Kölns Café‑Szene hat mehr zu bieten als schnelle Coffee‑to‑go‑Läden und überfüllte Coffee Chains. Manchmal braucht es einen Ort, an dem Zeit sich dehnt: mit bequemen Sesseln, warmem Licht und einer Tasse Kaffee, Tee oder Kakao, die langsam genossen wird.

In diesen kleinen Rückzugsorten verweilt man gern, ob für Frühstück, Kuchen oder einfach ein wenig Ruhe. Manche von ihnen treten samtig und plüschig, andere modern und natürlich auf, doch eine gemütliche Wärme strahlen sie alle aus.

Gemütliche Cafés in Köln

Hier ist eine Auswahl an „schnuckeligen“ Cafés in Köln, die Charme, Geschmack und Atmosphäre verbinden.

1. Café Engelchen, Südtstadt

Das Deckenbild im Café Engelchen. Copyright: Laura Klemens

Das Café Engelchen in der Südstadt ist ein kleines Café mit besonderem Charme. Warme Rot- und Goldtöne, plüschige Möbel und hübsch-kitschige Dekoration erinnern an ein französisches Bistro und verleihen dem Raum eine gemütliche, nostalgische Atmosphäre. Guckt man nach oben, sieht man ein schönes Deckenbild passend zum Namen des Cafés. Törtchen, Kuchen, Snacks und guter Kaffee stehen auf der Karte. Auch die Terrasse lädt zum Verweilen ein. Leider ist das Haus derzeit eingerüstet, weil im oberen Stockwerk an einer Wohnung gebaut wird.

Severinstraße 149, 50678 Köln | Auf Instagram ansehen

2. Café Rotkehlchen, Ehrenfeld

Katja Preising legt Wert auf Gemütlichkeit zwischen den Backsteinwänden. Copyright: Heribert Rösgen

Das Café Rotkehlchen in Ehrenfeld punktet mit gemütlicher Atmosphäre, rustikalen Backsteinwänden und hübsch gedeckten Tischen. Lichterketten und kleine Blumensträußchen sorgen für zusätzlichen Wohlfühlfaktor. Neben einer großen Auswahl an veganen und vegetarischen herzhaften Gerichten bietet das Café hausgemachte Kuchen und wechselnde Tagesgerichte, die mit regionalen Zutaten zubereitet werden. Das Rotkehlchen flattert auch noch durch die Südstadt, Kalk und Bayenthal.

Venloer Str. 400, 50825 Köln (Ehrenfeld) | Auf Instagram ansehen

3. Hommage Café, Friesenviertel

Durch das Fenster sieht man das Deckenbild im Café Hommage in Köln. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Vintage‑Charme trifft liebevolle Einrichtung auf wenigen Quadratmetern: Dekorstücke mit Geschichte, eine Kuchenauswahl zum Verlieben und freundliches Personal finden Besuchende im Café Hommage in der Nähe vom Friesenplatz. Viel Holz an Böden, Wänden und Tischen kombiniert mit ein paar grünen Pflanzen rufen nach Wohnzimmer-Feeling. Das Deckenbild über der Theke bringt noch einen Wow-Faktor hinzu. Pancakes, kreative Frühstücksideen, viele davon vegan, stehen auf der Karte.

Friesenstraße 75, 50670 Köln | Auf Instagram ansehen

4. Miss Päpki, Rudolfplatz

Miss Päpki am Rudolfplatz. Copyright: Claudia Papke / Miss Päpki

Miss Päpki kannten viele Kölner und Kölnerinnen als Adresse im Schatten der St. Michael-Kirche am Brüsseler Platz. Anfang des Jahres 2026 zog das Café um, der markante Shabby-Chic-Stil zog mit und somit auch die Gemütlichkeit, die an ein englisches Cottage erinnert – mit charmanten Details wie hübschen Zuckerdosen oder Bildern. Selbstgemachte Kuchen, aber auch herzhaftes Essen sowie Kaffee von Schamong und weitere leckere Heißgetränke sind bei vielen Gästen beliebt. Und jetzt gibt es hier sogar zwei Etagen: Im ersten Obergeschoss finden rund 25 Gäste Platz und können von ihren kuscheligen Plätzen direkt auf den Rudolfplatz schauen.

Rudolfplatz 2, 50674 Köln (Ecke Friesenwall) | Mehr Infos hier

5. Café Belgique, Belgisches Viertel

Chefin vom Café Belgique vor ihrem Betrieb. (Archivbild) Copyright: Charlotte Groß-Hohnacker

Das Café Belgique am Brüsseler Platz wirkt mit echten Kerzen, Blumen auf den Tischen und Bildern an den Wänden fast wie ein gemütliches Wohnzimmer. Ein Klavier an der Wand und die vielen liebevollen Details tragen zu der persönlichen Atmosphäre bei. Auch draußen lässt es sich an hübschen Tischen direkt am Platz gemütlich sitzen. Regelmäßig finden hier zudem Veranstaltungen statt, etwa Lesungen oder kreative Workshops zum Malen und Blumenbinden. Im Oktober steht ein DIY-Workshop auf dem Programm, bei dem aus Pfeifenreinigern ein individuelles herbstliches Blumenbouquet für die Pumpkin Season entsteht.

Brüsseler Platz 16, 50674 Köln | cafe-belgique.eu

6. Café Wohnraum, Nippes

Backsteinwände und ein Ofen im Kamin im Wohnraum. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Mitten in Nippes gelegen, ist das Café Wohnraum ein Ort zum Runterkommen. Viel Tageslicht, gemütliche Holztische, Backsteinwände mit Bildern und ein bulliger Ofen machen seinem Namen alle Ehre. Dank einer Treppe erweitert sich der Raum nach oben, wo weitere Plätze warten – manche mit Blick auf das Treiben im unteren Geschoss. Eine große Auswahl an Frühstücksgerichten, von vegan bis klassisch, wechselnde Mittagsgerichte, Suppen, Quiches und Salate sorgen für Abwechslung. Hausgemachte Kuchen runden den Besuch ab.

Neusser Str. 314, 50733 Köln | www.cafewohnraum.de

7. Villa Mathilde, Deutz

Julia Floß auf einem samtigen Sofa in der Villa Mathilde. (Archivbild) Copyright: Villa Mathilde

Die Villa Mathilde in Deutz versprüht jede Menge Charme und lädt mit ihrer gemütlichen Einrichtung zum Verweilen ein. Grau-blaue Töne, verspielte Tapeten, Vogelmotive, bequeme Sofas und Sessel sowie außergewöhnliche Lampen schaffen eine warme, behagliche Atmosphäre. Überall gibt es kleine Details zu entdecken, während ruhige Jazzmusik und die offene Küche das entspannte Ambiente unterstreichen. Bei Kaffee und Kuchen lässt es sich hier wunderbar eine Weile aushalten.

Mathildenstraße 27, 50679 Köln-Deutz | www.villamathilde.de

8. easylivin’ Coffee, Innenstadt

Easylivin Coffee von außen mit bunter Fassade. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

easylivin’ ist ein Rückzugsort mit viel Liebe zum Detail: grüne Pflanzen, gemütliche Möbel und eine freundliche Atmosphäre laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen. Schon wenn man vor dem Gebäude steht, hat man Lust hineinzugehen, denn mit bunten Fliesen und Blumentöpfen ist das Café ein freundlicher Farbtupfer in der Gegend. Wer Lust hat auf helle, behagliche, moderne Vibes, ist hier richtig. Neben exzellentem Kaffee gibt’s Brunch, Lunch, leckere Sandwiches und Süßes, und die Karte enthält zunehmend auch vegane Optionen.

Thieboldsgasse 117, 50676 Köln (Innenstadt) und zusätzlicher Standort: Neusser Straße 184, 50733 Köln (Nippes) | easylivincoffee.de

9. Daisy’s Tearoom and Garden, Zündorf

Altmodischer Charme und Kitsch strahlt Gemütlichkeit aus im Tearoom von Daisy. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Ein kleines Fachwerkhäuschen, Samtsofas, Rosenmuster und echtes britisches Tearoom‑Feeling wartet auf die Besucher hier in Zündorf an der Groov bei Daisy. Im Tearoom, der stark an ein englisches Cottage vergangener Jahre erinnert, gibt es Gebäck und Kuchen und natürlich Tee. Hier kann man eine echt britische „Tea-Time" genießen, bestehend aus einer Kanne Tee und einer prächtig gefüllten Etagere mit hauchdünnen Sandwiches, frisch gebackenen Scones, Erdbeermarmelade, Clotted Cream und kleinen Küchlein. Der Besuch ist wie eine kleine Auszeit, fast wie Urlaub.

Gütergasse 21, 51143 Köln | www.daisys-cafe.de

10. Frau Mexi, Nippes

Frau Mexi ist ein liebevoll gestaltetes Café in Nippes, in dem fast alles hausgemacht und überwiegend vegan ist – ideal für alle, die besondere Kuchen, Bananenbrot oder herzhafte Stullen suchen. Helle Holzmöbel, Kerzen auf den Tischen, hölzerne Regale und ausgewählte Deko an der Wand geben dem Raum ein schönes, unaufgeregtes Ambiente. Ein Highlight ist die große Fensterfront, an der man auf der eingebauten Holzbank mit Kissen gemütlich sitzen kann. Geöffnet ist hier allerdings nur freitags bis montags.

Niehler Str. 76, 50733 Köln | fraumexi.com

11. Café Peva, Südstadt

Das Café Peva liegt etwas versteckt hinter einer Kirche. Copyright: Laura Klemens

Versteckt hinter der Martin‑Luther‑Kirche, bietet das Café Peva eine freundliche und ruhige Atmosphäre – ideal, wenn man dem Trubel entkommen, aber trotzdem zentral bleiben möchte. Vorher war hier das Café Oma Helga angesiedelt und auch wenn die Oma nun nicht mehr involviert ist, stehen gemütliche, hübsche Oma-Möbel in Form von geblümten Polstersesseln, stoffigen Stehleuchten und antiken Tischchen für Gäste bereit. Die Theke zeigt sich im industriellen Stil moderner. Kaffee und Kuchen, Frühstück à la Eggs Benedict und Shakshuka werden zu fairen Preisen angeboten.

Martin‑Luther‑Platz 7‑11, 50677 Köln | Auf Instagram ansehen

12. Ain Café, Ehrenfeld

Klein, grün, gemütlich: Der Innenbereich im Ain-Café. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Einen Ort der Entschleunigung, so nannte Gastro-Testerin Julia Fl0ß das Café in Ehrenfeld nach ihrem Besuch. Das Ladenlokal verbirgt sich hinter einer großen Wandmalerei aus Blumen, die dem Laden einen tropischen Anstrich verleiht - ein Konzept, das sich auch im Inneren des Cafés fortsetzt. Lichtdurchflutet, mit Grünpflanzen, Bambussesseln, Teppichen, weichen Kissen und hellen Farben – gemütlich, frisch, es riecht förmlich nach mit Urlaubsflair. Die „Wall of Inspiration“ mit unzähligen Post-Its fällt ins Auge. Besucher können dort Zettel mit ihren Gedanken anbringen und mit anderen teilen.

Venloer Str. 374, 50825 Köln | aincafe.de

Hinweis: Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die genannten Cafés unterliegen einer Auswahl. Haben Sie Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an ksta-community@kstamedien.de.