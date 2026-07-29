Die tiefviolette Açaí-Beere aus dem Amazonasgebiet hat sich längst vom Trend aus der Food-Szene zum festen Bestandteil vieler Kölner Café-Karten entwickelt. Ob als Frühstück, leichter Snack oder süße Pause am Nachmittag: Die Bowls werden meist mit cremigem Açaí-Püree, frischem Obst, knusprigem Granola und verschiedenen Extras serviert. Im Vergleich zu vielen klassischen Frühstücksgerichten fallen sie oft leichter aus und sind gerade an warmen Sommertagen eine beliebte Wahl.

Açaí-Bowls in Köln: Diese Cafés und Läden lohnen sich

In Köln reicht die Auswahl inzwischen von spezialisierten Açaí-Konzepten bis zu Cafés, die die Bowl neben Kaffee, Frühstück und Brunch anbieten. Eine Übersicht mit Adressen in verschiedenen Veedeln.

Alle Angaben ohne Gewähr. Natürlich gibt es noch mehr tolle Orte mit Açaí-Bowls in Köln. Haben Sie weitere Tipps für uns? Dann freuen uns auf eine Mail an unsere Mailadresse unter ksta-community@kstamedien.de. Die Reihenfolge ist willkürlich. Der Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Maçai Açaí & Matcha

Der Name ist Programm: Bei Maçai dreht sich alles um Açaí und Matcha. Der neue Spot auf der Ehrenstraße setzt auf farbenfrohe Bowls, Matcha-Getränke und moderne Café-Atmosphäre – passend für alle, die den Food-Trend aus Brasilien und Japan mögen.

Adresse: Ehrenstraße 106, 50672 Köln

2. Lyfe

Lyfe bringt ein modernes Health-Food-Konzept an den Friesenplatz. Neben Specialty Coffee und Frühstücksgerichten stehen mehrere Açaí-Varianten auf der Karte – darunter klassische Açaí-Bowls und eine Blue Açaí Bowl mit Spirulina-Chia-Pudding, Granola und Früchten.

Adresse: Friesenplatz 1, 50672 Köln

3. Amavi Soul Bowl

Frozen Yogurt, Coconut Matcha und große oder kleine Bowls, insbesondere mit Acai, stecken mit im Angebot von Amavi Soul Bowl, das im frühen Sommer in den Köln Arcaden in Kalk eröffnet hat. Natürlich gibt es auch Kaffee und weitere Getränke im Angebot.

Adresse: Kalker Hauptstraße 55, 51103 Köln

4. Froleo

Froleo verbindet Frozen Yogurt, Kaffee und Açaí-Bowls. Der Laden in der Innenstadt setzt auf cremige Bowls mit frischen Zutaten und verschiedenen Toppings – eine gute Adresse für eine süße Pause oder einen schnellen Snack.

Adresse: Kleine Budengasse 7, 50667 Köln

5. Lezi’s

Lezi’s am Gereonshof verbindet modernes Café-Konzept mit Frühstück und Lunch. Auf der Karte stehen neben hausgemachten Sauerteig-Sandwiches auch Açaí-Bowls, Smoothies und frische Säfte. Die Backsteinwände und Außenplätze sorgen für eine entspannte Atmosphäre.

Adresse: Gereonshof 34, 50670 Köln

6. GuMo

GuMo ist vor allem für unkompliziertes Frühstück, Focaccia, Bagels und Kaffee zum Mitnehmen bekannt. Die Açaí-Bowl gehört ebenfalls zum Angebot. Neben dem Standort in Deutz am Bahnhof gibt es auch eine Filiale im Belgischen Viertel.

Adresse: Ottoplatz 1, 50679 Köln-Deutz

7. Café Nova

Das Café Nova verbindet gemütliches Café-Flair mit einer modernen Frühstückskarte. Neben Kaffeespezialitäten, herzhaften Bowls, Paninis, Bagels und süßen Gerichten gehört auch eine vegane Açaí-Bowl zum Angebot.

Adresse: Breite Straße 80-90, 50667 Köln und Deutzer Freiheit 106, 50679 Köln

8. Scoops & Co

Scoops & Co gibt es seit Ende Mai am Chlodwigplatz. Es ist vor allem für Eis bekannt, hat sich aber auch als Café-Adresse mit Frühstück, Getränken und Bowls etabliert. Die Açaí-Bowl bringt eine fruchtige Alternative zu den klassischen Eiskreationen. Eine Matcha-Bar rundet das trendige Angebot ab.

Adresse: Chlodwigpl. 13, 50678 Köln

9. Berry and Batter

Auf der Severinstraße dreht sich bei Berry and Batter alles um moderne Frühstückstrends: Neben Açaí-Bowls gibt es Matcha in mehreren Varianten. Der Familienbetrieb kombiniert die Bowls außerdem mit besonderen Crêpe-Bowls – etwa mit Pistaziencreme, Nutella oder Lotuscreme.

Severinstraße 116, 50678 Köln

10. Oakberry

Oakberry hat sich ganz der brasilianischen Açaí-Kultur verschrieben. Es gibt überall auf der Welt verteil Filialen. In Köln ist Oakberry auch in der Südstadt zu finden. Die Bowls können hier individuell mit verschiedenen Toppings zusammengestellt werden – von Früchten über Granola bis zu Nussmus.

Adresse: Severinstraße 156, 50678 Köln

11. Boowly

Boowly an der Ehrenstraße, in der viele Food-Trends entstehen, setzt auf moderne Bowls und schnelle, frische Küche. Neben herzhaften Varianten gibt es auch Açaí-Bowls mit unterschiedlichen Toppings.

Adresse: Ehrenstraße 11, 50672 Köln

12. Süd & Salzig

Süd & Salzig, der Nachfolger des ehemaligen „Café Hörnchen“ ist eine beliebte Brunch-Adressen in der Südstadt. Neben herzhaften Frühstücksgerichten und Kaffee gibt es auch eine Açaí-Bowl – passend zum entspannten Café-Konzept.

Adresse: Darmstädter Str. 1, 50678 Köln

13. Yamu

Das Café Yamu in Nippes ist ein gemütliches Café für ausgedehnte Frühstücke und Kaffeepausen. Neben klassischen Frühstücksgerichten und Gebäck stehen auch moderne Bowls auf der Karte, darunter Açaí-Varianten.

Adresse: Christinastraße 64, 50733 Nippes

14. Kaffeesaurus

Kaffeesaurus ist längst eine feste Größe für Specialty Coffee in Köln. Neben Kaffee aus eigener Röstung gibt es mit der „Acai Maniac“ und der „Acai Peanut“ zwei vegane Açaí-Bowls – eine mit Matcha-Chia-Pudding und Beeren, die andere mit Erdnussbutter und Früchten.

Adresse: Friesenplatz 15, 50672 Köln

15. Coffee Twins

Coffee Twins ist neu am Heumarkt und verbindet Café-Atmosphäre mit Frühstück und Kaffeespezialitäten. Auch eine Açaí-Bowl gehört zum Angebot – eine passende Adresse für eine Pause beim Stadtbummel.

Adresse: Markmannsgasse 1, 50667 Köln