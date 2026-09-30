Hähnchen liegt im Trend. 2025 wurden in Deutschland pro Kopf 14,7 Kilogramm Geflügelfleisch gegessen – so viel wie noch nie. Gerade bei jüngeren Menschen spielt dabei auch das Thema Protein eine Rolle: In einer aktuellen Civey-Studie für die Deutsche Geflügelwirtschaft gaben mehr als sieben von zehn 16- bis 29-Jährigen an, dass ihnen eine ausreichende Proteinzufuhr wichtig ist. Geflügel und Eier gehören dabei zu den beliebtesten Proteinquellen.

Auch in Köln hat sich rund ums Hähnchen einiges getan. In den vergangenen Jahren haben mehrere Läden eröffnet, bei denen sich das Angebot ganz oder weitgehend um Chicken dreht. Nhas City Chicken setzt diesem Trend nun gewissermaßen die Krone auf: Der Berliner Hähnchen-Spezialist hat im September seinen ersten Kölner Standort eröffnet.

Chicken-Läden in Köln

Doch wo bekommt man in Köln noch Chicken? Wir haben Läden zusammengestellt, bei denen Hähnchen im Mittelpunkt steht. Die Grillhähnchen-Wagen, die regelmäßig etwa vor Supermärkten stehen, bleiben dabei außen vor.

Nhas City Chicken – das Hähnchen vom Lavasteingrill

Warteschlange vor dem Imbiss Nhas City Chicken an der Breite Straße. Copyright: Arton Krasniqi

Nhas City Chicken hat am 18. September seinen ersten Standort außerhalb Berlins in Köln eröffnet. Im Mittelpunkt stehen halbe Hähnchen vom Lavasteingrill, dazu gibt es unter anderem Garlic-Parmesan-Wings und Chicken Bites. Bei der Eröffnung war der Andrang groß: Schon Stunden vor dem offiziellen Start um 11 Uhr bildete sich auf der Breite Straße eine rund 100 Meter lange Schlange. Einige Gäste warteten bereits seit dem frühen Morgen auf ihr Hähnchen.

Nhas City Chicken, Breite Straße 29, 50667 Köln | citychickennhas.de

JJ Chicken – Korean Fried Chicken

Bei JJ Chicken am Hohenstaufenring liegt der Schwerpunkt auf koreanischem Fried Chicken. Auf der Karte stehen unter anderem knusprige Chicken-Stücke und Boneless Chicken, die mit unterschiedlichen Saucen kombiniert werden. Das Hähnchen ist halal. Schweinefleisch wird gar nicht angeboten. Neben Chicken gibt es auch vegetarische und vegane Gerichte, darunter frittierte Pilze und Tofu sowie vegane Mandu. Der Laden hat im Juli 2026 in Köln eröffnet.

JJ Chicken, Hohenstaufenring 12, 50674 Köln | jj-chicken.de

Chicken Land's – Chicken in mehreren Varianten

Chicken Land's in Rodenkirchen wurde 2026 eröffnet. Copyright: Laura Klemens

Chicken Land's gibt es an mehreren Standorten in Köln. Das Konzept ist jeweils dasselbe: Auf der Karte stehen verschiedene Chicken-Gerichte, darunter Burger, Baguettes und Wraps. Auch ganze oder halbe Grillhähnchen bekommt man hier. Wer nach einem Laden sucht, bei dem Hähnchen den Schwerpunkt bildet, findet Chicken Land's unter anderem in Ehrenfeld, Mülheim, Kalk und Rodenkirchen.

Chicken Land's, mehrere Standorte in Köln: Venloer Straße 334, 50823 Köln-Ehrenfeld | Kalker Hauptstraße 55, 51103 Köln-Kalk | Frankfurter Straße 88, 51065 Köln-Mülheim | Maternusstraße 12, 50996 Köln-Rodenkirchen | Mailänder Passage 1, 50765 Köln-Chorweiler | chickenlands.de

Krusteria – Grillhähnchen und Crispy Chicken

Bei Krusteria Chicken am Hohenzollernring gibt es sowohl klassisches Grillhähnchen als auch knusprige Chicken-Varianten. Angeboten werden halbe und ganze Hähnchen, entweder mit Reis oder Pommes. Zusätzlich bekommt man unter anderem Wings, Crispy Sticks, Nuggets und Chicken Burger. Das Hähnchen ist halal. Damit verbindet der Laden klassisches Grillhähnchen mit dem modernen Crispy-Chicken-Angebot.

Krusteria Chicken, Hohenzollernring 30, 50672 Köln | Mehr hier

kosmo Wings – Chicken Wings in verschiedenen Varianten

Das Bistro Kosmo Wings mit Chicken Wings in vielen Variationen, auch vegan. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Bei kosmo Wings im Belgischen Viertel konzentriert sich das Angebot auf Chicken Wings. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, darunter Buffalo, Korean, BBQ, Teriyaki und Ajvar. Beilagen sind etwa Pommes, japanischer Gurkensalat oder Krautsalat. Laut Anbieter stammen die Wings vom regionalen Kikok-Maishähnchen. Außerdem gibt es eine vegane Alternative auf Tofu-Basis.

kosmo Wings, Lützowstraße 41, 50674 Köln | kosmowings.de

Düxer Chicken – Chicken in Deutz

Auch bei Düxer Chicken in Deutz dreht sich das Angebot um Hähnchen. Im Mittelpunkt stehen Chicken Wings und weitere knusprige Chicken-Gerichte. Dazu gibt es unter anderem Chicken Sandwiches und Beilagen.

Düxer Chicken, Graf-Geßler-Straße 4, 50679 Köln | Mehr hier

Der Gockel – Hähnchen im Kneipen-Ambiente

Im „Gockel“ an der Jahnstraße steht ebenfalls Hähnchen im Mittelpunkt. Es gibt halbe und ganze Grillhähnchen, dazu unter anderem Chicken Burger, Hühnersuppe und Hühnerfrikassee. Wer kein Hähnchen möchte, findet aber auch kölsche Kleinigkeiten oder Spare Ribs auf der Karte. Zum Kneipencharakter passt das regelmäßig stattfindende Quiz „Dummes Huhn“. Das Lokal verbindet sein Hähnchen-Angebot mit dem Flair einer klassischen Kölner Kneipe.

Der Gockel, Jahnstraße 32–34, 50676 Köln | Mehr hier

Chicken Haus – Grillhähnchen und Fried Chicken

Im Chicken Haus in der Neumarkt Galerie gibt es verschiedene Varianten von Hähnchen. Neben Fried Chicken und Wings stehen auch halbe und ganze Grillhähnchen auf der Karte. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Gerichte wie Chicken-Baguettes, Shawarma und Hähnchenplatten. Burger gibt es auch mit Rindfleisch. Kidsmenüs könnten kleine Gäste interessieren.

Chicken Haus, Neumarkt 2–4, 50667 Köln | chickenhaus-neumarkt.de

Südstadt-Hähnchen – klassisches Grillhähnchen

Die meisten Südstädter müssten den zentral am Chlodwigplatz gelegenen Imbiss kennen. Der Name ist Programm: Beim Südstadt-Hähnchen gibt es halbe Hähnchen direkt vom Grill. Neben der klassischen Variante stehen unter anderem Kräuter-, Pfeffer- und Barbecue-Hähnchen auf der Karte. Dazu kommen Chicken Wings, Hähnchenschnitzel und verschiedene Hähnchen-Boxen. Als Beilagen dienen Pommes und Salate.

Südstadt-Hähnchen, Chlodwigplatz 5, 50678 Köln | suedstadt-haehnchen.de

Mr. Richie – Hähnchen vom Grill

Bei Mr. Richie auf der Severinstraße steht gegrilltes Hähnchen im Mittelpunkt. Das Hähnchen wird am Spieß zubereitet und unter anderem als halbes Grillhähnchen angeboten. Dazu kommen Beilagen, Sandwiches und weitere Gerichte mit Hähnchen. Das Angebot ist halal und orientiert sich an syrisch-arabischen Geschmäckern.

Mr. Richie, Severinstraße 133–135, 50678 Köln | mrrichie.com

Chicken's Time – Hähnchen mit indischem Touch

Bei Chicken's Time an der Dellbrücker Hauptstraße steht Chicken im Mittelpunkt. Auf der Karte finden sich gegrilltes Hähnchen, Tenders, Burger, Rolls und verschiedene Chicken-Boxen. Dazu kommen Bowls, Loaded Fries und weitere Beilagen. Ergänzt wird das Angebot um einige indisch inspirierte Gerichte wie Naan und Tikka-Reis-Bowls mit Masala-Sauce. Auch Rindfleisch steht auf der Karte.

Chicken's Time, Dellbrücker Hauptstraße 144, 51069 Köln | chickentime-koln.de