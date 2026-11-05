Der Día de los Muertos („Tag der Toten“) ist fest in der mexikanischen Kultur verwurzelt. Am Freitag, 6. November, wird das traditionelle Fest auch im Café Especial in Köln-Deutz gefeiert. In diesem Jahr kommt ein besonderer Anlass hinzu: Das Restaurant blickt auf 40 Jahre Geschichte zurück. Seit 1986 bringt es ein Stück mexikanische Lebensart nach Köln – damals mit einem Konzept, das hierzulande noch weitgehend unbekannt war.

Cafe Especial in Deutz: Von der Idee zur mexikanischen Cantina

Als Bob van Leeuwen und seine Mitgründer 1986 das Cafe Especial eröffneten, war mexikanisches Essen in Deutschland noch wenig verbreitet. Sie wollten traditionelle mexikanische Küche und Tex-Mex-Gerichte im Stil einer Mexican Cantina nach Deutschland bringen. Als Vorbild diente ihnen die Hussong's Cantina in Ensenada in Mexiko.

Das Cafe Especial im Jahr 1986. (Archivbild) Copyright: Cafe Especial

„Wir waren jung, liebten und lebten den mexikanischen Lebensstil. Es war eine verrückte Zeit“, erinnert sich van Leeuwen. Nach Angaben des Unternehmens war das Cafe Especial das erste Konzept dieser Art in Deutschland. Was damals eine ungewöhnliche Idee war, gehört heute seit 40 Jahren zum gastronomischen Angebot in Deutz.

Frank Sinatra stand plötzlich in der Tür

Eine Geschichte aus dieser Zeit ist besonders in Erinnerung geblieben: Weltstar Frank Sinatra soll einmal im Cafe Especial gestanden und ausgerufen haben: „Jetzt spielen wir schon wieder in Mexiko!“ Sein Manager erklärte ihm daraufhin, dass er sich mitten in Köln befinde. Auch Whitney Houston, Nancy Sinatra und Joe Cocker waren im Restaurant zu Gast. Sie wurden bereits im Kölner Stadt-Anzeiger-Bericht zum 35. Geburtstag als prominente Besucher erwähnt.

1,5 Millionen Margaritas und vier Millionen Gäste

Die Bar gehört seit den Anfangstagen zum Konzept. Rund 1,5 Millionen Margaritas hat das Cafe Especial inzwischen ausgeschenkt, berichtet van Leeuwen. Besonders gefragt sind die Classic Margarita und die Strawberry Margarita. „Aber ich glaube, die meisten davon haben wir drei Gründer damals in der Anfangszeit selbst getrunken“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Die Mezcal- und Tequila-Bar umfasst mittlerweile mehr als 100 Sorten reinen Agaven-Tequilas. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Tacos, Enchiladas und Fajitas. Bohnenmus, Dips, Saucen und Guacamole werden täglich frisch zubereitet.

Das Cafe Especial in Deutz wird 40. Copyright: Cafe Especial

Mehr als vier Millionen Gäste haben das Cafe Especial seit der Eröffnung besucht, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. 1997 kam eine Dependance in Saarbrücken hinzu. Das Kölner Restaurant in Deutz ist aber weiterhin der ursprüngliche Standort.

Stammgäste seit den Anfangsjahren

Zum Jubiläum hebt van Leeuwen besonders die Menschen hervor, die das Restaurant über Jahrzehnte begleitet haben. Heute arbeiten dort Beschäftigte aus mehr als 20 Nationen. Im Laufe der Jahre ist ein Team aus Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen entstanden. Diese Offenheit ist ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie, heißt es von den Betreibenden.

Manche Gäste kamen früher als Studierende auf ihre ersten Margaritas nach Deutz und bringen heute ihre eigenen Kinder mit. Zum 40. Geburtstag bedankt sich van Leeuwen bei Mitarbeitern, Partnern und Stammgästen. „Dieser Erfolg gehört nicht uns Gründern allein“, sagt er.

2013 wurde das Cafe Especial vom mexikanischen Tourismusamt und dem Generalkonsul als „würdiger Vertreter der mexikanischen Gastronomie“ ausgezeichnet.

Día de los Muertos in Köln im Cafe Especial

Am Freitag, 6. November, wird im Cafe Especial der Día de los Muertos gefeiert. Das Jubiläum gibt Anlass, den Abend besonders festlich zu gestalten. Das Lokal wird geschmückt, das Personal ist traditionell kostümiert und geschminkt. Dazu gibt es Tequila-Specials und Musik. Auch der traditionelle Altar, die sogenannte Ofrenda, ist zu sehen. Dort werden Fotos von Verstorbenen mit Blumen, Kerzen und persönlichen Erinnerungsstücken aufgestellt. Gäste können sich ebenfalls beteiligen: Wer möchte, kann ein Bild eines verstorbenen Familienmitglieds, Freundes oder Haustiers mitbringen. Anders als bei Halloween geht es beim Día de los Muertos um die Erinnerung an Verstorbene und das Feiern des Lebens.

Cafe Especial, Neuhöfferstraße 32, in Deutz | .cafe-especial.com