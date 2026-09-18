Im kleinen Kreis und an zwei Tafeln wurde im Restaurant ONDA gegessen, getrunken und viel miteinander gesprochen. 20 Gäste erlebten dort die dritte Ausgabe der Reihe „Hinter den Kulissen der besten Küchen Kölns“ des KStA Genuss-Clubs – mit einem exklusiven Zehn-Gänge-Menü von Küchenchef und Inhaber Sascha Bobb.

Schon die besondere Atmosphäre des ONDA machte den Abend zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Der kleine Gastraum, die offene Küche und die gepolsterten Stühle an den beiden Tafeln vermittelten schnell das Gefühl, bei Freunden zum Essen eingeladen zu sein. „Bei uns im ONDA geht es ums Teilen. Wir wollen Leute zusammenbringen“, sagte Bobb.

Saisonale Küche mit natürlichen Zutaten

Für die Gäste des KStA Genuss-Clubs hatte der Chefkoch ein Menü zusammengestellt, das so nicht auf der regulären Karte des ONDA zu bestellen ist. Bei der Auswahl seiner Zutaten ließ er sich wie immer von der jeweiligen Jahreszeit inspirieren. Die Saisonalität sei für ihn dabei nicht nur eine Einschränkung, sondern vor allem eine Quelle für neue Ideen.

„Die Einschränkungen durch die Saisonalität schaffen für mich auch Kreativität, und das ist es, was mich daran begeistert und für mich den Reiz an unserem Konzept ausmacht“, erklärte Bobb. „Ich bin darüber hinaus der Überzeugung, dass das, was zusammen beziehungsweise gleichzeitig wächst, auch gut zusammen schmeckt.“

Mit Blick auf den Herbst war eine Kürbis-Tartelette Teil des Menüs. Copyright: Dirk Borm

Wie unmittelbar diese Philosophie in der Küche des ONDA umgesetzt wird, zeigte sich unter anderem an einem Gang mit gefüllten Kohlrabiblättern. Das Lammhack wurde von Bachminze begleitet, die Sascha Bobb in der Woche vor dem Event selbst in Zandvoort gepflückt und anschließend mit ins Restaurant gebracht hatte. Die ungewöhnliche Kräuterbegleitung verlieh dem Gericht eine besondere Frische.

„Ein enorm kommunikativer Abend“

Die zehn Gänge wurden nicht einzeln für jeden Gast angerichtet, sondern zum Teilen auf den Tisch gebracht. So konnten die Besucherinnen und Besucher die Gerichte gemeinsam probieren, Eindrücke austauschen und sich über die unterschiedlichen Aromen unterhalten. Das Teilen war damit nicht nur eine kulinarische Form des Servierens, sondern prägte den gesamten Abend.

KStA Genuss-Club im ONDA Copyright: Dirk Borm

Noch lange nach dem letzten Gang blieben die Gäste an den Tafeln sitzen. Sie tauschten sich über das Erlebte, die Speisen und die begleitenden Weine aus.

Das exklusive Menü des Abends im Überblick

Ein Gruß aus der Küche... Sauerteigbrot mit Steinpilz-Butter Pimientos in Tempura-Teig mit Chili-Honig-Mayo Buchweizen-Tartelett mit Hokkaido-Kürbis und Kürbiskern-Öl Gemischtes eingelegtes Gemüse Kohlrabi-Blätter vom Yakitori Grill, gefüllt mit Lammhack Austernpilz-Spieße mit Fichten-Miso-Glaze Miesmuscheln mit verbranntem Lauch und Safran-Emulsion Blumenkohl mit Mandelcreme, Salz-Trauben und Pimenton Öl Bergkäse-Choux mit eingelegter Birne und Haselnuss-Praliné Schokoladen-Mousse mit Basilikum-Öl und Meersalz

Thomas Riester, einer der Gäste des Abends, hob die besondere Atmosphäre im ONDA hervor. „Das Konzept mischt in gewisser Weise die Restaurantszene etwas auf. Es sorgt für eine gewisse Ruhe im Restaurant, aber gleichzeitig auch für einen enorm kommunikativen Abend, an dem man sich hervorragend mit den anderen Gästen unterhalten kann, da man beisammensitzt und wirklich miteinander isst“, sagte er.

Die offene Küche machte dabei nicht nur die Arbeit des Teams sichtbar, sondern sorgte auch für eine unmittelbare Verbindung zwischen Küche und Gastraum. Die Gäste konnten beobachten, wie die einzelnen Gänge vorbereitet und angerichtet wurden, während Sascha Bobb immer wieder Hintergründe zu den Zutaten und seiner Arbeitsweise vermittelte.

Der Chefkoch Sascha Bobb gab seinen Gästen exklusive Einblicke in seine Arbeit. Copyright: Dirk Borm

Griechische Weine zum saisonalen Menü

Begleitet wurde der Abend von Anastasia Efstratiadi, der Inhaberin des griechischen Weinhandels „HolyGrail“ aus Köln. Zu den zehn Gängen schenkte sie vier verschiedene griechische Weine aus und erklärte, warum die jeweiligen Tropfen besonders gut zu den Speisen passten. Außerdem gab sie den Gästen Einblicke in die Geschichte der griechischen Weinkultur und in die Herkunft der Weine.

In Griechenland arbeiten viele kleine Weinbetriebe sehr naturnah und mit hoher Qualität, erklärte Efstratiadi. „Es kommt viel guter Wein aus Griechenland, der in Deutschland in Vergessenheit geraten ist, und das möchte ich gerne ändern.“

17.09.2026, Köln: Dinner im Rahmen des KSTA Genussclub im Restaurant Onda. Foto:Dirk Borm Copyright: Dirk Borm

Am Ende des Abends blieb nicht nur der Genuss, der in Erinnerung blieb. Es war auch das gesellige Miteinander, das den Abend ausmachte. Die Gäste erlebten, wie aus einem Menü ein gemeinsamer Abend wird.

Der Küchenchef brachte es abschließend perfekt auf den Punkt, als er sagte: „Hier mit dem Kölner Stadt-Anzeiger, seinen Leserinnen und Lesern und dem Genuss-Club einen solchen Abend ausrichten zu dürfen und zu sehen, dass die Gäste eine gute Zeit miteinander haben, macht mich einfach nur glücklich.“

Das nächste Event des KStA Genuss-Clubs findet am 14. Oktober in der Bar Brio statt. Dort erwartet Sie ein Fünf-Gänge-Menü und Jakob Erdsieks Weg zum ersten eigenen Restaurant. Tickets gibt es über Rausgegangen.