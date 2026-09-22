Gastro-Newsletter „Zu Tisch“Wir verlosen fünf Buchexemplare „111 Mal lecker essen in Köln“

Im neu erschienenen Restaurantführer „111 Mal lecker essen in Köln“ (Emons-Verlag) verraten unsere Gastrokritiker Carsten Henn und Julia Floß ihre persönlichen Tipps für Köln. Von der Reibekuchenbude bis zum Zwei-Sterne-Restaurant bildet der Gastro-Guide die Vielfalt der Kölner Restaurant-Landschaft ab. Der Guide soll der etwas andere Reiseführer für alle sein, die die kölsche Küche neu entdecken oder coole Restaurants in Köln erkunden möchten – vom vegetarischen Lieblingsplatz bis zum skurrilen Lokal mit ganz eigenem Sound.

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Wir verlosen fünf Exemplare des Restaurantführers. Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten, abonnieren Sie den kostenfreien Newsletter „Zu Tisch“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“, in dem Sie jede Woche donnerstags über Neuigkeiten aus der Kölner Gastro-Welt, Gastrokritiken, Rezepte, Bars und exklusive Events informiert werden. Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung. In der Newsletter-Ausgabe am Donnerstag, 1. Oktober 2026, werden die Bücher verlost.

Viel Glück! Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu. Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ksta)