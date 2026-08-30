Das Besondere an den Kuchen und Torten in Bauernhofcafés ist nicht nur, dass sie selbst gemacht sind. Auch ihre Zutaten kommen meistens aus eigener Herstellung, oft haben sie nur einige Meter zurückgelegt. Denn ihre Erzeuger sind ganz in der Nähe: Sei es die Milchkuh, die nebenan im Stall muht.