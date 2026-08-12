Orange fällt hier sofort ins Auge: Die Fassade, die Schrift, die Boxen und To-go-Becher des neuen UTØPIC leuchten in der auffälligen Farbe. An der Aachener Straße 51, unweit des Aachener Weihers und am Rand des Belgischen Viertels, hat Ende Juli ein neuer „Daily Breakfast Club“ eröffnet. Hinter dem Konzept steckt der 25-jährige Umut Parmak – ein bekanntes Gesicht für viele Kölnerinnen und Kölner, die den Schauspieler aus der RTLZWEI-Serie „Köln 50667“ kennen könnten.

Wo bis Anfang des Jahres noch das Farang Café Gäste begrüßte, treffen nun Kaffee, Frühstück und House-Musik aufeinander. „Breakfast meets House“ lautet der Slogan des UTØPIC. Die Idee: ein Ort, an dem Menschen nicht nur kurz einen Kaffee holen, sondern Zeit verbringen, sich treffen und eine besondere Atmosphäre erleben.

Parmak über UTØPIC: „Ein Ort, den ich selbst immer gesucht habe“

Der Weg zum eigenen Café sei für Parmak auf zahlreichen Reisen entstanden, erklärt er. In den vergangenen Jahren habe er viele Cafés besucht – von kleinen, versteckten Spots bis zu internationalen Hotspots. Dabei habe er festgestellt: Viele Orte böten guten Kaffee, andere gutes Essen oder ein schönes Design. Ein Konzept, das all das mit einer besonderen Atmosphäre verbinde, habe ihm jedoch gefehlt.

Kaffee sei für ihn allerdings kein Neuland, erklärt Parmak. Seit vier Jahren biete er mit seinem Team Coffee-Catering im internationalen Bereich an und habe dabei unterschiedliche Konzepte entwickelt. Mit UTØPIC verwirkliche er nun die Idee eines eigenen Ortes, der seine Erfahrungen aus der Kaffeewelt und seine Vorstellungen von Atmosphäre und Begegnung verbinden soll.

Was gibt es im neuen UTØPIC?

Auf der Karte stehen unter anderem Signature Breads, Egg Drops und das eigens entwickelte „UTØPIC Bread“ mit besonderen Kreationen. Dazu gibt es selbst gerösteten Kaffee, Matcha, hausgemachte Limonaden und alkoholfreie Signature-Spritz-Drinks.

Mit der Verbindung aus Kaffee, Frühstück und elektronischer Musik erinnert UTØPIC an den internationalen Trend der sogenannten Coffee Clubs oder Coffee Raves. Dabei werden Cafés und Tageslocations zu Treffpunkten, an denen DJs auflegen und Musik Teil des Erlebnisses wird.

Location mit Hof

Die Wahl der Location sei bewusst gefallen: Die Lage an der Aachener Straße, die Terrasse und die Möglichkeit, dem Raum mit einem eigenen Konzept eine neue Identität zu geben, hätten überzeugt. Auch der Innenhof gehört weiterhin zu den Besonderheiten der Adresse.

Künftig seien außerdem regelmäßige besondere Formate und Veranstaltungen geplant. Welche genau, verrät Parmak noch nicht: Auf die Frage nach möglichen Events heißt es bislang nur: „Lasst euch überraschen.“ Sein Ziel beschreibt der 25-Jährige als einen „glücklichen Ort“, der sich für die Gäste wie „eine kleine Auslandsreise“ anfühlen soll.

UTØPIC, Aachener Str. 51 50674 Köln | Geöffnet täglich von 10 bis 22 Uhr | Mehr Infos hier