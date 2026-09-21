Der griechische Weinhandel "HolyGrail" unter der Leitung und gegründet von Anastasia Efstratiadi war erst jüngst als Partner des KStA Genuss-Club im ONDA im Rahmen der Event-Reihe "Hinter den Kulissen der besten Küchen Kölns" mit dabei und hat sich in dem Zuge ein besonderes Highlight für alle Leserinnen und Leser des Kölner Stadt-Anzeiger überlegt.

Zwei Weinpakete zum Sonderpreis

Es erwarten Sie zwei exklusive Weinpakete zum Vorzugspreis. Mit dem Code „KSTA8“ sparen Sie auf beide Pakete jeweils 8% und können köstliche griechische Weine entdecken und genießen.

Weinpaket #1 - Your week in wine

Sechs Everyday-Weine aus autochthonen Rebsorten und ein moderner Blick auf Griechenland. Vom frischen Assyrtiko über würzigen Retsina und saftigen Rosé bis zu Rotweinen zeigt diese Auswahl, wie vielfältig griechischer Wein heute schmecken kann: präzise, lebendig, mediterran und alles andere als beliebig. Hier direkt mit dem Code "KSTA8" bestellen!

Weinpaket #1 von HolyGrail Copyright: HolyGrail

Ein Paket für Neugierige, Griechenland-Fans und alle, die Weinszene Griechenlands entdecken möchten.

Das erwartet Sie im "Your week in wine" Paket

Tetramythos Retsina Amphorae Tetramythos Agiorgitiko 2025 Troupis Fteri Rosé Troupis Tomi Weiß Athanasiou Thronos Nemea PDO 2024 Athanasiou Assyrtiko 2024

Weinpaket #2 - Greek with a twist

Drei Weine, die zeigen, wie eigenständig und lebendig die Wein-Szene Griechenlands heute ist. Greek With a twist verbindet Weine mit Spannung, Textur und einer klaren Handschrift. Eine kleine Hommage an griechischen Rebsorten.

Hier direkt mit dem Code "KSTA8" bestellen!

Die Klischees über griechischen Wein, die du kennst? Zeit, sie zu vergessen. Das Paket ist für alle, die entdecken möchten, wie moderne griechische Weine schmecken. Ideal für einen langen Abend mit Essen oder als Geschenk für neugierige Weintrinker:innen.

Weinpaket #2 von HolyGrail Copyright: HolyGrail

Das erwartet Sie im „Greek with a twist“ Paket

Domaine Karanika Cuvée Spéciale Extra Brut 2023 Domaine Ligas Sauvage Bleu 2021 Bio Tetramythos Muscat Sec Natur 2024 Bio

Die Gründerin von HolyGrail, Anastasia Efstratiadi hat es sich zur Aufgabe und Leidenschaft gemacht Einblicke in die Geschichte der griechischen Weinkultur und in die Herkunft der Weine zu geben. "In Griechenland arbeiten viele kleine Weinbetriebe sehr naturnah und mit hoher Qualität", erklärte Efstratiadi im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

„Es kommt viel guter Wein aus Griechenland, der in Deutschland in Vergessenheit geraten ist, und das möchte ich gerne ändern.“ Daher bietet Sie diese beiden Pakete zum Vorzugspreis an und freut sich darauf, dass mehr und mehr Leute die griechische Weinkultur (wieder-)entdecken.