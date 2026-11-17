Nach fünf Jahren war im August Schluss: Das Restaurant Lamia verabschiedete sich von seinen Gästen. „Viele Gäste wurden zu Stammgästen, aus Stammgästen wurden Freunde“, schrieben die Betreiber Dario und Dimitros in ihrem Abschiedsgruß. Nun zieht neues gastronomisches Leben in die Räume an der Neusser Straße ein: Am Dienstagabend um 17.30 Uhr (17. November) eröffnet dort das italienische Restaurant Tufo.

Tufo ist neu in Nippes

Hinter dem neuen Lokal stehen Francesco D'Andrea und Domenico Ricco. Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet und bringen umfangreiche gastronomische Erfahrung mit. D'Andrea hat nach eigenen Angaben unter anderem große Küchenbrigaden organisiert und geleitet. Sein Geschäftspartner Ricco arbeitete vor allem in Küchen, die auf traditionelle italienische Produkte und deren Qualität setzen. Mit dem Tufo verwirklichen sie nun erstmals ihre gemeinsame kulinarische Vorstellung in einem eigenen Restaurant.

Die Räume des ehemaligen Lamia kannten die beiden bereits als Gäste. Als sie erfuhren, dass das Lokal zum Verkauf stand, hätten sie die Gelegenheit nutzen wollen, berichtet D'Andrea. Überzeugt habe sie vor allem die großzügige, helle Raumaufteilung in Ecklage. Auch Nippes passe zu ihren Vorstellungen: Das Viertel sei lebendig und biete eine gute Mischung aus jungen Familien und Berufstätigen.

Kampanien als kulinarische Heimat

Der Name Tufo verweist auf die Herkunft der beiden Betreiber. Tuffstein ist ein poröses Vulkangestein, das in ihrer Heimat Kampanien verbreitet ist. D'Andrea stammt aus der Gegend um Salerno, Ricco aus Neapel. „Da Tuffstein porös ist, symbolisiert er für uns die Fähigkeit, Einflüsse aus der ganzen Welt aufzusaugen“, erklärt D'Andrea. Das gelte auch für die italienische und insbesondere die kampanische Küche, die sich über Jahrhunderte weiterentwickelt habe.

Diese Offenheit soll sich auf der Speisekarte zeigen. Die Küche orientiert sich an traditionellen italienischen Rezepten, interpretiert diese aber zeitgemäß und verbindet sie mit internationalen Aromen. Zu den Gerichten gehört etwa ein Bao mit geschmorter Endivie, schwarzen Oliven, Pinienkernen, Kapern, Zitronenzesten und Sichuanpfeffer.

Auch eine neapolitanische Hirsch-Genovese steht auf der Karte, die mit Zartbitterschokolade und Pecorino verfeinert wird. Ein weiteres Gericht ist marinierte Rotbarbe mit Dill, Zitrone und rosa Pfeffer, dazu gibt es sautierten Curry-Blumenkohl und gegrillten Fenchel. Die Preise für die drei vorgestellten Gerichte liegen bei 13, 18 und 32 Euro und sind nur ein Ausschnitt aus der Anfangskarte.

Tufo: Vielfalt der italienischen Küche und Wein

Ein klassisches italienisches Restaurant mit den üblichen Standards wollen die beiden Köche nach eigener Aussage nicht betreiben. Sie möchten vielmehr die Vielfalt der italienischen Küche zeigen und auch weniger bekannte Rezepte auf die Teller bringen. Die Speisekarte soll saisonal ausgerichtet sein und mit frischen Zutaten arbeiten. Dafür wollen die Betreiber sowohl mit Produzenten aus der Region zusammenarbeiten als auch Produkte direkt aus ihrer italienischen Heimat beziehen.

Auch bei der Weinauswahl spielt die Herkunft eine Rolle. Auf Instagram berichteten die Betreiber bereits von ihrer Suche nach Weinen aus den Campi Flegrei, einem historischen Weinbaugebiet in Kampanien. Die Reben wachsen dort auf vulkanischen Böden. Die Auswahl soll den Gästen einen weiteren Einblick in die kulinarische Heimat der beiden Köche geben.

Wann öffnet das Tufo in Nippes?

Die Räume des ehemaligen Lamia wurden für den Neustart umgestaltet. D'Andrea und Ricco wünschen sich ein elegantes, warmes und modernes Ambiente. Im Innenbereich sollen etwa 40 bis 50 Gäste Platz finden. In den wärmeren Monaten soll eine Terrasse mit weiteren 20 bis 30 Plätzen hinzukommen.

Das Tufo Restaurant in Nippes verhüllt mit einem kleinen Guckloch in der Pappe. Copyright: Izabela Koza

Ursprünglich sollte das Tufo bereits Ende Oktober eröffnen. Doch der Umbau und die Vorbereitungen dauerten länger als geplant. „Für TUFO machen wir keine halben Sachen“, erklärten die Betreiber Ende Oktober auf Instagram und verschoben den Start auf November. Inzwischen hängt das neue Schild über dem Eingang, und in der Küche werden bereits die ersten Gerichte zubereitet und verfeinert.

Am 17. November um 17.30 Uhr soll es nun offiziell losgehen. Die Betreiber möchten in Nippes ein „echtes, einladendes Wohnzimmer“ schaffen – einen Ort, an dem sich Gäste aus dem Viertel und der ganzen Stadt willkommen fühlen.

Tufo, Neusser Str. 182, 50733 Nippes | www.tufo-restaurant.de