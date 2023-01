Köln – Mit „Früh“ wird zum ersten Mal eine Kölsch-Brauerei ein Ladenlokal im Kölner Hauptbahnhof übernehmen. Die Eröffnung ist für den 17. Dezember geplant. Schon jetzt weist ein auffälliges Bauschild auf das Vorhaben hin.

„Früh“ soll demnach die Fast-Food-Kette „Pizza Hut“ ersetzen. Das Lokal, gelegen zwischen „Dunkin' Donuts“ und „Asia Gourmet“, soll den Namen „Früh bis spät“ tragen. Bereits im August hatten mit „L'Osteria Piccola“, „Nordsee“ sowie „Wiener Feinbäckerei Heberer“ und „Ida&Frida“ vier neue Geschäfte ihre Filialen in der C-Passage eröffnet. „Pizza Hut“ äußerte sich auf Nachfrage noch nicht zum Rückzug aus dem Hauptbahnhof.

Konzept bereits in Münster, Kleve, Trier und Siegen

Hinter dem Namen „Früh bis spät“ verbirgt sich ein Konzept der „Früh“-Brauerei, das eigentlich für Regionen gedacht ist, die weiter weg von Köln liegen. Es soll die Begeisterung für Köln und Kölsch zum Ausdruck bringen. „Wir werden immer wieder von Menschen kontaktiert, die auch einen Bezug zur Gastronomie haben und sich in der Ferne ein Stück Heimat schaffen wollen. Dann bietet so ein Kölsch-Konzept natürlich immer eine gute Möglichkeit, sich im gastronomischen Angebot vor Ort abzuheben“, erklärt Thomas Rath, Regionalverkaufsleiter bei Früh, gegenüber dem Kölner Express. Das Konzept gibt es bislang in Münster, Kleve, Trier und Siegen. Dabei ist „Früh“, wie auch im Kölner Hauptbahnhof, nicht der Betreiber, sondern lediglich Konzeptgeber.

In dem Ladenlokal soll es neben frisch gezapftem Kölsch auch eine abgespeckte Brauhaus-Karte mit kölschen und rheinischen Klassikern geben. Die Themen Bahnhof und Reisen sollen zudem in das Konzept eingearbeitet werden – auch optisch. „Da haben wir kreative Ansätze und arbeiten mit örtlichen Künstlern zusammen. Da darf man sich drauf freuen“, so Rath. (tli)