. Die Stadt Köln mietet die neue Anlage wie die bereits vorhandenen Systeme auf der A4 zunächst bis zum 28. Februar 2027. Die Kosten für alle Komponenten betragen für sechs Monate 49.600 Euro.

Auch im Herkulestunnel auf der Autobahn 57 wird bald geblitzt. Hier sollen zunächst die Anlagen in Fahrtrichtung A 57 in Höhe der Ausfahrt Ehrenfeld in Betrieb gehen. Laut Stadt soll das voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November geschehen. (tli)