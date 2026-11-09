Die Schilder stehen, doch viele Autofahrer halten sich offenbar nicht daran. Was die Stadt Rösrath im Frühjahr als Verkehrsversuch zur Entlastung von Menzlingen gestartet hat, endet mit einer ernüchternden Bilanz: Die Sperrungen haben ihr Ziel verfehlt. Nun sollen sie verschwinden. Und die Suche nach einer Lösung für den Durchgangsverkehr beginnt von vorn.

Das geht aus einer Vorlage hervor, mit der sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Verkehr am Donnerstag, 12. November, beschäftigt. Darin bewertet die Verwaltung den Verkehrsversuch ausdrücklich als „nicht erfolgreich“. Die angestrebte weitgehende Vermeidung des Durchgangsverkehrs sei nicht erreicht worden.

Sperrungen seit dem 23. März

Seit dem 23. März war die Einfahrt von der Hofferhofer Straße in die Straße „In der Schneekaule“ untersagt. Ausnahmen galten für landwirtschaftlichen Verkehr und Lieferfahrzeuge. Zudem wurde die Durchfahrt von der Schönrather Straße in Richtung Lüghausen auf Anlieger beschränkt.

Hintergrund waren seit Jahren anhaltende Beschwerden über den Durchgangsverkehr. Insbesondere bei Staus und Baustellen auf der Autobahn 4 nutzen Autofahrer die schmalen Straßen durch Menzlingen als Ausweichstrecke. Rückstaus reichen teilweise bis in den Ort hinein und können nach Darstellung der Verwaltung sogar Einsatzfahrzeuge behindern.

Verkehrszählungen zeigen kaum Entlastung

Doch die Verkehrszählungen zeigen, dass die erhoffte Entlastung weitgehend ausblieb. Im Menzlinger Weg wurden im Mai täglich durchschnittlich 578 Fahrzeuge registriert. Im Sommer 2024 waren es 597 gewesen. Gegenüber August 2025 mit 763 Fahrzeugen ist zwar ein Rückgang erkennbar, doch bewegt sich die Belastung insgesamt im Rahmen bisheriger Schwankungen.

Deutlicher fiel die Veränderung in der Straße „In der Schneekaule“ aus. Dort sank die Zahl der Fahrzeuge in Richtung Lüghausen von zuvor 373 auf 126 täglich. Allerdings hätten diese dort größtenteils gar nicht fahren dürfen. Die Verwaltung geht davon aus, dass ein Großteil der verbliebenen Fahrten gegen das Einfahrtsverbot verstieß.

Sicherheitsrisiko und Umwege für Lüghausen

Sehr eng: die Ortsdurchfahrt Copyright: Guido Wagner

Das birgt zusätzliche Gefahren. Wer die Straße in erlaubter Richtung befährt, rechnet möglicherweise nicht mit entgegenkommenden Autos. Die Verwaltung sieht darin ein weiteres Sicherheitsrisiko. Hinzu kommen Belastungen für die Bewohner von Lüghausen. Sie mussten teilweise Umwege von bis zu zwei Kilometern in Kauf nehmen. Gerade im Winter könnten alternative Strecken wegen erheblicher Steigungen problematisch werden. Entsprechende Sorgen hatten Bürger bereits während des Versuchs geäußert.

Anfangs gingen zahlreiche Beschwerden und Anträge auf Ausnahmegenehmigungen bei der Stadt ein. Später nahm deren Zahl deutlich ab. Für die Verwaltung bleibt dennoch die Frage der Verhältnismäßigkeit: Längere Fahrwege stehen einer kaum nachweisbaren Entlastung Menzlingens gegenüber.

Gestohlenes Zählgerät erschwert Auswertung

Erschwert wurde die Auswertung durch einen ungewöhnlichen Vorfall: Zu Beginn des Versuchs wurde ein städtisches Verkehrszählgerät gestohlen. Damit gingen wichtige Messdaten verloren. Ob der Diebstahl mit dem Verkehrsversuch zusammenhing, ist ungeklärt.

Ursprüngliche Beschilderung kehrt zurück

Nun soll die ursprüngliche Beschilderung wiederhergestellt werden. Die Verwaltung hält eine dauerhafte Beibehaltung der bisherigen Sperrung für unverhältnismäßig.

Eine Lösung ist noch nicht in Sicht

Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Das Verkehrsplanungsbüro Brilon Bondzio Weiser untersucht derzeit zusätzlich die Einmündung Schönrather Straße/Sülztalstraße. Bereits Anfang des Jahres hatten die Fachplaner eine Sperrung des Menzlinger Wegs empfohlen. Ob diese Variante erneut auf den Tisch kommt, bleibt offen. Erst nach Vorlage des ergänzenden Gutachtens will die Stadt mögliche Maßnahmen beraten lassen. Sollte die A 4 durch Baustellen oder Staus wieder verstärkt Ausweichverkehr auslösen, könnte die Verkehrsführung weiterhin kurzfristig angepasst werden.