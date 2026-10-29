Der Genuss-Club lädt einAlles über Champagner - Ein Crashkurs mit dem Kölner Weinkeller
Was könnte schöner sein, als die Woche mit Champagner zu beginnen? Am Montag, den 07.12. haben Sie im Neven DuMont Haus die Chance dazu...
Am Montag, den 07.12. ab 18:30 Uhr machen wir Sie bei uns im Neven DuMont Haus in einem ca. zweistündigen Crashkurs zum Champagner-Experten. Pünktlich zu den Feiertagen, damit das Weihnachtsfest und Silvester auch feucht-fröhlich und köstlich werden. Tickets gibt es hier!
Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadt-Anzeiger, trifft an dem Abend den Weinexperten des Kölner Weinkeller, Andreas Brensing zu einem exklusiven Crashkurs über den bekanntesten und wahrscheinlich auch beliebtesten Schaumwein der Welt.
Champagner-Experte werden und 5 feine Tropfen genießen
Was ist Champagner? Wie wird er hergestellt? Warum und für wen eigentlich? Wann und wie trinkt man ihn am besten? Und: Was hat Champagner mit Immanuel Kant zu tun?
Neben Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen bringt Andreas Brensing vom Kölner Weinkeller natürlich etwas Besonderes zur Verkostung mit: Fünf limitierte Winzerchampagner hat er eigens für die Teilnehmer unseres Abends ausgesucht – auch als Empfehlung für die bevorstehenden Weihnachtsfesttage oder Tipp für die perfekte Silvesterparty.
Alle Infos zum Champagner Crashkurs im Überblick
Wann: 07.12.2026 – Beginn: 18:30Wo: Neven DuMont Haus (Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln)Was: Champagner Crahskurs mit dem Kölner Weinkeller inkl. Verköstigung von 5 Winzer-ChampagnernPreis: 69,-€ inkl. Champagner-Verköstigung und Fingerfood
Im Anschluss haben Sie natürlich die Möglichkeit ihre favorisierten Champagner passend für die Feiertage bei Kölner Weinkeller zu bestellen.