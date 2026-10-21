Gläserne Iglus, die von Lichterketten erhellt werden, Tannenbäume und Weihnachtsdekoration: Im Kölner Mediapark soll eine winterliche Kulisse entstehen, in der Gäste Pizza in besonderer Atmosphäre genießen können. Die Restaurantkette 60 seconds to napoli eröffnet dort am Donnerstag, 22. Oktober 2026, ihre kleine Winterwelt. Am Dienstag, 20. Oktober, war die Anlage nach Auskunft einer Unternehmenssprecherin allerdings noch nicht aufgebaut. Bis zum 31. Januar 2027 sollen Gäste in beheizten Iglus Platz nehmen und aus der regulären Speisekarte bestellen können.

Ein ähnliches Winterkonzept gibt es in Köln bereits seit einigen Jahren: Das Haus am See am Decksteiner Weiher bietet seine beheizten Seehäuser auch im Winter 2026 wieder an. Die Häuschen lassen sich für gemeinsame Mahlzeiten in besonderer Atmosphäre buchen.

Winterwelt Köln Mediapark: Elf Iglus in drei Größen

Insgesamt elf Iglus stehen zur Auswahl. Die gläsernen Häuschen sind mit runden Tischen und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Je nach Größe finden darin unterschiedlich große Gruppen Platz: Die beiden M-Iglus sind für bis zu sechs Personen ausgelegt, sieben L-Iglus für bis zu acht Gäste und zwei XL-Iglus für bis zu 14 Personen.

Reservierungen sind laut Buchungssystem für Gruppen von vier bis 14 Personen möglich. Dabei werden verschiedene Zeitfenster angeboten. Ein Aufenthalt dauert regulär zwei Stunden. Wer länger bleiben und bis zum Ladenschluss sitzen möchte, muss einen Termin ab 21 Uhr buchen. Die früheste Reservierungszeit ist 11.45 Uhr.

60 seconds to napoli: 150 Euro Mindestverzehr pro Iglu

Für jedes Iglu gilt ein Mindestverzehr von 150 Euro – unabhängig davon, wie groß das gebuchte Häuschen ist. Der Betrag wird vollständig mit den bestellten Speisen und Getränken verrechnet. Ein eigenes Wintermenü gibt es nicht: Gäste können das reguläre À-la-carte-Angebot von 60 seconds to napoli bestellen.

Der Standort im Mediapark in Köln noch ohne weihnachtliche Winterwelt. Copyright: 60 seconds to napoli

Die Restaurantkette ist auf neapolitanische Pizza spezialisiert. Der Teig ruht nach Angaben des Unternehmens 72 Stunden und wird anschließend bei bis zu 485 Grad in nur 60 Sekunden gebacken.

Winterwelt auch in anderen Städten

Mit dem Winterkonzept ist 60 seconds to napoli nicht nur in Köln vertreten. Vergleichbare Angebote gibt es nach Unternehmensangaben unter anderem in München, Düsseldorf, Freiburg, Hamburg, Konstanz, Metzingen und Wuppertal. Auch am Hamburger Standort Großer Burstah gehört die Winterwelt zum Angebot.

Gründer und Geschäftsführer Adrian Kuras erklärt, das Konzept habe sich in München und Hamburg bereits bewährt. Die Kombination aus mediterranem Genuss und nordischem Ambiente komme bei den Gästen gut an. Die Iglus eigneten sich zudem für kleinere Feiern, Weihnachtsfeiern und Firmenevents.

Zwei Standorte von 60 seconds to napoli in Köln

60 seconds to napoli wurde 2019 in Dortmund gegründet. Nach eigenen Angaben betreibt das Unternehmen inzwischen 34 Standorte in Deutschland sowie einen weiteren in der Schweiz. In Köln ist die Kette neben dem neuen Standort im Mediapark auch am Heumarkt vertreten.

60 seconds to napoli: Die wichtigsten Informationen zur Winterwelt

Zeitraum: 22. Oktober 2026 bis 31. Januar 2027

Adresse: Im Mediapark 5, 50670 Köln

Reservierung: Für vier bis 14 Personen über die Website von 60 seconds to napoli

Aufenthaltsdauer: Regulär zwei Stunden; Buchungen ab 21 Uhr ermöglichen einen Aufenthalt bis zum Ladenschluss

Mindestverzehr: 150 Euro pro Iglu, auf Speisen und Getränke anrechenbar