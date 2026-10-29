Am Montag, den 07.12. ab 18:30 Uhr machen wir Sie bei uns im Neven DuMont Haus in einem ca. zweistündigen Crashkurs zum Champagner-Experten. Pünktlich zu den Feiertagen, damit das Weihnachtsfest und Silvester auch feucht-fröhlich und köstlich werden. Tickets gibt es hier!

Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadt-Anzeiger, trifft an dem Abend den Weinexperten des Kölner Weinkeller, Andreas Brensing zu einem exklusiven Crashkurs über den bekanntesten und wahrscheinlich auch beliebtesten Schaumwein der Welt.

Andreas Brensing vom prämierten Kölner Weinkeller wird zusammen mit dem Chefkorrespondent des Kölner Stadt-Anzeiger, Joachim Frank durch den Abend führen. Copyright: Kölner Weinkeller

Champagner-Experte werden und 5 feine Tropfen genießen

Was ist Champagner? Wie wird er hergestellt? Warum und für wen eigentlich? Wann und wie trinkt man ihn am besten? Und: Was hat Champagner mit Immanuel Kant zu tun?

Neben Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen bringt Andreas Brensing vom Kölner Weinkeller natürlich etwas Besonderes zur Verkostung mit: Fünf limitierte Winzerchampagner hat er eigens für die Teilnehmer unseres Abends ausgesucht – auch als Empfehlung für die bevorstehenden Weihnachtsfesttage oder Tipp für die perfekte Silvesterparty.

5 edle Winzer-Champagner warten zur Verkostung auf Sie an diesem Abend. Copyright: Kölner Weinkeller

Alle Infos zum Champagner Crashkurs im Überblick

Wann: 07.12.2026 – Beginn: 18:30Wo: Neven DuMont Haus (Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln)Was: Champagner Crahskurs mit dem Kölner Weinkeller inkl. Verköstigung von 5 Winzer-ChampagnernPreis: 69,-€ inkl. Champagner-Verköstigung und Fingerfood

Im Anschluss haben Sie natürlich die Möglichkeit ihre favorisierten Champagner passend für die Feiertage bei Kölner Weinkeller zu bestellen.