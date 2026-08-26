In Köln öffnen jedes Jahr zahlreiche neue Cafés. 2025 haben wir 31 neue Spots in der Stadt entdeckt. Im laufenden Jahr sind wir nun im Sommer sogar schon bei 40 neuen Cafés angelangt. Für Kölnerinnen und Kölner bedeutet das eine große Auswahl an Orten, an denen man gemütlich Kaffee trinken, Kuchen genießen oder entspannt frühstücken kann.

Wir stellen die Cafés vor, die 2026 neu hinzugekommen sind oder sich noch in der Planung befinden – darunter bewährte Konzepte in neuer Form ebenso wie frische Ideen, die das Stadtbild bereichern.

Lesen Sie hier > Diese Restaurants haben in 2026 schon neu aufgemacht.

Neue Cafés in Köln in 2026

Wir entdecken nicht alle neuen Gastronomien in Köln – falls Sie eine Neueröffnung gefunden haben, die Sie uns mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Twisit Café

Dort, wo zuvor das portugiesische Restaurant Alfama zu finden war, hat am 23. August das neue Twisit Café eröffnet. Im Mittelpunkt stehen Baumstriezel, die es sowohl süß als auch herzhaft gefüllt gibt; auch im Namen und im Logo des Cafés findet sich der Hinweis auf die gedrehte Spezialität. Dazu gibt es Kaffeespezialitäten, Kaltgetränke und vier sogenannte Iced Refreshers: Spicy Mango Lime, Raspberry Maracuja, Peach Mint und Apple Mint.

Twisit Café & more, Im Dau 6, 50678 Köln

Spoonlay

Seit dem 22. August gibt es mit Spoonlay einen neuen Tiramisu-Spot in der Kölner Innenstadt. Das Café eines Paares bietet das italienische Dessert in sieben verschiedenen Sorten an, darunter Pistazie und Bueno, zu Preisen ab 7,50 Euro. Die Tiramisus gibt es auch zum Mitnehmen in hübschen Boxen; zusätzlich stehen Açai-Bowls und zahlreiche Getränke, vor allem Matcha-Kreationen, auf der Karte.

Spoonlay, Apostelnstr. 42, 50667 Köln

Patisserie Sonntags

Die Patisserie Sonntags ist Mitte August an den Brüsseler Platz gezogen und hat dort einen neuen, größeren Standort eröffnet. Bekannt ist das Café für handgemachtes süßes Gebäck wie Cookies, Zimtschnecken, Canelés und Macarons; dazu gibt es kleine Frühstücksgerichte, Focaccia sowie verschiedene Drinks und Tellerdesserts.

Patisserie Sonntags, Brüsseler Platz 18, 50674 Köln

Crossy & Cream

Seit dem 1. August gibt es Crossy & Cream an der Breite Straße in Köln. Im Mittelpunkt stehen die namensgebenden Crossys – runde New York Rolls aus Croissantteig, die mit verschiedenen Cremes gefüllt und üppig dekoriert werden. Dazu gibt es unter anderem Cookie Dough, verschiedene Tiramisu-Kreationen und zahlreiche Matcha-Drinks. Schon zur Eröffnung bildete sich eine lange Schlange vor dem neuen Dessert-Spot.

Crossy & Cream, Breite Str.101 , 50667 Köln

UTØPIC

Auf der Aachener Straße, an der Stelle, an der man vorher das Farang Café gefunden hat, ist seit Ende Juli das UTØPIC geöffnet. Dabei handelt es sich um einen Breakfast Club. Es gibt Kaffee, Matcha, Frühstück sowie viele Plätze im Außenbereich.

UTØPIC, Aachener Str. 51, 50674 Köln

Lezi's Cologne

Lezi's ist seit dem 24. Juli am Gereonshof geöffnet und setzt auf ein modernes Cafékonzept mit gemütlicher Atmosphäre: Backsteinwände, Holzstühle und einige Außenplätze schaffen ein einladendes Ambiente. Bestellt wird klassisch an der Theke oder bequem über digitale Bestellterminals. Auf der Karte stehen Açaí Bowls, Smoothies, frische Säfte, hausgemachte Sauerteig-Sandwiches sowie weitere Frühstücks- und Lunchgerichte.

Lezi's, Gereonshof 34, 50670 Köln

Lazy Buddy

Mitten in der Innenstadt direkt an der Schildergasse hat am 18. Juli offiziell das neue Café Lazy Buddy eröffnet. Die Tage davor steckte der neue Laden noch im Soft Opening. Neben heißen und kalten Getränken, darunter auch verschiedene Versionen des Trend-Getränkes Matcha, gibt es auch hausgemachtes Essen, das viele asiatische Einflüsse mitbringt wie etwa Shokupans. Aber auch Kuchen und Cookies kann man bestellen.

Lazy Buddy, Antoniterstraße 14-16, 50667 Köln

Lap Coffee

Noch nicht geöffnet: Lap Coffee am Chlodwigplatz. Copyright: Laura Klemens

Die umstrittene Berliner Kette LAP Coffee hat Anfang Mai ihre erste Kölner Filiale eröffnet und ist inzwischen bereits mit zwei weiteren Standorten auf der Dürener Straße und Ehrenstraße vertreten. Weitere Filialen am Chlodwigplatz und an der Hahnenstraße sind geplant. Das Konzept setzt auf kompakte Cafés, schnelle Abläufe und günstige Preise. Auf der Karte stehen neben Klassikern wie Espresso und Cappuccino auch ausgefallenere Kreationen wie Pistachio Latte oder Coco Mango Cloud.

Lap Coffee, Limburger Str. 2a, 50672 Köln | www.lap.coffee

Kaiserschmaus Porz

Kaiserschmaus in Porz hat seit dem 11. Juli geöffnet. Angeboten werden diverse Kaiserschmarrn-Variationen – von klassisch mit Apfelmus oder Zwetschgen bis zu Kreationen mit Nutella, Pistaziencreme, Lotus, Oreo oder frischen Früchten. Ergänzt wird das Angebot durch Eisbecher und weitere süße Desserts.

Kaiserschmaus, Hauptstraße 402, 51143 Köln

Maçai Açai & Matcha

Seit dem 4. Juli gibt es auf der Ehrenstraße eine neue Adresse für Bowls und Trendgetränke: Maçai Açai & Matcha hat an der Stelle eröffnet, an der zuvor das recht junge Ruver und Zanchetti zu finden war. Hinter dem Konzept steckt der Betreiber des Café Buur, das sich vor Jahren in Köln etabliert hat und auch durch seine starke Social-Media-Präsenz bekannt wurde. Zur Eröffnung sorgten Ballons und eine Gratisaktion für Aufmerksamkeit. Der Name ist Programm: Im Mittelpunkt stehen Acai Bowls und Matcha.

Maçai Açai & Matcha, Ehrenstr. 106, 50672 Köln

Black Coffee

Die Black Coffee Specialty-Espressobar hat seit dem 1. Juli geöffnet und bietet in cleanem Umfeld natürlich viele Kaffee-Spezialitäten aber auch leckere Sandwiches sowie Gebäck, etwa Kuchen. Auch kalte Kaffeevariationen gibt es hier.

Black Coffee, Venloer Str. 308, 50823 Köln

Épi im Bahnhof

Eine Ankündigung der Boulangerie-Kette Épi am Kölner Bahnhof. Copyright: Laura Klemens

Die Boulangerie-Kette Épi eröffnet ihre 7. Filiale direkt am Eingang des Kölner Hauptbahnhofs und zieht damit an einen der meistfrequentierten Orte der Stadt. Das Angebot ähnelt dem der bisherigen Standorte – mit französischen Spezialitäten wie Brioche, Baguettes, Croissants, kleinen Törtchen und Frühstück. Épi ist mit mehreren Filialen in Köln und Bonn vertreten.

Épi, Colonaden Hauptbahnhof, Trankgasse 11, 50667 Köln

Chocolate Dream

Chocolate Dream auf der Breite Straße. Copyright: Laura Klemens

Chocolate Dream hat am 20. Juni seinen vierten Standort eröffnet und ist jetzt auch auf der Breite Straße 80-90 vertreten. Das Café setzt auf ein umfangreiches Angebot an süßen Speisen – von Pancakes und Waffeln über Brownies bis hin zu Schokoladenspezialitäten – ergänzt durch Frühstück, hausgemachte Getränke und Kaffeespezialitäten. Zur Eröffnung lockte das Geschäft mit kostenlosen Eis- und Getränkegutscheinen für die ersten Gäste.

Chocolate Dream, Breite Str. 80-90, 50667 Köln | chocolate-dream.com

Bash Café

Das Bash Café bereichert seit dem 13. Juni die Kölner Cafészene. Auf der Karte stehen Specialty Coffee, Matcha, hausgemachte Desserts sowie Frühstücksgerichte wie belegte Croissants, Toasts und Bowls. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Kaltgetränke und süße Specials. Vorher war an der gleichen Stelle die Patisserie Sonntags, die zum Brüsseler Platz umgezogen ist.

Bash Café, Zülpicher Str. 241, 50937 Köln

Scoops and Co.

Scoops & Co am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt verbindet italienisches Eis mit modernen Café-Spezialitäten wie zeremoniellem Matcha, Specialty Coffee, hausgebackenen Cookies und Focaccia. Besonders beliebt sind die warmen Cookie-Sandwiches mit hausgemachtem Eis.

Scoops and Co., Chlodwigplatz 13, 50678 Köln | scoopsandco.com

Froleo

Froleo hat in der Gürzenichstraße nahe Heumarkt eröffnet und setzt auf einen Mix aus Café und Dessertbar. Neben Frozen Yogurt – auch in veganer Variante – gibt es Açaí-Bowls, Smoothies, Specialty Coffee und zahlreiche Toppings. Auffälliger sind jedoch die ausgefallenen Desserts: etwa Matcha-Eis in einer halben Kokosnuss mit Sirup-Topping oder Kokosnusseis mit Espresso-Shot.

Froleo, Gürzenichstraße 30, 50667 Köln | froleo.de

COF - Cup of Faith

COF – Cup of Faith am Hansaring hat Ende Mai eröffnet und verbindet Café mit Coworking-Space. In dem hell und minimalistisch eingerichteten Lokal gibt es zahlreiche Steckdosen für Laptop-Nutzer sowie Kaffeespezialitäten und Matcha-Variationen. Auf der Karte stehen außerdem afroamerikanisch und afrikanisch inspirierte Speisen wie Mikate (auch Mikati genannt), Chicken & Waffles und verschiedene Desserts.

COF, Hansaring 115, 50670 Köln | cupoffaith.de

Amavi Soul Bowl

Frozen Yogurt, Coconut Matcha und große oder kleine Bowls, insbesondere mit Acai, stecken mit im Angebot von Amavi Soul Bowl, das bald in den Köln Arcaden öffnen soll. Natürlich gibt es auch Kaffee und weitere Getränke im Angebot.

Amavi, Kalker Hauptstraße 55, 51103 Köln-Kalk

Crop Coffee

Mit gleich zwei Adressen ist Crop Coffee ins Zentrum von Köln gekommen: Sowohl auf der Apostelnstraße als auch auf der Ehrenstraße gibt es eine Filiale. Die Betreiber von Kaffeesaurus haben ihre Finger mit im Spiel, denn bereits im Februar kündigten sie an, dass sich die Familie mit Crop Coffee erweitern würde. Anfang Juli gab es eine offizielle Eröffnung mit Gratis-Aktion.

Crop Coffee, Apostelnstraße 1-3, 50667 Köln und Ehrenstraße 18, 50672 Köln | Mehr hier

Lyfe

Mit Superfood-Bowls, Specialty Coffee und proteinreichen Frühstücksgerichten bringt LYFE seit Kurzem ein modernes Health-Food-Konzept an den Friesenplatz. Besonders macht das Café die Kombination aus gesunder Küche, stylischem Interior und einem klaren Fokus auf frische, nährstoffreiche Zutaten. Mit der Adresse Friesenplatz 1 belegt LYFE zudem einen zentralen und prominenten Standort in Köln, der dem Konzept zusätzliche Sichtbarkeit verschafft.

Lyfe, Friesenplatz 1 50672 Köln

Café Qup

Aus dem bisherigen „Il Barista“ ist Mitte Mai das Café Qup geworden. Zwar stehen weiterhin dieselben Betreiber hinter dem Café, doch mit neuem Namen, überarbeitetem Erscheinungsbild und einer neuen Außenterrasse hat sich der Standort optisch deutlich verändert. Geblieben sind das Angebot an Kaffeespezialitäten sowie Brunch und Gebäck.

Café Qup, Bonner Str. 6, 50677 Köln | Mehr Infos hier

Café „Mein Lieber Scholz“

In einem denkmalgeschützten Schrankenwärter-Haus aus dem Jahr 1954, direkt an den Gleisen einer alten Eisenbahn, hat Gastgeberin Ina Koralewski im späten Frühling ihr „Café Mein Lieber Scholz“ eröffnet – benannt nach ihrem eigenen Mädchennamen. Auf der Karte stehen frisch gerösteter Kaffee, Matcha, üppig belegte Landbrote und bis zu sechs verschiedene selbstgebackene Kuchen täglich.

Mein Lieber Scholz, Aachener Straße 460, 50933 Lindenthal

Kaffeebar von Zwoo Kafferöster

Seit dem 1. Mai hat Zwoo Kaffeeröster seine dritte Kaffee-Location in Köln eröffnet – diesmal als klassische Kaffeebar im Komponistenviertel nahe Aachener Weiher, nur einen Steinwurf vom belgischen Viertel entfernt. Nach Kaffeefenster und Kaffeebüdchen setzt das Team damit seine Entwicklung vom Röstbetrieb hin zu echten Begegnungsorten weiter fort, mit Fokus auf frisch zubereiteten Specialty Coffee direkt vor Ort.

Zwoo Kaffeeröster Kaffeebar, Lützowstraße 41 50674 Köln | www.zwookaffee.de

Cloud Coffy

Cloud Coffy ist neu seit dem 25. April. Die Kaffee-Bar bietet verschiedene Kaffee-Spezialitäten zu „italienischen Preisen“, wie sie selbst auf ihrer Webseite schreibt. Ein Espresso etwa kostet 1,50 Euro, ein Matcha Latte 4 Euro. Cookies, Croissants und eine Auswahl an belegten Broten sind zur Stärkung gedacht.

Cloud Coffy, Aachener Straße 16, 50674 Köln | www.cloudcoffy.de

Café Central

Nach länger Zeit des Leerstandes und folgender Renovierung hat das Café Central am 24. April wieder eröffnet. Der Name ist geblieben, das Angebot ist abgeändert, so ist etwa Fermentierung und Sauerteig nun ein Spezialgebiet im neuen Café. Es gibt Pizza und die Terrasse zwischen Palmen und Beeten lockt an schönen Sommertagen.

Central Cologne, Jülicher Str. 1, 50674 Köln | Mehr Infos hier

Ume

Das Café im Museum für Ostasiatische Kunst am Aachener Weiher ist nach vielen Jahren Leerstand wieder mit Leben gefüllt worden. Am 18. April hat das Café Ume hier Eröffnung gefeiert. Es gibt Kaffee, Kuchen aber auch Herzhaftes wie Quiche, Bánh Mì oder asiatische Rollen.

Ume, Universitätsstr. 100, 50674 Köln | museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/Cafe

Dopamine Concept Store und Café, Südstadt

Dopamine Café und Concept Store ist neu in der Südstadt. Copyright: Keller

In der ehemaligen Bambule’s Chilistube ist mit Dopamine ein Concept Store mit integrierter Kaffeebar eingezogen. Am 11. April wurde hier Eröffnung gefeiert. Im Café-Bereich gibt es klassischen Barista-Kaffee (Espresso, Cappuccino, Flat White & Co.) sowie wechselnde Specialty Coffees, dazu kommen meist kleine, süße Begleiter wie Kuchen oder Gebäck sowie ein Fokus auf „Coffee-to-stay“ – also entspanntes Verweilen statt reiner To-go-Bar.

Dopamine, Alteburger Str. 2, 50678 Köln | Mehr Infos hier

Berry and Batter

Berry and Batter bringt einen modernen Healthy-Food-Ansatz nach Köln, mit Açaí-Bowls, Matcha oder besonderen Crêpe-Bowls. Das Café setzt auf frische, oft pflanzenbasierte Zutaten.

Berry and Batter, Severinstraße 116, 50678 Köln | Mehr Infos hier

Kaiser's

Hier gibt es nur genau ein Essen und der Name verrät was: es handelt sich um Kaiserscharrn, des Österreichers liebstes Dessert. Getoppt werden die Teigkugeln mit Vanilleeis und drumherum allerlei Leckereien wie Zwetschgen, Nutella und Erdbeeren. Zu finden ist der neue Laden im Erdgeschoss des City Center Chorweiler.

Kaiser's, Mailänder Passage 1, 50765 Chorweiler

Carls Café und Tagesbar, Altstadt

Süßes French Toast mit Espresso-Mascarpone-Creme und Früchten im neuen Carls. Copyright: Laura Klemens

Am Alter Markt ist seit Mitte März 2026 ein neues Café und Tagesbar in der Kölner Altstadt, das mit modernem Brunch-Flair überrascht. Die Karte vom Carls bietet zeitgemäße Frühstücksgerichte wie Eggs Benedict, Avocado-Brot, French Toast und das Signature-Gericht Shakshuka im Croissant – dazu alle gängigen Kaffeespezialitäten. Besonderheit ist die bewusste Zutatenwahl: Brot, Kaffee und Wein kommen von ausgewählten, teils sozial engagierten Produzenten. An Wochenendabenden verwandelt sich das Lokal in eine Bar mit Wein und Cocktails.

Carls Café und Tagesbar | Unter Käster 9, 50667 Köln | www.carls-cgn.com

Frohnatur Coffeeshop, Agnesviertel

Mitten im Agnesviertel hat Anfang März die kleine Schwester des Frohnatur Bistros eröffnet. Mit dem Frohnatur Coffeeshop erweitern die Betreibenden ihr Konzept: Statt Bistroküche und Weinbar stehen hier Frühstück, Kaffee und Kuchen im Mittelpunkt. Ein bekanntes Highlight bleibt jedoch – das Grilled-Cheese-Sandwich aus dem Bistro findet sich auch im neuen Café auf der Karte.

Frohnatur Coffeeshop, Neusser Straße 34, 50670 Köln |

Café Cuvée, Ehrenfeld

Nach einem Soft Opening Ende Februar und Anfang März hat das Cuvée seinen regulären Betrieb aufgenommen – und bringt Pariser Chic ins Veedel: Goldtöne, Rot und Petrol prägen das Interieur, ein Bild mit Pfau dominiert den Gastraum. Auf der Karte stehen moderne Interpretationen europäischer Küche – von Frühstück über Tapas bis hin zu einem wechselnden Mittagstisch. Abends lädt das Lokal zum Verweilen bei ausgewählten Weinen ein, im April lockt zudem ein After-Work-Special: den Cuvée Spritz täglich von 17 bis 19 Uhr für 5 statt 7,50 Euro.

Café Cuvée | Venloer Str. 296, 50823 Köln-Ehrenfeld | cafe-cuvee.de

Café Noah, Agnesviertel

Seit Anfang März hat das Café Noah auf der Schillingstraße im Agnesviertel geöffnet – und bringt eine herzliche Note ins Viertel. Auf der Karte stehen Kaffeespezialitäten, Frühstücksgerichte, frische Säfte, Pancakes, Omelette und somalische Specials – dazu hausgemachter Kuchen und Bananenbrot.

Café Noah, Schillingstraße 9, 50670 Köln | Mehr Infos hier

Underdog Espresso, Südstadt

Das Underdog Espresso ist neu in der Südstadt. In der stylishen Kaffee-Bar gibt es neben Espresso- und Filterkaffee aus eigener Röstung auch Sandwiches, hausgemachte Kuchen und eine kleine Frühstücksauswahl. Der Raum hat alte Teile der ehemaligen Apotheke mit eingebunden und auf der Terrasse kann man wunderbar in der Sonne sitzen.

Underdog Espresso, Lothringer Straße 2a, 50677 Köln | Mehr Infos hier

Kleine Freiheit

Mit dem neuen Spot „Kleine Freiheit“ hat Ende Februar ein neuer veganer Café- und Bar-Spot an der Luxemburger Straße eröffnet. Die „Kleine Freiheit“ bietet tagsüber Kaffee, Kuchen und kleine Snacks, am Abend wird der Laden zur entspannten Bar. Grüne Wände und plüschige Sitzgelegenheiten sorgen für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Hinter dem neuen Ort steht die Crew des Moselstübchens in Ehrenfeld.

Kleine Freiheit, Luxemburger Str. 156, 50937 Köln | Mehr Infos hier

Rutine, Lindenthal

Der Laden Rutine in Köln verbindet ein stilvolles Café mit einem Pilates-Studio und schafft so einen Ort, an dem Bewegung und Entspannung zusammenkommen. Im Fokus steht dabei nicht nur das Training, sondern ein ganzheitliches Konzept: Nach der Session noch einen Kaffee trinken, kurz abschalten und in ruhiger Atmosphäre ankommen.

Rutine, Dürenerstraße 89 , 50931 Köln

Miss Päpki, Innenstadt

Miss Päpki neu am Rudolfplatz. Copyright: Claudia Papke / Miss Päpki

Das Miss Päpki ist keine Neueröffnung im klassischen Sinne, denn das Café gab es viele Jahre lang am Brüsseler Platz. Doch Ende Dezember war hier Schluss. Das Päpki schloss, um dann Mitte Februar an einem neuen Standort am Rudolfplatz wieder zu eröffnen. Der Stil sowie das Angebot sind recht gleich geblieben.

Miss Päpki, Rudolfplatz 2, 50674 Köln (Ecke Friesenwall) | Mehr Infos hier

Café Yamu, Nippes

Café Yamu hat am 11. Februar in Köln eröffnet und ist seither ein neuer Treffpunkt für Frühstück und Brunch am Wilhelmplatz. Man kann dort eine Auswahl an Frühstücks‑ und Mittagsvarianten von frischen Bowls über Sandwiches bis zu herzhaften Eierspezialitäten genießen.

Café Yamu, Christinastr. 64, 50733 Köln | Mehr Infos hier

Rhein Street Coffee, Deutz

Das Rhein Street Coffee mag manchen Deutzern bekannt vorkommen. Es war hier nämlich schonmal zuhause, dann geschlossen und jetzt kann man hier doch wieder Kaffee trinken. Seit Februar ist das Café mit Kaffee-Spezialitäten, Bananenbrot, Croissants und anderen Leckereien wieder geöffnet.

Rhein Street Coffee, Luisenstr. 10, 50679 Köln | Mehr Infos hier

Tiroler Stübchen Café, Ehrenfeld

Marcel Montaperti vor seinem „Tiroler Stübchen“ an der Subbelrather Straße. Copyright: Lioba Lepping

Marcel Montaperti hat am 2. Februar in Ehrenfeld sein neues Tiroler Stübchen eröffnet. Zuvor war er von 2021 bis 2023 an einem anderen Standort in Ehrenfeld aktiv. Er besitzt zusätzlich einen Laden in der Innenstadt. Das Café bietet Spezialitäten wie Gulasch, Leberkäs-Semmeln und Kaiserschmarrn, teilweise aus einem Automaten vor dem Laden. Montaperti kocht alle Speisen selbst, das Lokal richtet sich bewusst auch an Studierende mit erschwinglichen Preisen.

Tiroler Stübchen Café, Subbelrather Str. 179, 50823 Köln | Mehr Infos hier

Vince Campus Coffee , Uni-Viertel

Vince ist ein Café in der Nähe der Uni, das Ende Januar 2026 neu eröffnet wurde. Hier werden Kaffee‑ und Teespezialitäten sowie kleine Snacks angeboten, teils zu studentengerechten Preisen, und der Spot kombiniert gemütliche Café‑Atmosphäre mit einem Campus‑Vibe. Man kann auch Uni-Merchandise, also Pullover und Co., hier kaufen.

Vince Campus Coffee, Zülpicher Str. 85, 50937 Köln | Mehr Infos hier

Alvinha Kaffee- und Weinbar, Südstadt

In der Kölner Südstadt hat seit Januar die Alvinha Kaffeebar geöffnet. Copyright: Laura Klemens

Am ehemaligen Standort des Café Mansito ist seit 2026 die Alvinha Kaffee- und Weinbar geöffnet. Die offizielle Eröffnung fand am 15. Januar 2026 statt, zuvor hatte das Team bereits im Dezember mit einem Fensterverkauf auf sich aufmerksam gemacht: Am sogenannten Weihnachtsfenster wurden Glühwein und Waffeln ausgegeben. Inzwischen lädt Alvinha regulär zum Verweilen ein.

Alvinha Wein- und Kaffeebar, Kurfürstenstr. 1, 50678 Köln | Mehr Infos hier

Bounce Bagel, Innenstadt

Bounce Bagel auf der Ehrenstraße setzt auf Bagels – auch auch aus Sauerteig – die frisch belegt werden, und bietet sowohl klassische als auch moderne Varianten, die vor allem für ihre Qualität, den Geschmack und die großzügigen Toppings gelobt werden. Neben herzhaften Kombinationen stehen auch vegetarische Optionen sowie Kaffee auf der Karte, was Bounce Bagel für einen schnellen Stopp am Vormittag oder in der Mittagspause attraktiv macht.

Bounce Bagel, Ehrenstraße 15, 50672 Köln | Mehr Infos hier

Brunchy Cologne

Das Brunchy Cologne ist seit Anfang Januar neu in Köln und bringt ein modernes Frühstückskonzept mit. Auf der Karte stehen vegetarische und vegane Gerichte wie Bowls, Stullen und orientalisch inspirierte Frühstücksteller, außerdem Croffles und Bagels sowie Matcha- und Kaffeespezialitäten.

Brunchy Cologne, Vogelsangerstraße 34, 50823 Köln | brunchy-cafe.com

Cotti Coffee, Innenstadt und Südstadt

Der deutsche Kaffeemarkt bekommt Konkurrenz aus China: Cotti Coffee eröffnet erste Filialen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Köln. Mit Kampfpreisen nach dem Vorbild von Shein greift die Kette an. Der Newcomer wächst rasant: In nur vier Jahren hat Cotti Coffee bereits 18.000 Filialen in 28 Ländern eröffnet. Auf der Hohe Straße nahe des Doms in Köln ist seit Anfang des Jahres ein Ableger geöffnet. Weitere sollen folgen, etwa auf der Bonner Straße, wo zuvor das Espresso-House zu finden war.

Cotti Coffee, Hohe Str. 105-107, 50667 Köln

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