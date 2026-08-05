Als ein Mitarbeiter eines Uhrengeschäftes auf der Breite Straße am Dienstagmorgen (4. August) die Eingangstür aufschließen wollte, entdeckte er mehrere Einschusslöcher in der Glastür. Sofort alarmierte der Mann die Polizei. Kriminalbeamte rückten an und sicherten am Tatort Spuren.

In der beschädigten Scheibe sowie auf dem Boden fanden die Ermittler mehrere Projektile. Ersten Ermittlungen zufolge wurde zwischen Samstag (1. August, 23 Uhr) und Dienstagmorgen (4. August) auf die Tür geschossen.

Schüsse auf Uhrengeschäft auf der Breite Straße

Trotz des Beschusses gelangten die Täter nicht ins Geschäft. Gestohlen wurde also nichts. „Bis das beschädigte Glas ausgetauscht ist, bleibt das Geschäft geschlossen“, sagt ein Mitarbeiter auf Nachfrage. Ein Glaser sei bereits mit der Reparatur beauftragt.

Auf dieses Uhrengeschäft in der Breite Straße wurden Schüsse abgegeben. Copyright: Matthias Trzeciak

Die Ermittlungen der Kripo dauern an, ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf einen Zusammenhang mit Rocker- oder Clankriminalität liegen den Beamten nach derzeitigem Stand nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Willy-Millowitsch-Platzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)