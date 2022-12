Köln – Deutschlands bester Döner kommt aus Köln: Lukas Podolskis „Mangal Döner“ wurde im Rahmen der Lieferando Restaurant Awards als Sieger in der Kategorie „Bestes Döner-Restaurant“ ausgezeichnet. Mehr als 110.000 Lieferando-Kundinnen und -kunden stimmten online über die 560 nominierten Restaurants ab.

Am Sonntagabend gab Deutschlands größte Plattform für Essenslieferungen die Gewinnerinnen und Gewinner in 16 nationalen Kategorien sowie die besten Restaurants in 40 deutschen Städten bekannt. Der Preis für das beste Restaurant geht nach München an den deutsch-bayerischen Lieferservice „Wunderkost“. Das innovativste Restaurant ist „Der Isländer“ in Dortmund.



Lukas Podolski feiert Auszeichnung auf Instagram

Auf seinem Instagram-Kanal feierte der Profifußballer die Auszeichnung in diversen Storys. Gegenüber express.de äußerte sich der Weltmeister wie folgt: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Die Arbeit und Energie, die wir seit Jahren reinstecken, ist jetzt der Beweis dafür. Danke an unsere Kundinnen und Kunden für die Treue. Wir werden weiter versuchen, uns zu verbessern, um unseren hohen Standard zu erfüllen.“



Ein weiteres Kölner Unternehmen durfte sich ebenfalls über eine Ehrung freuen. Als bestes Restaurant Kölns wurde der Burger-Laden „Freddy Schilling“ ausgezeichnet. Die Burger-Manufaktur ist schon seit Jahren eine Institution in der Rheinmetropole. Die erste Filiale eröffnete auf der Kyffhäuserstraße, wenig später wurde eine weitere am Eigelstein aufgemacht. (stef/mbr)