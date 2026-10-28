Unfall bei Eschweiler: Lkw beteiligt – A4 in Richtung Köln gesperrt

Die A4 ist nach einem schweren Unfall ab Eschweiler-West in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (28. Oktober) gegen 7.34 Uhr zwischen den Anschlussstellen Eschweiler-West und Eschweiler-Ost. Beteiligt seien zwei Pkw und ein Lkw, erklärte eine Sprecherin der zuständigen Polizei Köln am Mittwochmorgen (28. Oktober) auf Nachfrage.

Der Unfallhergang ist noch unklar. Laut der Polizeisprecherin gibt es mindestens eine schwer verletzte Person. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Unfallaufnahmeteam ist vor Ort. (iri)

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