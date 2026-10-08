Es gibt Spitzenweine, herausragende kulinarische Köstlichkeiten – und zwei Leserinnen und Leser können dabei sein. Der KStA verlost 1x2 Tickets für die Falstaff Weintrophy (hier gibt es weitere Infos dazu) am 21. November im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg. Das Gourmetmagazin kürt jedes Jahr herausragende Leistungen der Weinszene. Wer Sommelier, Newcomer oder Winzer des Jahres wird, wird erst am Abend selbst öffentlich. Wer im Grandhotel am Herd steht, dagegen nicht: Beispielsweise Zwei-Sterne-Koch Niclas Nußbaumer vom Restaurant the dune in Frankfurt), Sterne-Köchin Cornelia Fischer vom Restaurant Überfahrt in Rottach-Egern, Sternekoch Christian Sturm-Willms vom Yunico im Kameha Grand in Bonn und natürlich die „Hausherren“, Zwei-Sterne-Koch Dennis Kuckuck im Restaurant Vendôme sowie der Chef der Schlossgastronomie Marcus Graun.

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, abonnieren Sie den kostenfreien Newsletter „Zu Tisch“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“, in dem Sie jede Woche donnerstags über Neuigkeiten aus der Kölner Gastro-Welt, Gastrokritiken, Rezepte, Bars und exklusive Events informiert werden. Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung. In der Newsletter-Ausgabe am Donnerstag, 15. Oktober 2026, werden die Tickets verloset. Viel Glück!

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ksta)