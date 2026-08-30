Diese Cafés auf Bauernhöfen lassen sich perfekt mit einem Ausflug ins Grüne verbinden.
Bauernhofcafés um Köln11 Hofcafés mit Frühstück, Waffeln, Kuchen und Deftigem
Von Katrin Reiche und Laura Klemens
8 min
Das Besondere an den Kuchen und Torten in Bauernhofcafés ist nicht nur, dass sie selbst gemacht sind. Auch ihre Zutaten kommen meistens aus eigener Herstellung, oft haben sie nur einige Meter zurückgelegt. Denn ihre Erzeuger sind ganz in der Nähe: Sei es die Milchkuh, die nebenan im Stall muht.
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