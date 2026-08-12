Der Kölner Polizei sind am frühen Mittwochmorgen (12. August) mehrere Schüsse in der Innenstadt gemeldet worden. Anrufer gaben an, die Schüsse seien im Bereich der Ehrenstraße gefallen. Zunächst konnten die Einsatzkräfte vor Ort keine Auffälligkeiten feststellen.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes entdeckte ein Streifenteam jedoch mehrere Einschusslöcher in einem Geschäft an der nahe gelegenen Breite Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurden sowohl die Fassade als auch das Schaufenster von Kugeln getroffen. Einsatzkräfte stellten zudem mehrere Patronenhülsen sicher.

Polizei prüft Zusammenhang mit früherem Angriff

Bei dem betroffenen Geschäft handelt es sich nach ersten Informationen um ein Uhrengeschäft. Auf dieses war bereits vor wenigen Tagen geschossen worden. Ein Mitarbeiter hatte am 4. August Einschusslöcher in der Eingangstür entdeckt, als er das Geschäft aufschließen wollte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sichert am Tatort Spuren. „Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt“, sagte ein Polizeisprecher.

Wer Angaben zu den Schüssen oder zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (iri)