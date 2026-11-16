Ein Kaffee am Morgen, ein Stück Kuchen am Nachmittag oder ein Glas Wein am Abend: Das Goldlay soll zu unterschiedlichen Tageszeiten ein Treffpunkt sein. Greta Weidenfeld hat an der Lindenstraße 73 im Kwartier Latäng ein neues Café mit Weinbar eröffnet. In den Räumen des früheren Specialty-Coffee-Ladens Gallery 4 möchte die 29-Jährige einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen und gerne verweilen.

Dabei soll es keine Rolle spielen, ob jemand allein ein Buch lesen oder mit Freunden den Abend verbringen möchte. „Die Gastronomie kann noch so schön sein, ohne ihre Gäste sind es erst einmal nur vier Wände“, beschreibt Weidenfeld ihre Vorstellung. Erst die Menschen machten einen Ort lebendig.

Die Eröffnung am 14. November sei ganz fantastisch gelaufen, berichtet die Betreiberin. Sie und ihr Team hätten eine tolle Zeit gehabt. Damit ist für Weidenfeld ein langer Weg bis zum eigenen Café zu einem ersten schönen Abschluss gekommen.

Goldlay: Von der Gastronomie zum eigenen Café

Dass sie einmal selbst einen gastronomischen Betrieb führen würde, war schon länger ihr Wunsch. Nach dem Studium des Grundschullehramts in Passau arbeitete Weidenfeld zunächst in einem Bürojob. Während ihres Studiums hatte sie allerdings durchgehend in der Gastronomie gearbeitet und dabei ihre Freude am Umgang mit Menschen entdeckt. Vor allem die persönliche Verbindung zu den Gästen habe ihr gefallen.

Der Wunsch nach etwas Eigenem sei geblieben. Für den Schritt in die Selbstständigkeit habe sie sich aber Zeit gelassen. „Manchmal braucht es einfach etwas mehr Zeit und Mut, um tatsächlich loszulegen“, sagt sie. Mit 29 Jahren sei nun der richtige Moment gekommen.

Goldlay von außen Copyright: Greta Weidenfeld

Über ein Jahr lang suchte Weidenfeld nach passenden Räumen. Fündig wurde sie schließlich an der Lindenstraße – nach viel Recherche und, wie sie selbst sagt, auf einem eher unromantischen Weg über Ebay Kleinanzeigen. Bis zur Eröffnung gab es dann noch einige Hürden zu überwinden. Defekte Geräte, Probleme mit der Elektrik und jede Menge Papierkram hielten sie auf Trab. Kaum sei eine Sache erledigt gewesen, seien gefühlt acht neue hinzugekommen. Trotzdem habe sie die intensive Zeit auch genossen. „Ich glaube, wenn man nicht ein bisschen dafür kämpfen muss, ist der Eröffnungstag auch nur halb so schön“, sagt sie.

Eine Familiengeschichte verbindet Goldlay mit der Mosel

Auch der Name des Cafés ist kein Zufall. Die Goldlay ist eine Weinlage in Reil an der Mosel. Dort bewirtschaftet der Bonusbruder der Betreiberin seit 2021 einen Weinberg. Bisher widmet er sich dem Weinbau vor allem als Hobby, möchte ihn künftig aber weiter ausbauen. Über ihn und weitere Familienmitglieder, die in der Region leben, sind persönliche Kontakte zu Winzerinnen und Winzern entstanden.

Die Verbindung zur Mosel soll sich auch auf der Weinkarte widerspiegeln. Ausschließlich deutsche Weine stehen dort zur Auswahl. Neben den Moselbetrieben Arns, Immich-Batterieberg und Von Vielen finden sich unter anderem Weine der Weingüter Eymann, Lukas Krauß, Rings, Schnaitmann und am Schlipf. Vertreten sind Regionen wie Baden, Württemberg, die Pfalz und die Hessische Bergstraße.

Die Auswahl reicht von Weiß-, Rosé- und Rotweinen über Orangeweine bis zu Schaumweinen. Dazu gehören etwa Sekte von Griesel und Winzersekt von Arns. Weidenfeld beschäftigt sich seit Jahren aus persönlichem Interesse mit Wein und hat sich auf diesem Gebiet weitergebildet. Besonders faszinieren sie das Handwerk, die Arbeit mit der Natur und die Menschen hinter den Weinen.

Wein soll unkompliziert sein

Mit einer überschaubaren Auswahl möchte sie unterschiedliche Geschmäcker ansprechen, ohne die Gäste mit einer umfangreichen Weinkarte zu überfordern. Ihr Anspruch sei es, Qualitätswein zugänglich zu machen. Niemand müsse Rebsorten kennen oder Aromen beschreiben können, um im Goldlay den passenden Wein zu finden. Auch die Hemmschwelle, etwas zu fragen oder auszuprobieren, soll möglichst niedrig sein. „Wein ist für alle da. Entweder er schmeckt dir oder eben nicht“, sagt Weidenfeld.

Neben den Weinen gibt es eine weitere familiäre Besonderheit auf der Getränkekarte: den Hannelore Spritz. Dafür wird ein Wermut verwendet, den ihr Vater und ihre Stiefmutter ebenfalls aus Moselwein hergestellt haben.

Essen und Trinken im Café Goldlay

Auch kulinarisch soll das Angebot zum unkomplizierten Konzept passen. Tagsüber gibt es Croissants, Kuchen und süße Kleinigkeiten zu Kaffee, Matcha oder Tee. Wer es herzhaft mag, findet unter anderem Sauerteigbrot mit verschiedenen Dips, Käse und Oliven sowie Grilled Cheese. Letzteren gibt es auch in einer veganen Variante.

Beim Kaffee und Brot setzt Weidenfeld auf Kölner Betriebe: Die Bohnen kämen von Schamong, der ältesten Kaffeerösterei der Stadt, das Sauerteigbrot von der Boulangerie Merlet, erklärt Weidenfeld. Kuchen möchte sie perspektivisch gerne selbst backen. Zum Start konzentriere sie sich aber zunächst darauf, den Betrieb gemeinsam mit ihrem Team gut ans Laufen zu bringen.

Die kleinen Gerichte sind auch als Begleitung zum Wein gedacht und lassen sich gut miteinander teilen. Die Kombination aus Café und Weinbar ermöglicht es, zu ganz unterschiedlichen Anlässen vorbeizukommen – vom morgendlichen Kaffee bis zum abendlichen Glas Wein.

Neues Café und Weinbar: Rund 40 Plätze im Innenraum

Bei den Arbeiten in den Räumen konnte Weidenfeld auf Unterstützung aus ihrem persönlichen Umfeld zählen. Ihr Vater kümmerte sich unter anderem um den Trockenbau im Lager und im Zubereitungsraum sowie um die Beleuchtung. Freundinnen und Freunde halfen beim Streichen, Schleifen, Putzen und Dekorieren. Auch eine neue Espressomaschine ist eingezogen.

Im Innenraum gibt es rund 40 Sitzplätze. Für draußen hat Weidenfeld weitere 20 Plätze beantragt. Das Goldlay ist zunächst dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Antrag auf längere Öffnungszeiten liegt bereits bei der Stadt Köln.

Goldlay Café mit Weinbar, Lindenstraße 73, 50674 Köln. Geöffnet Dienstag bis Sonntag, 10 bis 20 Uhr.