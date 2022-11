Köln – „KG Ponyhof präsentiert Weingarten – gemeinsam etwas anstoßen“ steht momentan im Titelbild des engagierten Karnevalsvereins der Südstadt auf Facebook. Damit kündigt die karnevalistische Organisation ihr derzeitiges Projekt an: Seit dem vergangenen Wochenende, genau genommen seit Freitag dem 29.4.2022, betreibt der Verein einen kleinen Weingarten in der Innenhofanlage der Kartäuserkirche.



Die wichtigsten Infos zum Weingarten in der Südstadt

Vor dem Abend ist es leer im Weingarten in der Südstadt. Copyright: Laura Klemens

Laut KG Ponyhof e.V. soll es hier für mehrere Hundert Menschen gemütliche Sitzplätze geben. Zu diesem Zweck sind in mehreren Reihen Biertische mit passenden Bänken aufgebaut. Das Getränk der Stunde ist natürlich der Wein, der in verschiedenen Versionen offeriert wird. Aber auch andere Getränke können bestellt werden. So gibt es beispielsweise auch Kölsch oder Wiess aus der Flasche. Die Kulinarik soll dank StreetFood ebenfalls nicht zu kurz kommen. Das gesammelte Geld geht an die karitativen Projekte des Vereins.

Wo? Innenhof der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7, 50678 Köln

Wann? Vom 29. April bis zum 14. Mai 2022, täglich ab 17 Uhr



Zweiter Johann-Schäfer-Biergarten

Eine weitere, schöne Bereicherung in der Südstadt ist der zweite Biergarten des Brauhauses Johann Schäfer: Er wird diesen Sommer als Pop-Up-Biergarten auf dem Gelände der Rhein Energie betrieben und wurde vor ein paar Tagen eröffnet. Hier lesen Sie mit KStA-PLUS mehr dazu.

Der Johann-Schäfer Biergarten am Rheinauhafen hat ebenfalls weiterhin täglich geöffnet, wenn es das Wetter zulässt.