Neue Restaurants öffnen, alte schließen: Kölns Gastronomieszene ist ständig in Bewegung. Von veganen Konzepten über internationale Küche bis hin zu Streetfood und Fine Dining bietet die Stadt eine große kulinarische Vielfalt – und auch 2026 tut sich wieder einiges.

Seit Jahresbeginn haben zahlreiche neue Restaurants und Bars eröffnet, andere Projekte stehen kurz vor dem Start. Mit diesem Artikel geben wir einen fortlaufenden Überblick über die spannendsten Entwicklungen der Kölner Gastronomie – damit Sie keine Neueröffnung und keinen wichtigen Trend verpassen.

Neue Restaurants in Köln 2026

Nicht alle neuen Gastronomien finden hier Erwähnung – falls Sie eine Neueröffnung entdeckt haben, die Sie uns mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Übermorgen

Das ehemalige „Rosenrot“ in Nippes wird als neues Lokal „Übermorgen“ weitergeführt und sollt voraussichtlich im Juli eröffnen. Das verzögerte sich etwas, doch nun ist das Lokal am 13. September mit einem Soft Opening eröffnet, ab dem 19. September soll dann der Regelbetrieb anlaufen. Als Mischung aus Café und Restaurant soll es hier dann sowohl Frühstück als auch Dinner und Cocktails am Abend geben. Neben Essen und Trinken sollen kulturelle und nachbarschaftliche Veranstaltungen das Konzept ergänzen.

Übermorgen, Turmstraße 4, 50733 Nippes

60 Seconds to Napoli (2)

60 Seconds to Napoli hat einen zweiten Standort in Köln eröffnet – diesmal im Mediapark. Angeboten werden neapolitanische Pizzen mit 72 Stunden Teigruhe, die bei 485 Grad gebacken werden. Dazu gibt es die bekannten Pasta Bowls sowie neue Specials. Das Opening Weekend fand am 12. und 13. September statt.

60 Seconds to Napoli, Im Mediapark 5, 50670 Köln

Das Wurstamt

In das ehemalige Turista Süd soll das Wurstamt kommen. Copyright: Laura Klemens

Besser könnte die Lage kaum sein: Direkt hinter dem Chlodwigplatz an der Severinstraße ist im ehemaligen „Turista Süd“ neues Leben eingekehrt. Plakate verrieten schon vor der Eröffnung, dass aus dem früheren Wirtshaus das „Wurstamt“ werden würde. Mit an Bord sein soll Metin Yildirim, der in Köln bereits mit dem „Barrios“ und dem Burgerkonzept „Marx und Engels“ auf den Ringen bekannt geworden ist. Es gibt diverste Wurstarten, auch vegane sowie Pommes.

Das Wurstamt, Severinstraße 3, 50678 Köln | Mehr Infos hier

Grit French Taco

Mit „Grit French Tacos“ hat Anfang September ein neuer Imbiss in Mülheim eröffnet. Die Betreiber feierten die Eröffnung am 1. September. Sie bringen den aus Frankreich bekannten Fast-Food-Trend nach Köln. Anders als die mexikanischen Namensvetter bestehen French Tacos aus einer großen, gegrillten Weizentortilla, die unter anderem mit Fleisch, Pommes, Käse und verschiedenen Soßen gefüllt wird.

Grit French Tacos, Montanusstraße 51, 51065 Köln

Nikko by Zen und neues Zen an der Oper

Seit Anfang August hat in Lindenthal das neue Nikko by Zen geöffnet. Das Restaurant ist ein weiterer Ableger des japanischen Restaurants Zen an der Bachemer Straße und setzt auf „authentisches japanisches Comfort Food, wie man es in Japan kennt und liebt“. Auf der Karte stehen unter anderem Onigiri, Karaage, Teishoku, japanische Currys und Reisbowls. Die Betreiber haben zudem bereits den nächsten Standort im Blick: Sie übernehmen die Räume des Ende August schließenden Restaurants Da Mé im Schatten der Kölner Oper.

Nikko, Dürener Str. 89, 50931 Köln

Taqueria Tobabo

An der Venloer Straße hat mit der Taqueria Tobabo seit dem 1. August ein neuer Taco-Spot eröffnet. Serviert werden authentische mexikanische Tacos, darunter Varianten mit Rindfleisch, dazu gibt es hausgemachte Salsas, Limonade und mexikanische Jarritos. Auch Birria und Al Pastor gehören zum Angebot.

Taqueria Tobabo, Venloer Str. 425b 50825 Köln

Gustav Eck

Das traditionsreiche Gustav Eck in Sülz ist seit Ende Juli zurück. Zehn Jahre lang war in dem Ecklokal das „Knollendorf“ zu Hause, vor rund einem Jahr schloss es seine Türen. Nun wurde die Veedelskneipe wiederbelebt und knüpft mit gutbürgerlichen Klassikern wie Schnitzel, Frikadellen oder Reibekuchen sowie frisch gezapftem Kölsch an die Geschichte des Standorts an.

Em Gustav Eck, Gustavstraße 21, 50937 Köln-Lindenthal

Svaad

Das indische Restaurant „Svaad“ ist in die Räume einer echten Kölner Institution eingezogen: Fast 50 Jahre lang befand sich hier das Café „La Strada“, dessen Inventar nach der Schließung im Januar 2025 versteigert wurde. Anschließend wurden die Räumlichkeiten komplett neu gestaltet. Heute erwartet Gäste ein modern eingerichtetes Restaurant mit Gerichten aus der nord- und südindischen Küche.

Svaad, Hohenzollernring 13, 50672 Köln

Oh My Greece

Der Nachfolger von „Döner Game“ in Ehrenfeld ist „Oh My Greece“. Der Gyrosladen hatte seine offizielle Eröffnung für den 25. Juli 2026 angekündigt und dieses Datum auch eingehalten. Eine erste Filiale gibt es schon in Deutz. Das Besondere: Angeboten wird hier Halal-Gyros, also kein Schweinefleisch.

Oh My Greece, Venloer Str. 323, 50823 Köln

Barrios

Am Friesenplatz 9, wo zuvor das Si Claro zu finden war, hat im Juli das neue Barrios eröffnet. Bei der Opening-Party am 11. Juli standen brasilianische Tänzerinnen, Live-Musik und DJ auf dem Programm; auch danach setzt das Barrios auf lateinamerikanisches Flair mit Salsa- und Samba-Events.

Barrios, Friesenplatz 9, 50672 Köln

Pita Pocket

Pita Pocket hat seit dem 11. Juli geöffnet und bringt frische, gefüllte Pitas sowie mediterrane Spezialitäten nach Köln. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Pitas mit Hähnchen, Falafel oder Halloumi, ergänzt durch hausgemachte Saucen und frische Beilagen.

Pita Pocket, Kyffhäuserstraße 4, 50674 Köln

Pastera

Seit dem 3. Juli bringt Pastera frischen Pasta-Genuss auf die Venloer Straße in Ehrenfeld: Serviert werden hausgemachte Pasta mit verschiedenen Saucen und Toppings – auf Wunsch vegetarisch, vegan oder mit Fleisch, zudem ist das gesamte Angebot halal. Zur Eröffnung lockte das Restaurant mit einer 99-Cent-Pasta-Aktion und sorgte damit schon in den ersten Tagen für großen Andrang.

Pastera, Venloer Str. 342, 50823 Köln

JJ Chicken

Neu am Hohenstaufenring: Bei JJ Chicken dreht sich alles um koreanisches Fried Chicken. Auf der Karte stehen knusprig frittiertes Hähnchen, unter anderem als Boneless-Variante, dazu koreanische Beilagen wie Kimchi, Mandu und Edamame. Auch Kimchi Fried Rice gehört zum Angebot. Eröffnet hat das Restaurant am 2. Juli 2026.

JJ Chicken, Hohenstaufenring 12, 50674 Köln

Tavata

An der Stelle, an der man zuvor die bekannte Taverna Alekos in Ehrenfeld fand, hat nun die Bistrobar Tavata eröffnet. Seit dem ersten Juliwochenende sind die Türen geöffnet – nach einer Renovierungsphase und Testessen, die dem Team den letzten Feinschliff für den Start gaben. Nach dem Soft Opening wurde der neue Treffpunkt offiziell eingeweiht. Der Name Tavata passt dabei perfekt: Das finnische Wort bedeutet „Treffen“.

Tavata, Venloer Str. 275, 50823 Köln

Umami Döner

Umami Kebab Köln hat am 3. Juli am Zülpicher Platz eröffnet und bringt den aus dem Raum Frankfurt bekannten „Umami Döner“ nach Köln. Das neue Lokal am Hohenstaufenring setzt auf modern interpretierte Döner-Kreationen und liegt mitten im Ausgehviertel unweit der Zülpicher Straße.

Umami Döner, Hohenstaufenring 25-27, 50674 Köln

Brasserie Santé

Brasserie Sante in der Entstehungsphase im ehemaligen Geschwisterglück. Copyright: Laura Klemens

An einem der schönsten Plätze Kölns entsteht eine neue Brasserie. Die Idee: „Das Santé wird eine rheinisch-französische Brasserie am Rathenauplatz in Köln.“ Wann genau die Eröffnung geplant ist und welche Speisen und Getränke dort angeboten werden, ist bislang noch nicht bekannt. Zuletzt war an diesem Standort für vergleichsweise kurze Zeit das Restaurant Geschwisterglück beheimatet.

Brasserie Santé, Rathenauplatz 21, 50674 Köln

Chicken Land's

Chicken Land's ist offen in Rodenkirchen. Copyright: O. Keller

Chicken Land ist eine in NRW vertretene Imbisskette mit mehreren Standorten, darunter auch in Köln. Im Stadtteil Mülheim wurde ein Laden im April geöffnet, die Filiale in Rodenkirchen ist nun auch geöffnet. Angeboten werden vor allem Hähnchengerichte wie Crispy Chicken, Wings, Burger, Wraps und weitere Fast-Food-Klassiker. Die Restaurants verfügen in der Regel über Sitzplätze, sodass Speisen sowohl vor Ort als auch zum Mitnehmen erhältlich sind.

Chicken Land's, Maternusstraße 10, 50996 Köln | Mehr hier

Marie & Johann

Das neue Kasalla Brauhaus „Marie & Johann“ feiert Eröffnung. Copyright: Alexander Schwaiger

Ein neues Brauhaus bereichtert Köln : Das Marie & Johann war bereits 2025 angekündigt, doch der geplante Start zum Jahresende konnte nicht eingehalten werden. Am 18. Juni 2026 gingen dann endlich die Türen für die ersten Gäste auf. Die treibende Kraft hinter dem Lokal ist die Band Kasalla, zusammen mit dem Wirt der Gaststätte Johann Schäfer.

Marie & Johann, Aachener Str. 78 50674 Köln | Mehr Infos hier

Mr. Sha

Mr. Sha bietet modernes Streetfood aus dem Nahen Osten mit Fokus auf frische Shawarma-Gerichte, Bowls und Wraps mit Fleisch oder vegetarischen Optionen. Es gibt jeweils eine Filiale in Düsseldorf und Essen, in Köln hat Anfang des Sommers ein dritter Laden in der Südstadt aufgemacht.

Mr. Sha, Chlodgwigplatz 5, 50678 Köln | www.mr-sha.de

Baratie

Das Restaurant Baratie folgt auf das „Ahoi“ in der Motorworld. Copyright: Martina Goyert

In der Motorworld Köln hat das Restaurant Baratie ein neues kulinarisches Kapitel aufgeschlagen: Wo früher Steffen Hensslers „Ahoi“ residierte, setzt das neue Lokal auf moderne Fusion-Dining-Kultur mit Fisch- und Fleischgerichten, mediterraner Leichtigkeit und subtilen asiatischen Einflüssen. Eine schöne Terrasse bietet Außenplätze. Am 6. Juni feierte das Lokal sein Soft Opening mit Live-Musik.

Butzweilerstraße 35–39, 50829 Köln | Mehr Infos hier

Pizzeria Totò e Peppino 2.0

Seit dem 1. Juni 2026 gibt es die Pizza von Totò e Peppino 2.0 in der Südstadt. Unsere Gastro-Kritikerin Julia Floß nannte vor vielen Jahren schon das Totò e Peppino am Hansaring einen der italienischsten Orte der ganzen Stadt. Was man bekommt? Die fluffigste Pizza Napoletana, aus Teig der über Stunden geht. Manche Kölner finden, dass es hier die beste Pizza der Stadt gibt.

Pizzeria Totò e Peppino 2.0, Severinswall 39, 50678 Köln

Wasai

Bei WASAI – Asia Street Kitchen gibt es chinesisches und koreanisches Streetfood. Auf der Karte stehen unter anderem Jianbing, ein herzhafter chinesischer Crêpe, knuspriges Korean Fried Chicken mit verschiedenen Saucen sowie unterschiedliche Nudelgerichte. Dazu kommen etwa vegane Ramen mit Sojamilch und asiatische Drinks.

Wasai, Andreaskloster 6-8, 50667 Köln

Bar Brio

In den Räumen der ehemaligen Ouzeria auf der Brüsseler Straße hat mit der Bar Brio ein neues Restaurant eröffnet. Nach einem „Family & Friends“-Opening am 16. Mai startet das Lokal ab dem 20. Mai regulär – geführt von einem jungen Koch, der hier künftig eine entspannte Mischung aus Bar- und Restaurantkonzept etablieren möchte. Dunkle Wände, blau-weiße Fliesen und passendes Geschirr sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Bar Brio, Brüsseler Str. 68, 50674 Köln | Mehr Infos hier

Bowl Maker Society 2

Die „Bowl Maker Society“ hat sich in Köln mit frischen Bowls und modernen Food-Konzepten schnell einen Namen gemacht. Besonders beliebt ist das Angebot bei jungen Menschen, die gesunde und schnelle Gerichte schätzen. Am 8. Mai eröffnete eine zweite Filiale auf der Zülpicher Straße – mit mehr Platz und einem komplett halal-zertifizierten Angebot.

Bowl Maker Society, Zülpicher Str. 12-14, 50674 Köln | bowlmakersociety.de

Atelier Of Taste 2

Seit Anfang Mai gibt es eine zweite Filiale von Atelier Of Taste in Köln. In Rodenkirchen hat der Sushi-Laden 2024 ein erstes Standbein eröffnet. Nun gibt es in Weidenpesch einen weiteren Standort, der neben Sushi auch mehr Platz und Pizza bietet.

Atelier of Taste, Neusser Str. 628, 50737 Köln | Mehr hier

Halle Comedia

Die Halle Comedia ist der Nachfolger der ehemaligen Wagenhalle, die in der Südstadt vor allem für ihren beliebten Innenhof bekannt war. Seit dem 30. April dient sie als vielseitiger Kultur- und Begegnungsraum des COMEDIA Theaters und versteht sich als „Dritter Ort“ für die Nachbarschaft. Tagsüber ist die Halle Café, abends verwandelt sie sich in Bar und Bistro; ergänzt wird das Konzept durch Konzerte, Workshops und weitere Kulturformate.

Halle Comedia, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln | halle.comedia-koeln.de

Teq & Req Tapas

Das spanische Restaurant in Dünnwald ist zugleich Musikbar und bietet eine große Auswahl an Tapas – auch auf der Terrasse. Zudem werden Sportübertragungen im Fernsehen gezeigt. Sechs Jahre hat die Planung gedauert, immer wieder verzögert durch bürokratische Hürden bei Auflagen und Genehmigungen. Seit Ende April hat das Teq & Req in Dünnwald geöffnet.

Teq & Req, Berlinerstraße 852-854, 51069 Köln | teq-req.de

Maide Restaurant & Terrasse

Das Restaurant Maide hat seit dem 17. April in den ehemaligen Räumen des früheren Fan-Treffpunkts Landhaus Kuckuck am RheinEnergie-Stadion eröffnet und setzt auf ein komplett neues Konzept. Gäste soll eine moderne, gehobene anatolische Küche mit vielseitigen Gerichten von Frühstück bis Grill- und Fischspezialitäten erwarten. Auffällig ist, dass kein Alkohol ausgeschenkt wird, auch Kölsch gibt es hier somit nicht mehr.

Maide, Olympiaweg 2, 50933 Köln | maiderestaurant.de

Tolìn

Es gibt eine neue Adresse für italienische Tapas in Köln. Seit dem 16. April findet man dort, wo zuvor das Haus Eichendorff ansässig war, nun das Tolìn mit Speisen zum Teilen. Das Konzept dürfte vielen Kölnern bekannt vorkommen: Das Bisù, das mittlerweile in Sülz und Nippes vertreten ist, hat die italienischen Tapas in der Stadt geholt. Kein Zufall, denn hinter dem Tolin stehen dieselben Gründer.

Tolin, Ottostraße 69, 50823 Köln | tolin-koeln.de

Veedel Gulasch

In der Südstadt hat mit Veedel Gulasch ein neues, kleines Mittagskonzept eröffnet, das seit Mitte April klassische Gulaschgerichte modern interpretiert. Serviert wird Gulasch vom Charolais-Weiderind, das in Bier geschmort und mit Weißbrot angeboten wird. Alternativ gibt es auch ein veganes Gulasch. Geöffnet ist montags bis freitags zur Mittagszeit.

Veedel Gulasch, Merowinger Straße 9, 50677 Köln | veedelgulasch.de

Twintin Bar

Im Namen steht zwar „Bar“, doch die Twintin Bar im Agnesviertel ist mehr als eine reine Adresse für Drinks. Neben Cocktails und Wein bietet die Karte auch ausgewählte Speisen. Damit positioniert sich die Neueröffnung bewusst zwischen Bar und Bistro – ein Ort, an dem man nicht nur trinken, sondern auch essen kann. Die Türen sind hier seit Anfang April geöffnet.

Twintin Bar, Riehler Straße 73, 50668 Köln | Mehr Infos hier

Signorina Spritz - Italian Spritz & Pinsa

Der Name legt auch hier den Fokus auf's Trinken, doch bei Signorina Spritz auf der Aachener Straße dreht sich nicht alles nur umsden Aperitif. Seit der Eröffnung am 4. April werden neben verschiedenen Spritz-Varianten auch Speisen serviert, allen voran Pinsa. Damit versteht sich das Konzept als lockerer Treffpunkt für Drinks und unkompliziertes Essen zugleich.

Signorina Spritz - Italian Spritz & Pinsa, Aachener Str. 58, 50674 Köln | Mehr Infos hier

XOP

Xốp (Xop) ist ein neuer vietnamesischer Streetfood-Laden in der Südstadt. Das Lokal fokussiert sich auf vietnamesische Klassiker wie Bánh Mi, frische Snacks und Streetfood-Küche – getragen von zwei Gründerinnen, die intensiv am Aufbau ihres Projekts gearbeitet haben, das konnte die Community auf Instagram einsehen.

XOP, Merowinger Straße 29, 50677 Köln | Mehr hier

Herr Fernando

Herr Fernando von außen. Copyright: Susanne Esch

Wo früher die „Sülzburg“ Gäste empfing, ist nun „Herr Fernando“ zu Hause. Das neue Restaurant serviert portugiesische Küche und ergänzt damit die kleine, aber feine Auswahl an Lokalen aus diesem Land in Köln. Die offizielle Eröffnung war am 8. April, bald soll auch die Terrasse öffnen können.

Herr Fernando, Sülzburgstraße 229, 50937 Köln | Mehr Infos hier

Il Valentino Köln Süd

Das Il Valentino aus der Kölner Innenstadt eröffnet am 28. März 2026 seine neue Filiale in Köln-Süd auf der Rodenkirchener Straße in Hochkirchen. Zur Feier des Tages erwarten die Gäste ab 16 Uhr italienische Häppchen und Willkommensgetränke – ein perfekter Auftakt für einen entspannten Aperitivo. Für Familien gibt es zusätzlich von 16:30 bis 18:30 Uhr Kinderschminken.

Il Valentino, Rodenkirchener Str. 61 50997 Köln | Mehr Infos hier

Lahzar Café

Das Lahzar Café bietet seit dem 21. März moderne levantinisch-orientalische Küche mit Fokus auf frisch zubereitete Lahmacun-Variationen, Bowls und Streetfood-Gerichte – auch in vegetarischen und veganen Optionen.

Lahzar Café, Venloerstr. 223, 50823 Köln | Mehr hier

Savoca Mercato

Das Savoca Mercato ist neu seit dem 20. März und bietet Frühstück, Kaffee und Abendessen. Neben hausgemachten Focaccias, Pasta und Pizza stehen vor allem hochwertige Zutaten im Mittelpunkt, darunter italienisches Spezialmehl, regionaler Ziegenkäse und hausgemachtes Eis aus eigener Produktion. In dem Lokal mit Terracotta-Fliesen, Campari-Leuchtreklame und gemütlichem Biergarten unter Lichterketten entsteht eine Atmosphäre, die an einen kleinen sizilianischen Marktplatz erinnert.

Savoca Mercato, Gottesweg 141, 50939 Köln

Divine Boutique Weinbar

Für den 7. März hatte die neue Divine Boutique Weinbar ihr Grand Opening mit Dinner und Tanz angekündigt. Seither läuft der Betrieb. Schicke Sofas, gemütliche Tische und viele Blumen bestimmen hier das Bild. Das Restaurant wird neben Essen erlesene Weine, Cocktails und Aperitivi bieten.

Divine Boutique Weinbar, Spichernstr. 77, 50672 Köln | Mehr hier

Cotell Cologne

Das Cotell Cologne in Köln von außen. Copyright: Laura Klemens

Cotell Cologne ist ein rein veganes Restaurant in Köln und der Nachfolger des früheren Maki Maki. Es bietet kreative, moderne Küche auf Fine-Dining-Niveau in einer schönen Atmosphäre mit offener Küche und bodenlangen Vorhängen.

Cotell, Mauritiussteinweg 2, 50676 Köln | cotell.de

Mai Koeln

Seit März gibt es im Severinsviertel vietnamesische Küche, die auch für muslimische Gäste gemacht ist: Das Mai setzt auf authentische vietnamesische Gerichte – frisch, aromatisch, 100 Prozent halal. Bei den Zutaten macht das Team keine Kompromisse, lieber steht ein Gericht später auf der Karte als in schlechterer Qualität.

Mai, Severinstraße 50B, 50678 Köln | Mehr Infos hier

Hanoi Vibes

Hanoi Vibes ist neu in Sülz. Copyright: Laura Klemens

Der Name des neuen Lokals an der prominenten Ecke Weyertal/Zülpicher Straße gab schon im Vorfeld Auskunft auf die Frage, aus welchem Land die Rezepte stammen, nach denen dort künftig gekocht wird. Es verspricht „Hanoi Vibes“ und somit vietnamesisches Essen. Geöffnet wurden die Türen hier zum ersten Mal Anfang März.

Hanoi Vibes, Weyertal 47, 50937 Köln

A Ver

Das neue „A Ver“ in Sülz ist eine Vermut-Bar, die spanische Aperitivo-Kultur nach Köln bringen will. Neben verschiedenen Vermut-Sorten gibt es auch andere Getränke sowie kleine Snacks wie Pan con tomate oder Fisch mit Brot.

A Ver, Weyertal 15, 50937 Köln

Culinarius

Im traditionsreichen Lindenthaler Restaurant Culinarius konnte ein Konflikt mit dem Vermieter endlich beigelegt werden, sodass der Mietvertrag verlängert wurde und das Lokal in der Dürener Straße erhalten bleibt. Die Betreiber hatten im März vergangenen Jahres überraschend das Aus des italienischen Lokals verkündet, doch nach der Einigigung wurde umfassend renoviert, so dass das Culinarius am 2. März in neuem Glanz wieder öffnen konnte.

Culinarius, Dürener Str. 193-197, 50931 Köln | Mehr Infos hier

Han Tengri

Wer das erste uigurische Restaurant Kölns noch nicht kennt, hat jetzt eine zweite Chance – und einen zweiten Standort. Das Han Tengri am Thürmchenswall hat seit Februar 2026 geöffnet und bringt die Küche der uigurischen Minderheit aus Zentralasien erstmals in die Neustadt-Nord. Handgezogene Nudeln, selbstgemachte Dumplings mit Rind, Lamm oder vegetarisch, alles halal zubereitet – und eine Küchenrichtung, die man in Köln so kaum ein zweites Mal findet.

Han Tengri, Thürmchenswall 3, 50668 Köln-Neustadt-Nord | Mehr Infos hier

Marx und Schneider

Super zentral auf der Mittelstraße in der Innenstadt hat das Restaurant Marx und Schneider seinen Standort bezogen. Ende Januar wurden die Karten für Frühstück, Lunch und Dinner präsentiert. „Vom ersten Kaffee am Morgen bis zum Dinner am Abend: Wir möchten einen Ort schaffen, an dem gutes Essen, Qualität und Wohlfühlen zusammenkommen“, lautet der Leitsatz hier.

Marx und Schneider, Mittelstr. 25, 50672 Köln | marxundschneider.de

Nosh Deli & Café

Das Poster des Delis, denn es liegt etwas versteckt hinter einem Bauzaun. Copyright: Laura Klemens

Das „Nosh Deli & Café“ in Rodenkirchen bietet frische Panini, Snacks, Salate und hausgemachten Kuchen – alles auch zum Mitnehmen. Inhaber Abdullah Farah, der bereits Standorte an der Sülzburgstraße und am Uni-Campus betreibt, setzt auf kreative Gerichte wie Süßkartoffel-Perlencouscous, Kimchi-Sandwiches oder Tahini-Bohnensalat, dazu werden verschiedene Kaffeespezialitäten serviert. Mit ein paar Tischen draußen und acht Plätzen innen wird der Laden von der lokalen Community als echte Bereicherung wahrgenommen.

Nosh Deli & Café, Hauptstraße 87, 50996 Köln | Mehr Infos hier

Dao Dao Mian

BeiDao Dao Mian am Barbarossaplatz stehen handgeschnittene, hausgemachte Nudeln sowie Dumplings im Mittelpunkt. Diese gibt es auch mit veganem Hack, das geschmacklich ebenso aromatisch ist wie die fleischliche Variante; ergänzt wird das Angebot durch Toppings wie Tofu sowie kleine Gerichte zum Teilen, darunter krosser Tofu, Auberginensalat und würzige Gurken. Eröffnet hat das Restaurant am 28. Januar.

Dao Dao Mian, Barbarossaplatz 8, 50674 Köln

Pommes Freunde

Die Kette Pommes Freunde steht für kreative Pommes-Kreationen und bietet eine große Auswahl an Toppings und Saucen. Seit dem 22. Januar hat die Filiale nun auch in Köln auf rund 100 Quadratmetern im Einkaufscenter Quincy eröffnet. Im September 2025 gewann die Kette den Preis der Deutschen Systemgastronomie.

Pommes Freunde, Breite Str. 80-90, 50667 Köln | pommesfreunde.de

Chennai Chef (Nr. 2)

Das südindische Restaurant Chennai Chef hat laut eigenen Angaben am 18. Januar 2026 einen neuen Standort in Lindenthal aufgemacht. Gäste dürfen sich auf authentische Spezialitäten wie Dosas, Idlys und würzige Currys freuen, die bereits am Stammstandort große Beliebtheit genießen. Mit seinem Angebot erweitert Chennai Chef die Vielfalt der indischen Küche in Köln.

Chennai Chef, Woensamstraße 4, 50931 Köln | www.chennaichef.de

Wallczka Bistro

Auch hier gibt es schon einen Vorgänger: In Ehrenfeld ist das Restaurant Wallczka bereits seit einigen Jahren eine feste Größe, nun haben die Betreiberinnen am 17. Januar ihr Wallczka-Bistro zentral in der Kyffhäuser Straße 50, in dem zuvor das Restaurant „Rosa & Paula“ bis Oktober 2025 betrieben wurde, eröffnet. Das Bistro bleibt im zeitlosen Look des Originals, während es kulinarisch Mezze und vor allem ungarische Langos mit verschiedenen Toppings anbietet.

Wallczka Bistro, Kyffhäuserstraße 50, 50674 Köln | www.wallczka.com

Anema e Core

Die neue Trattoria gibt es seit dem 4. Januar in Porz. Die Karte ist überschaubar und setzt auf neapolitanische Klassiker: Pasta Patate e Provola – Nudeln mit Kartoffelwürfeln und Käse – kennt man nicht vom klassischen Italiener. Weiterhin steht Pinsa mit Mortadella und Burrata darauf, genau wie Parmigiana und Pistazien-Tiramisu.

Anema e Core, Kaiserstraße 40, 51145 Köln

Neue Restaurants in Köln: Coming soon

Einige Lokale sind schon angekündigt worden, aber noch in der Planung, im Umbau oder kurz vor der Eröffnung. Hier eine Übersicht.

Nhas City Chicken

Der Berliner Chicken-Hype Nhas City Chicken kommt nach Köln: Am 18. September soll die erste Filiale außerhalb Berlins an der Breite Straße eröffnen. Die Marke ist vor allem für ihre gegrillten Hähnchen bekannt und will mit dem Kölner Standort zugleich die deutschlandweite Expansion starten.

Nhas City Chicken, Breite Str. 27, 50667 Köln

Nonna Napoli

Nonna Napoli am Willy Millowitsch Platz. Copyright: Laura Klemens

Eine weitere Filiale der Pizza-Kette Nonna Napoli in Köln soll aufmachen. An einem besonders prominenten Platz mitten in der Innenstadt hat sich der Betrieb eine Location gesichert, die schon lange leer stand: neben dem Currywurst-Spot am Willy-Milowitsch-Platz soll es bald italienische Pizzen geben.

Nonna Napoli, Willy-Millowitsch-Platz 1, 50667 Köln

Coming soon: Eat Korean

Freunde von lebenden Fischen und Aquarien könnten über diese wohl geplante Eröffnung traurig sein: Denn das neue koreanische Mmaah! – Eat Korean zieht nach Angaben auf Postern am Fenster an den Standort des ehemaligen Mr Krabs. Am Fenster hängt eine Ankündigung. Bei Eat Korean handelt es sich um ein koreanisches Streetfood-Konzept, das schnelle, moderne Versionen klassischer Gerichte wie BBQ, Fried Chicken und Mandu anbietet – teils auch in veganen Varianten. Ein Eröffnungsdatum ist bislang nicht bekannt. Im Juni hat eine Filiale in Bonn eröffnet.

Mmaah! – Eat Korean, Bonner Straße 58, 50677 Köln

Xiao Long Kan

Die aus Düsseldorf bekannte Hotpot-Kette Xiao Long Kan plant ihre Expansion nach Köln. Die Eröffnung der ersten Kölner Filiale ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Nach Unternehmensangaben kommt das Lokal mitten in die Innenstadt. Das aus China stammende Gastronomiekonzept ist vor allem für seine authentischen Sichuan-Hotpots bekannt, bei denen Gäste verschiedene Brühen und frische Zutaten direkt am Tisch garen.

Xiao Long Kan, Hohenzollernring 57, 50672 Köln | Mehr Infos hier

Restaurant Auslese

Auf Instagram sieht man schon, wie die Baustelle des neu angekündigten Restaurants Auslese sich entwickelt. Was genau es hier geben soll, ist aber noch nicht bekannt. Genausowenig weiß man, an welcher Adresse das Lokal eröffnen wird.

Restaurant Auslese | Mehr hier

Paluma Bar

In der Weidengasse entsteht mit der Paluma Bar eine neue Weinbar im ehemaligen Haushaltswarengeschäft Eduard Balke. Die historische Ladeneinrichtung mit Regalen, Schiebeleiter und alter Kasse soll weitgehend erhalten bleiben. Geplant sind rund 100 europäische Weine, etwa 35 Plätze drinnen und einige weitere draußen. Auch Konzerte und Kulturveranstaltungen sind vorgesehen; die Eröffnung ist noch für 2026 geplant.

Paluma Bar, Weidengasse 81, 50668 Köln | Mehr hier