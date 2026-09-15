Die ersten Monate sind geschafft für Jakob Erdsiek und seine frisch eröffnete Bar Brio. Das Erbe, das er am Brüsseler Platz antrat, ist kein kleines. Kurz zuvor hatte dort – für viele überraschend – die kulinarisch ambitionierte und äußerst beliebte Ouzeria geschlossen. Der Start ist gelungen, ein vor allem abends stets voller Laden und positive Bewertungen auf den einschlägigen Portalen sprechen für sich.

Auch unser Restaurantkritiker Carsten Henn war bei seinem Besuch begeistert. Er lobte die „sehr durchdachte und erfreuliche Neueröffnung, bei der man Jakob Erdsieks Leidenschaft für sein Projekt deutlich spürt.“ Nun empfängt Jakob Erdsiek am 14. Oktober den KStA-Genuss-Club für einen exklusiven Abend in der Bar Brio und hier können Sie sich Tickets dafür sichern.

Dort präsentiert er seinen Gästen ein Fünf-Gänge-Menü – und nimmt sich Zeit, seine beeindruckende Geschichte und den Weg zum ersten eigenen Restaurant zu erzählen. 14 Jahre lang reiste er durch die Welt und sammelte Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Küchen: auf La Réunion, auf Mauritius, in Südafrika und Australien, aber auch in einigen renommierten europäischen Restaurants.

KStA-Genuss-Club in der Bar Brio: Konzentration auf das Wesentliche

Im Vendôme im Schloss Bensberg lernte er unter dem einstigen Drei-Sterne-Koch Joachim Wissler die Spitzenküche auf höchstem Niveau kennen. „Ich habe in einigen der besten Küchen der Welt gearbeitet. Das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, war am Ende nicht eine bestimmte Technik, sondern die Erkenntnis, dass die besten Restaurants die sind, in denen sich die Gäste und Mitarbeitenden gleichermaßen wohlfühlen.“

Die Farben Braun und Orange prägen die Bar Brio. Copyright: Arton Krasniqi

Genau so einen Ort wollte er mit der Bar Brio schaffen. „Brio“ ist italienisch und bedeutet Temperament, Eleganz und Lebendigkeit. In der Bar Brio gibt es mittags frische Pastagerichte, abends eine kleine Karte mit Gerichten zum Teilen. Erdsiek legt laut eigener Aussage Wert auf das Wesentliche und gute Produkte. Auch einen Gemüsebauern, der die Bar Brio beliefert, stellt Erdsiek im Rahmen der Veranstaltung vor. „Ich will keine Poser-Gerichte kochen. Mich interessiert eine Küche, an die man sich erinnert, weil man einen richtig guten Abend hatte.“

Was? Fünf-Gänge-Menü & Jakob Erdsieks Weg zum ersten eigenen Restaurant inkl. Vorstellung seines Gemüselieferanten Wo? Bar Brio, Brüsseler Straße 68, 50674 Wann? 14. Oktober, ab 18 Uhr Preis? 99 Euro pro Person (inklusive Brot und Aperitif, exklusive weiterer Getränke), Tickets über Rausgegangen.